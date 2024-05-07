Тольяттинец, ставший виновником ДТП приговорен к лишению свободы

56

Прокуратурой Центрального района г. Тольятти поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя.

Судебным следствием установлено, что 15 апреля 2023 года тольяттинец, находясь в состоянии опьянения, сел за руль автомобиля «Тойота Камри» и в районе дома № 37 по ул. Комсомольской не справился с управлением и допустил выезд на сторону встречного движения, где совершил наезд на три автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия водителю «Лада Калина» причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Приговором Центрального районного суда г. Тольятти с учетом мнения государственного обвинения подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Автомобиль «Тойота Камри» конфискован в доход государства.