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Как и в 2020 году, форум пройдет в несколько этапов. Первый этап – сбор идей.
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Дмитрий Азаров вошел в состав Организационного комитета форума «Сильные идеи для нового времени»

11 февраля 2022 18:40
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Как и в 2020 году, форум пройдет в несколько этапов. Первый этап – сбор идей.

Утвержден состав Организационного комитета по подготовке и проведению форума «Сильные идеи для нового времени», организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Председателем Организационного комитета стал Помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин, заместителем председателя – генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, заместителем председателя – ответственным секретарем советник Президента РФ Антон Кобяков. В состав Оргкомитета приглашен Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Также в оргкомитет вошли представители Администрации Президента Российской Федерации, министерств и ведомств, главы регионов, представители бизнеса, институтов развития, экспертного, научного и медийного сообщества. 

Как и в 2020 году, форум пройдет в несколько этапов. Первый этап – сбор идей.

«Каждый человек сможет предложить свою идею, получить ее профессиональную оценку и возможности для реализации. Такой уникальный формат позволит аккумулировать предложения граждан со всей страны и сформировать перспективные проекты для развития России, достижения национальных целей до 2030 года. Мы не гонимся за количеством – важно найти действительно интересные и применимые идеи, которые уже в ближайшем будущем смогут изменить ситуацию в той или иной сфере, помочь различным категориям граждан», – отметил Помощник Президента Российской Федерации, председатель Организационного комитета форума Максим Орешкин.

Первый форум «Сильные идеи для нового времени» прошел в ноябре 2020 года. Организаторам поступило 15 тыс. идей, при этом Самарская область стала второй в стране по количеству направленных на форум идей и абсолютным лидером в ПФО: регион представил 862 идеи. 

Вошедшие в топ-300 идеи были взяты на сопровождение АСИ, включенные в топ-1000 проекты – 828 идей – заручились поддержкой на региональном уровне. Больше 58 идей завершили акселерационную программу, 150 лидеров идей были приглашены для участия в ПМЭФ и ВЭФ, более 80 идей легли в основу новой стратегии АСИ. 

«Сама идея форума – консолидация, объединение усилий всех талантливых, неравнодушных людей – без всяких сомнений, перспективна. И стремление Агентства стратегических инициатив и Фонда Росконгресс, которые выступают организаторами форума, реализовать, воплотить в жизнь идеи, которые предлагают жители регионов нашей страны, имеет колоссальный потенциал. В этом залог опережающего развития регионов и России в целом на долгие годы вперед. А для участников форума это прекрасный шанс проявить себя», - отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. 

Дата и место проведения Форума в 2022 году будут сообщены позднее.

 

Теги: Дмитрий Азаров

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