Дмитрий Азаров: "Ситуация, в которой оказались российские журналисты в Эстонии, требует тщательного анализа и разбирательства"

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Эстонские правоохранители задержали двух руководителей информационного портала Sputnik Meedia Елену Черышеву и Мати-Дмитрия Терестала, передает ТАСС, их подозревают в нарушении международных санкций.

Комментарий губернатора Самарской области Дмитрия Азарова:

"Ситуация, в которой оказались российские журналисты в Эстонии, требует тщательного анализа и разбирательства. Надеюсь, все меры для обеспечения безопасности российских сотрудников информационного агентства Sputnik Meedia, который подвергся травле и преследованию со стороны эстонских властей, компетентными службами России будут приняты.

Уверен, будут предприняты и шаги по возвращению на Родину главного редактора русскоязычного СМИ. Елена Черышева для нашего региона человек не чужой, большую часть своего трудового пути в журналистике прошла на самарской земле. Своих не бросаем, и конечно поддержим ее решение вернуться на малую родину, если таковое будет принято.

Более того, Самарская область готова принять всех россиян, кто, выполняя свою профессиональную деятельность в недружественных странах, сейчас испытывает давление, получает угрозы и боится за свои жизни, безопасность родных и детей. Создадим все условия для реализации профессиональных компетенций на нашей самарской земле".