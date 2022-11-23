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Дмитрий Азаров в ДНР встретился с командующим 2-й гвардейской армией Андреем Колотовкиным

23 ноября 2022 12:38
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Дмитрий Азаров в ДНР встретился с командующим 2-й гвардейской армией Андреем Колотовкиным

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе рабочей поездки в Донецкую Народную Республику встретился с командующим 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией Андреем Колотовкиным. Глава региона обсудил с командармом вопросы, связанные с участием земляков в СВО, условиями их пребывания, потребностями в дополнительной поддержке военнослужащих, а также передал на нужды бойцов спецсредства и дополнительную технику.

Напомним, на днях первые два подразделения из числа мобилизованных жителей Самарской области отправились в тыловые районы проведения специальной военной операции. Губернатор Дмитрий Азаров, напутствуя бойцов, заверил их, что регион будет и дальше поддерживать как семьи военнослужащих, так и непосредственно защитников Отечества. «Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь нашим воинским соединениям, нашей армии. Нахожусь в личном постоянном контакте с командующим Второй гвардейской армии Андреем Владимировичем Колотовкиным, выдающимся военачальником. И постараюсь увидеться с ним чуть раньше, чем вы, в ближайшие дни, чтобы все обсудить и решить, какая помощь еще нужна», - отметил тогда Глава региона.

Дмитрий Азаров, как и обещал, встретился на территории ДНР с Андреем Колотовкиным. Губернатор обсудил с ним вопросы оказания дополнительной поддержки военнослужащих. Такая совместная работа ведется с первого дня СВО. По согласованию с командованием определяется перечень необходимой специальной техники – в дополнении к той, которая предоставляется Министерством обороны РФ согласно действующим нормативам. Позднее она приобретается силами региона и неравнодушных жителей Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров передал Андрею Колотовкину очередную партию спецтехники, а также гуманитарный груз, который отправили бойцам неравнодушные самарцы. «На нужды армии - не первый раз откликаемся. Раз нужна такая техника, она будет поставлена. Уверен, люди будут откликаться, жители Самарской области, предприниматели, все, для того чтобы ускорить час победы», - сказал Глава региона.

Андрей Колотовкин подчеркнул, что Губернатор Дмитрий Азаров, Правительство Самарской области, жители региона оказывает системную поддержку военнослужащим с самого начала проведения специальной военной операции. «Вся спецтехника дойдет до самого переднего края. Важно, чтобы люди видели, что их помощь доходит по назначению. Мы будем доказывать это делами на фронте. Спасибо большое за помощь, большие слова благодарности нашей Самарской области за поддержку. Вы, Дмитрий Игоревич, и жители региона самые первые откликнулись, с первого дня поддерживаете нашу армию», - отметил Андрей Колотовкин.

Командарм вручил Губернатору Дмитрию Азарову медаль «За вклад в нашу победу», которая разработана 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией. Глава регион стал первым, кому была вручена эта награда.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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