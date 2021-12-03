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Дмитрий Азаров провел координационное совещание по обеспечению правопорядка на территории региона

3 декабря 2021 19:51
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В рамках совещания было отмечено, что  необходимо продолжать принимать комплекс мер по повышению IT, правовой и финансовой грамотности населения.

В пятницу, 3 декабря, губернатор Дмитрий Азаров провел координационное совещание по обеспечению правопорядка на территории Самарской области. В нем принимали участие члены Правительства региона, представители силовых, контрольных и надзорных органов, главы муниципалитетов.

По данным Главного управления МВД России по Самарской области, на территории региона за 9 месяцев 2021 года зарегистрировано  33 459 преступлений. Из них 8265 преступлений совершенны с применением информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. В рамках совещания было отмечено, что  необходимо продолжать принимать комплекс мер по повышению IT, правовой и финансовой грамотности населения, проводить еще более активную профилактическую работу.

По поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО на особом контроле в Самарской области находится вопрос по обороту фальсифицированного алкоголя. На постоянной основе проводится комплексная работа по данному направлению, в том числе пресекается деятельность цехов по производству алкогольной продукции, продукция  изымается из незаконного оборота, ликвидируются крупные склады по незаконному хранению фальсификата. В результате проводимой работы в регионе снизилось число острых отравлений спиртодержащей продукцией.

Напомним, что осенью после массовых смертельных отравлений метиловым спиртом в Оренбургской и Свердловской областях Дмитрий Азаров поручал ответственным ведомствам усилить контроль за розничной продажей алкогольной продукции. «На основании этого поручения мы разработали план мероприятий. В рамках плана проведены выездные проверки в тех муниципалитетах, где было зафиксировано наибольшее число отравлений алкогольной продукцией. В результате контрольных мероприятий было изъято из незаконного оборота более 4000 литров алкогольной продукции», — проинформировал министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

Участники совещания также рассмотрели вопрос противодействия экстремизму и нейтрализации экстремистских проявлений среди несовершеннолетних и молодежи. В частности, заместитель министра образования и науки Самарской области Сергей Бурцев сообщил о том, по каким именно направлениям в регионе проводится комплексная работа с молодежной средой. Так, с целью обеспечения досуга детей и молодежи в губернии реализуются различные общественные и патриотические проекты. Например, Российские студенческие отряды, «Юная Армия», Российское движение школьников, волонтерские центры. Кроме того, для повышения кибербезопаности и противодействия идеологии экстремизма в начале следующего года в Самарской области начнет работу «Центр информационной безопасности молодежи». «На профессиональном уровне с использованием специализированного оборудования будет системно отслеживаться и блокироваться противоправный, деконструктивный контент», — рассказал Сергей Бурцев.

Одним из вопросов совещания стали правонарушения, выявляемые в сфере реализации федеральных и национальных проектов на территории региона. Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Дмитрий Макаров обратил внимание на сроки сдачи объектов: в ряде случаев они не соответствуют заявленным. В «красной зоне» находятся несколько объектов, в том числе проект реконструкции Пестравского группового водопровода. Она ведется по федеральной программе «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».

 Сроки ввода второй очереди смещались несколько раз. На совещании глава района Сергей Ермолов обозначал 25 декабря как срок завершения второй очереди. По его словам, переносы связаны, прежде всего, со значительными отклонениями технических параметров объектов системы, которые были построены в 2012-2016 годах. Чтобы довести проект, потребовалась дополнительная экспертиза. Кроме того, сменился подрядчик — завершает реконструкцию новый исполнитель.

«Сейчас работы ведутся в опережающем режиме, и до 25 декабря объект будет завершен и введен в эксплуатацию», — заверил глава района.

Дмитрий Азаров обратил внимание, что основные проблемы со сроками ввода объектов часто связаны с качеством подготовки проектов.

 «Это, в первую очередь, зона ответственности заказчика, которым в данном случае выступает муниципалитет. На муниципальном уровне распоряжаются средствами, готовится проектная документация. Качество ее такое, что нам уже в процессе строительно-монтажных работ приходиться ее править, дополнять и де-факто иной раз сталкиваться с большими сложностями», — подчеркнул Дмитрий Азаров и напомнил, что одной из причин снятия с должности предыдущего главы Пестравского района стал срыв сроков строительства водопровода.

Глава региона подчеркнул: чтобы минимизировать риски при исполнении всех нацпроектов, на этот аспект необходимо обращать внимание не только министерствам — кураторам нацпроектов, но и департаменту по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области. Для понимания ситуации сотрудники должны лично выезжать на объекты, где возможны срывы сроков. Такое поручение получил и.о. руководителя департамента Юрий Васильев.

«Нам нужно достигать уверенного, системного результата каждый год. И задача вашего департамента — проанализировать практику, в том числе,  непосредственно на местах. Выезжайте на конкретные объекты, которые, в том числе, звучат на еженедельных оперативных совещаниях. И на месте смотрите, как муниципалитет работает, как заказчик справляется со своими задачами. Повышайте ответственность глав муниципальных образований», — поставил задачу Дмитрий Азаров.

Кроме того, глава региона предложил в ближайшее время провести семинар – совещание с участием муниципалитетов и Прокуратуры Самарской области, чтобы обсудить возникающие претензии со стороны контролирующих и надзорных органов к заказчикам мероприятий, выполняемых в рамках федеральных и национальных проектов. «Это позволит нам более эффективно решать поставленные задачи», — считает губернатор.

Теги: Акценты Дмитрий Азаров

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