В Самаре прошло мероприятие, посвященное Дню радио

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7 мая 2024 года в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню радио. Праздник собрал в стенах профильного вуза работников и ветеранов отрасли связи, преподавателей и студентов.

Перед началом торжества каждый из гостей мог посетить технопарк и познакомиться с инновационными разработками в области телекоммуникационных технологий.

Кроме того, ГТРК «Самара» была организована Открытая студия, гостем которой стал заместитель Председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. Он поздравил всех причастных с Днем радио и рассказал о цифровой трансформации Самарской области.

В частности, руководитель ведомства отметил достижения региона в обеспечении населения высокоскоростным Интернетом.

В настоящее время у жителей 1211 населенных пунктов региона есть возможность воспользоваться услугами голосовой связи и мобильным доступом к сети Интернет. Таким образом, воспользоваться услугами широкополосного доступа к сети Интернет имеют возможность 99,8% населения Самарской области, это более 3,1 млн человек.

Торжественное мероприятие началось с видеообращения Губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона отметил значимость связи для Самарской области и страны в целом, а также вклад работников отрасли: «Ваши усилия, направленные на достижение целей национального проекта «Цифровая экономика», реализуемого по решению Президента России Владимира Владимировича Путина способствуют ускоренной цифровой трансформации всех сфер жизни нашего общества, обеспечению технологического суверенитета нашей страны. Глава государства поставил задачу в рамках нового нацпроекта «Экономика данных» сформировать к 2030 году цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сфере. Уверен, самарские специалисты, опираясь на опыт и традиции ветеранов отрасли связи достойно справятся с этой задачей», - сказал Губернатор.

Также с приветственным словом к собравшимся обратился Константин Пресняков. Он подчеркнул роль связи в развитии современного общества. Отдельное внимание уделил ветеранам и работникам отрасли, а также вручил представителям отрасли награды Губернатора Самарской области.

«В этом году мы отмечаем сразу две значимые даты – 165 лет со дня рождения первого российского радиотехника, основателя радиотехнической научной школы Александра Попова и 100 лет со дня первого радиоэфира в СССР. Радио и связь во все времена играли первостепенную роль, и сейчас, в век информационных технологий, их значение лишь возрастает. Сегодня нашу жизнь уже невозможно представить без телевидения, радио, мобильной связи, Интернета, цифровых сервисов в различных сферах. Это стало возможным благодаря труду многих поколений связистов: ученых, инженеров, техников – всех, кого судьба связала с отраслью связи», – отметил Константин Пресняков.

Ректор ПГУТИ Вадим Ружников добавил, что связь стала неотъемлемой частью жизни современного человека. Радио, телевидение, мобильная связь, радио, Интернет, цифровые технологии – все это плоды нелегкого труда работников и ветеранов отрасли связи, которые дарят нам массу технологических возможностей и делают нашу жизнь качественной и интересной.

Завершилось мероприятие праздничным концертом.