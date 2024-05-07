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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинец, ставший виновником ДТП приговорен к лишению свободы

7 мая 2024 15:16
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Тольяттинец, ставший виновником ДТП приговорен к лишению свободы

Прокуратурой Центрального района г. Тольятти поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя.

Судебным следствием установлено, что 15 апреля 2023 года тольяттинец, находясь в состоянии опьянения, сел за руль автомобиля «Тойота Камри» и в районе дома № 37 по ул. Комсомольской не справился с управлением и допустил выезд на сторону встречного движения, где совершил наезд на три автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия водителю «Лада Калина» причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Приговором Центрального районного суда г. Тольятти с учетом мнения государственного обвинения подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Автомобиль «Тойота Камри» конфискован в доход государства.

Теги: ДТП

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