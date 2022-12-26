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Воспитанники учреждений для детей-сирот и ребята, оставшихся без попечения родителей, продолжают получать новогодние подарки. Сегодня, 26 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в центре помощи детям "Иволга" поздравил ребят с наступающим праздником. Вместе с главой региона к ребятам приехал депутат Госдумы Леонид Симановский.

В "Иволге" живут дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, от 2 до 18 лет. Центр рассчитан на 87 воспитанников, сейчас в нем находится 85 ребят. Они занимаются творчеством, спортом, танцами. По поручению губернатора закуплены новые музыкальные инструменты, а также обновлен фасад здания. Именно такое желание в прошлом году загадали воспитанники центра.



Директор "Иволги" Анжелика Миронова рассказала о позитивных изменениях в их учреждении:

- В этом году благодаря губернатору отремонтировали фасад здания. Он разноцветный, яркий, прекрасный. Дети приехали с отдыха и не узнали свой дом! Были очень рады и благодарны Дмитрию Игоревичу. Он знаком почти с каждым ребенком лично, ребята наши коммуникабельные и с удовольствием общаются с главой региона.

Сегодня в "Иволге" собрались не только воспитанники центра, но и ребята из других учреждений. Дети подготовили творческие номера и, конечно же, ждали новогодних подарков. По доброй традиции их вручил глава Самарской области Дмитрий Азаров. Сегодня он приехал поздравить ребят вместе с депутатом Госдумы Леонидом Симановским.

- Я очень рад вас видеть, рад, что замечательный дом, общий дом наш – он преображается. То, что мы намечали – исполняется, дом становится еще уютнее, еще красивее. И я очень рад, что он хорошеет вместе с вами, - отметил губернатор.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что в регионе работает замечательный проект "Елка желаний", с помощью которого дети из разных уголков губернии обращаются к Деду Морозу, а он вместе с помощниками исполняет желания.

- И я очень рад, что мы тоже сегодня можем вас порадовать новогодними подарками. Конечно, я искренне желаю вам крепкого здоровья в новом году, хорошей учебы, любви и взаимопонимания, уважения к вашим замечательным педагогам и наставникам. И, конечно же, я хочу пожелать, чтобы следующий год был счастливым для всех нас. А взрослые люди, наверное, все приложат максимальные усилия для того, чтобы год для самых маленьких, самых юных граждан нашей страны, нашей Самарской области, "Иволги", был по-настоящему счастливым, - заявил губернатор.

Леонид Симановский присоединился к словам Дмитрия Азарова и поздравил воспитанников:

- С праздником вас, чтобы ваши желания всегда исполнялись. Я считаю, что у вас очень хорошие воспитатели, один из самых лучших детских домов в нашей стране. Чтобы у вас всегда все было хорошо, а все, что вы будете желать, чтобы все, что вы хотите, обязательно сбылось. Чаще улыбайтесь!

Во время чаепития ребята первым делом спросили главу региона о поездке в зону СВО, где он встретился с земляками и передал им гуманитарную помощь. Губернатор подчеркнул, что если бы не защитники Родины, которые сегодня находятся на передовой, угроза могла бы быть и над нашей территорией:

- Чтобы этого не допустить, они сегодня там защищают нашу Родину, защищают мирное небо над Самарской областью. И конечно, как и любому человеку, им нужны и внимание, и поддержка. А в предновогодние дни, когда, все - и взрослые тоже - немножко верят в чудо, конечно, им тоже приятно подарки получать (и подарки эти специальные зачастую), знать о том, что здесь о них помнят, их поддерживают, за них молятся.

На вопрос одного из воспитанников о том, было ли страшно, Дмитрий Азаров признался:

- Страшно не было, потому что понимаешь, что наши парни там каждый день. Скорее всего, от них передавалась эта уверенность, этот боевой дух. Посмотрел, как устроились, как выстроена оборона, как организован быт. Ведь в поле - вы представьте - это очень непросто. Все парни храбрые, других там нет. Поэтому уверен, что победа будет за нами.

Глава региона еще раз поблагодарил всех жителей Самарской области за то, что они включились в помощь военнослужащим. Ребята вместе с Дмитрием Азаровым и Леонидом Симановским обсудили важность поддержки российских бойцов в зоне СВО.



Так, Николай Белоусов учится в музыкальном колледже имени Р. К. Щедрина и увлекается творчеством. Парень рассказал, что вместе с другими ребятами оказывает помощь российским военным, которые сейчас защищают Родину:

- С начала СВО мы подготовили и отправили более 1000 открыток и писем солдатам, собрали 12 посылок с гуманитарной помощью. У нас воспитатель и выпускник тольяттинского детского дома "Единство" сейчас находится в разведроте. А другой воспитатель отвозил гумпомощь, которую собрали депутаты и пограничники на Донбасс.

Николай отметил, что в их детском доме есть музей с настоящими военными артефактами, ребята чтят историю. Также вместе они ездят ухаживать за могилами неизвестных солдат, выступают в военных госпиталях в поддержку раненых бойцов, отправляют новогодние письма и открытки детям из детдомов Донбасса.



Николай также попросил губернатора в следующую поездку в зону СВО передать солдатам письма, которые написали ребята. Губернатор сообщил, что доставит их в скором времени.

- Помощь, конечно, от жителей Самарской области огромная, более уже 5000 тонн грузов отправили – самых-самых разных. И, конечно, бойцы очень благодарны. Они чувствуют нашу поддержку – это очень дорого, что они ощущают, что они там не одни, - отметил Дмитрий Азаров.



- Важно для нашего поколения, что наш губернатор рассказывает о передовой. Он приезжает лично оттуда и рассказывает, чтобы люди понимали о том, что на самом деле происходит, - уверен Николай.



Дмитрий Азаров отметил, что помощь бойцам СВО и российской армии оказывает Леонид Симановский.



Также на встрече глава региона рассказал о прошедшем Госсовете по молодёжной политике и всероссийском "Движении первых", отметив, что сегодня в регионе и стране создаются все условия для самореализации талантливой молодежи, поддержки их инициатив и проектов.



Ребята отдельно поблагодарили Леонида Симановского за поддержку центра "Иволга" и его воспитанников. В том числе, благодаря депутату Госдумы они путешествуют и посещают различные мероприятия. Дмитрий Азаров предложил ребятам в следующий раз поехать в Санкт-Петербург. Эту идею они восприняли с воодушевлением.



Многие воспитанники рассказали главе региона, что увлекаются спортом. Дмитрий Азаров пригласил их побывать в новом дворце спорта и попробовать силы в керлинге.



Ребята со своей стороны подарили Дмитрию Азарову новогодние подарки - елку и игрушки, сделанные своими руками, сообщает sovainfo.ru.

Фото: Андрей Савельев