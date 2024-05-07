Региональный Роскадастр принял участие в диктанте Победы

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Сотрудники филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области приняли участие в написании «Диктанта Победы». Кто-то пришел впервые, а некоторые из специалистов участвуют уже не первый год в этом историческом проекте под девизом «Знать, чтобы помнить».

Проверить свои знания об истории Великой Отечественной войны мог каждый желающий в любом районе и уголке Самарской губернии.

В этом году масштабное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Победы, организовано в шестой раз. Диктант проходил в форме тестирования, как офлайн, так и дистанционно. На каждый вопрос предлагалось 4 варианта ответов, из которых надо было выбрать правильный. Время было ограничено: всего 45 минут на 25 вопросов. Сертификаты участников получили все, кто прошел тестирование.

«Мне еще в школе нравилась история. И все мои знания по истории России спустя годы пригодились для участия в этом проекте. Принимая участие в таких мероприятиях, как «Диктант Победы», мы сохраняем уважение к событиям тех военных лет, к нашей истории. С нетерпением жду результаты», - рассказала сотрудник территориального отдела № 8 филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Елена Тяпкина.