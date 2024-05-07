В Кинеле горела квартира

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6 мая в 20 часов 30 минут на пункт связи поступило сообщение о том, что в городском округе Кинель на улице Маяковского в жилом пятиэтажном доме горит квартира. По прибытии на место пожара было установлено, что горит квартира на площади 15 квадратных метров. В 20 часов 45 минут пожар был локализован, в 20 часов 58 минут - объявлена ликвидация открытого горения. В тушении пожара участвовали 12 человек личного состава и 3 единицы техники. На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б». Работали 2 звена газодымозащитной службы. Эвакуированы 15 человек. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"