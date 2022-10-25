Дмитрий Азаров провел заседание антинаркотической комиссии Самарской области

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Во вторник, 25 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание антинаркотической комиссии региона. Участие в нем приняли представители Правительства, силовых и надзорных ведомств, главы муниципальных образований региона. Одним из ключевых вопросов для обсуждения стали меры профилактики употребления наркотических средств и психотропных веществ в молодежной и подростковой среде.

«Это важная тема, которая находится на постоянном контроле. Только объединяя усилия различных ведомств, служб, можно добиваться здесь значительных результатов. В последние годы динамика в Самарской области наметилась положительная. Это говорит о том, что работа антинаркотической комиссии ведется сегодня не формально, работа комиссии нацелена на результат, на улучшение ситуации, - отметил губернатор, открывая заседание. - Давайте самым внимательным образом рассмотрим все предложения, отфиксируем результаты, изучим, где не удалось добиться намеченных результатов и будем ситуацию поправлять».

О работе по профилактике употребления наркотиков и других запрещенных веществ несовершеннолетними – учащимися образовательных учреждений региона, которая ведется министерством образования и науки Самарской области, рассказал министр образования и науки Виктор Акопьян.

«Работа направлена в первую очередь на проведение ранней профилактики употребления наркотических и психоактивных веществ, создание условий, обеспечивающих возможность нормального развития детей, своевременное выявление кризисных ситуаций, возникающих у учащихся и оказание им и их родителям психолого-педагогической помощи», - сообщил министр образования и науки.

Комплекс мер, проводимых министерством образования и науки региона, предусматривает включение профилактических мероприятий в образовательные программы, внеурочную и воспитательную работу, проекты и практики воспитания детей и молодежи. Не менее важны создание условий для обязательного участия обучающихся в социально-психологическом тестировании с целью раннего выявления незаконного употребления наркотиков, а также работа с родителями учащихся образовательных учреждений.

С 1 сентября 2022 года были актуализированы все рабочие программы воспитания во всех образовательных организациях, теперь они включают модуль «Профилактика и безопасность». В 34 образовательных организациях приступили к работе в пилотном режиме советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

«Наш регион должен был вступить в данную программу с 1 сентября 2023 года, мы не стали дожидаться и запустили эту пилотную программу уже сейчас, чтобы сейчас эту практику освоить и распространить по всем образовательным организациям в течение этого года», - проинформировал Виктор Акопьян.

В образовательных учреждениях области проводятся внешкольные и внеклассные мероприятия: классные часы, беседы, защита проектов, конкурсы по профилактике употребления запрещенных веществ, встречи с представителями правоохранительных органов, органов здравоохранения и других заинтересованных ведомств.

Также в образовательных учреждениях региона проводится целый ряд мероприятий, реализуются дополнительные образовательные общеразвивающие программы, ориентированные на формирование системного подхода к профилактике употребления запрещенных веществ, знакомство обучающихся с основами правовой грамотности и безопасной жизнедеятельности.

В целях профилактики наркомании и связанных с ней правонарушений, информирования несовершеннолетних о медицинских, социальных, правовых последствиях незаконного потребления и оборота наркотиков ежеквартально проводится видеоконференция «Имею право знать». Экспертами в разговоре со школьниками 7-10 классов и их родителями или законными представителями выступают специалисты минобрнауки, прокуратуры Самарской области, ГУ МВД России по Самарской области, министерства здравоохранения Самарской области, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, представители других органов системы профилактики.

Активная работа с родителями ведется в рамках проекта «Родительские университеты», вопросы профилактики употребления запрещенных веществ обсуждаются на областных и окружных родительских собраниях.

Одним из важных ресурсов стало волонтерское движение, в котором все более активно принимают участие обучающиеся, состоящие на профилактическом учете.

Виктор Акопьян отметил, что профилактическая работа с учащимися общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций и их семьями в значительной степени построена на основе данных, полученных по результатам социально-психологического тестирования. В этом году тестирование было завершено 15 октября, итоги его будут подведены до 1 декабря. По предварительным данным, озвученным министром образования и науки региона, уровень учащихся, отказавшихся от участия в тестировании, год от года снижается.

«Увеличивать охват тестированием - очень важная, базовая в этом вопросе работа», - отметил губернатор и поручил усилить работу с теми детьми, которые отказываются от прохождения тестирования, и их семьями.

Прокурор области Сергей Берижицкий отметил, что, несмотря на то, что процент тестирования школьников растет, есть школы, преимущественно частные, в которых процент отказа держится на уровне выше, чем в среднем по региону.

«Нельзя упустить ни одного ребенка», - поставил задачу министерству образования и науки региона губернатор, отметив, что к обсуждению вопроса о школах с низким охватом тестирования необходимо вернуться в ходе следующего заседания, когда будут подведены окончательные итоги социально-психологического тестирования учащихся.

О мероприятиях по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ в молодежной и подростковой также доложила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьёва.

Системная работа ведется специалистами комплексных центров социального обслуживания населения Самарской области совместно со специалистами органов опеки и попечительства и комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, наркологической службой учреждений здравоохранения, представителями ГУ МВД России по Самарской области и учреждений образования.

Министр отметила: одна из групп детей, которые находятся в зоне риска, - это те, кто проживают в семьях, где один из родственников привлекался к административной ответственности в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Этим ребятам необходимо уделять особое внимание, подчеркнула министр, предложив рассмотреть вопрос о создании современных пространств, где подростки могли бы с пользой провести время, а когда нужно - и переночевать.

Дмитрий Азаров ранее давал министру поручение рассмотреть опыт учреждения комплексного обслуживания для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. За основуг глава региона предложил взять идею «Хулиганодома», созданного в Нижнем Новгороде – его губернатор Самарской области осмотрел во время своего визита в соседний регион.

«Ребята могут там заняться любимым делом, ремесло получить, вовлекаются в волонтерские и другие проекты. Там же работают психологи. Там же и выявляются и наркозависимые. У них есть, где переночевать, если ребенок попал в сложную жизненную ситуацию», - напомнил Дмитрий Азаров.

Региона Воробьева доложила, что в данный момент вопрос о создании такого центра в регионе прорабатывается.

«Учреждений такого формата у нас в регионе нет. Ребенок-сирота, который может вернуться в социальное учреждение, - это понятно, он там родной человек, его воспитатели, директора всегда примут. А остальные? Это хороший опыт создания центра для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию», - подчеркнул губернатор, поручив социально-демографической и семейной политики региона совместно с главой Самары и уполномоченным по правам ребенка в срок до 1 декабря подобрать соответствующее помещение для центра.

Также о работе по организации помощи несовершеннолетним, попавшим в зависимость от наркотиков, рассказал заместитель министра здравоохранения Сергей Вдовенко. Он сообщил о наметившейся тенденции к увеличению числа обратившихся за помощью и прошедших лечение от наркозависимости в условиях стационара и амбулаторно. В их числе есть и те, кто обращается за помощью повторно. В целом же по первичной заболеваемости наркоманией как среди подросткового, так и среди взрослого населения отмечается снижение числа выявленных фактов, и эта тенденция сохраняется в текущем году.

Также в рамках совещания рассмотрели план работы антинаркотической комиссии Самарской области на 2023 год.

«Последние годы масштаб выявляемых преступлений, изымаемых наркотических средств, очень значительный. Благодаря работе в первую очередь правоохранительных органов – ГУВД, ФСБ, Прокуратуры. То количество наркотических веществ, которое изымается на территории региона, говорит о том, что совершенно на другом уровне сегодня работа правоохранительных органов выстраивается. Здесь ставится жёсткий заслон, чтобы вредоносные вещества не попадали конечному потребителю, не распространялись на территории региона, не были вовлечены в эту преступную деятельность подростки. И здесь, конечно, хочу сказать слова благодарности нашим коллегам, которые зачастую рискуя жизнью пресекают распространение наркотиков. У нас есть награжденные сотрудники правоохранительным органов, которые проявили мужество при проведении подобного рода специальных операций», - поблагодарил сотрудников силовых структур Глава Самарской области, подводя итоги заседания.

Губернатор отметил, что не менее важна и дальнейшая работа по профилактике, выявлению, сопровождению и реабилитации наркозависимых. И в этой работе очень важно четкое, выстроенное межведомственное взаимодействие.

«Это задача наша общая. Только объединяя усилия, добиваясь должного внимания на местном уровне, мы сможем ее решать», - подчеркнул губернатор, призвав активнее привлекать к этой работе представителей депутатского корпуса, старших по домам, советы микрорайонов.