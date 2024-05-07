В Самаре прошло мероприятие, посвященное Дню радио

Я нашел ошибку
Главные новости:
Стала известна подробная программа празднования 9 Мая в Самарской области
Стала известна подробная программа празднования 9 Мая в Самарской области
Почта России выпустила марку, посвящённую вступлению в должность Президента РФ
Почта России выпустила марку, посвящённую вступлению в должность Президента РФ
В Самарской области разразится гроза
В Самарской области разразится гроза
МТС заблокировала в Самарской области более 60 миллионов спам-звонков
МТС заблокировала в Самарской области более 60 миллионов спам-звонков
Самарский Росреестр провел методический час по «гаражной амнистии»
Самарский Росреестр провел методический час по «гаражной амнистии»
8 мая сильный ветер в Самарской области сохранится
8 мая сильный ветер в Самарской области сохранится
«Т Плюс» отремонтирует тепловые сети от Сызранской ТЭЦ
«Т Плюс» отремонтирует тепловые сети от Сызранской ТЭЦ
В Самаре руководитель назначил на вакантные должности 9 лиц, которые свои служебные обязанности не исполняли
В Самаре руководитель назначил на вакантные должности 9 лиц, которые свои служебные обязанности не исполняли
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.31
-0.38
EUR 98.47
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самара встретит Паровоз Победы
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре прошло мероприятие, посвященное Дню радио

7 мая 2024 15:29
139
В Самаре прошло мероприятие, посвященное Дню радио

7 мая 2024 года в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню радио. Праздник собрал в стенах профильного вуза работников и ветеранов отрасли связи, преподавателей и студентов.

Перед началом торжества каждый из гостей мог посетить технопарк и познакомиться с инновационными разработками в области телекоммуникационных технологий.

Кроме того, ГТРК «Самара» была организована Открытая студия, гостем которой стал заместитель Председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. Он поздравил всех причастных с Днем радио и рассказал о цифровой трансформации Самарской области.

В частности, руководитель ведомства отметил достижения региона в обеспечении населения высокоскоростным Интернетом.

В настоящее время у жителей 1211 населенных пунктов региона есть возможность воспользоваться услугами голосовой связи и мобильным доступом к сети Интернет. Таким образом, воспользоваться услугами широкополосного доступа к сети Интернет имеют возможность 99,8% населения Самарской области, это более 3,1 млн человек.

Торжественное мероприятие началось с видеообращения Губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона отметил значимость связи для Самарской области и страны в целом, а также вклад работников отрасли: «Ваши усилия, направленные на достижение целей национального проекта «Цифровая экономика», реализуемого по решению Президента России Владимира Владимировича Путина способствуют ускоренной цифровой трансформации всех сфер жизни нашего общества, обеспечению технологического суверенитета нашей страны. Глава государства поставил задачу в рамках нового нацпроекта «Экономика данных» сформировать к 2030 году цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сфере. Уверен, самарские специалисты, опираясь на опыт и традиции ветеранов отрасли связи достойно справятся с этой задачей», - сказал Губернатор.

Также с приветственным словом к собравшимся обратился Константин Пресняков. Он подчеркнул роль связи в развитии современного общества. Отдельное внимание уделил ветеранам и работникам отрасли, а также вручил представителям отрасли награды Губернатора Самарской области.

«В этом году мы отмечаем сразу две значимые даты – 165 лет со дня рождения первого российского радиотехника, основателя радиотехнической научной школы Александра Попова и 100 лет со дня первого радиоэфира в СССР. Радио и связь во все времена играли первостепенную роль, и сейчас, в век информационных технологий, их значение лишь возрастает. Сегодня нашу жизнь уже невозможно представить без телевидения, радио, мобильной связи, Интернета, цифровых сервисов в различных сферах. Это стало возможным благодаря труду многих поколений связистов: ученых, инженеров, техников всех, кого судьба связала с отраслью связи», отметил Константин Пресняков. 

Ректор ПГУТИ Вадим Ружников добавил, что связь стала неотъемлемой частью жизни современного человека. Радио, телевидение, мобильная связь, радио, Интернет, цифровые технологии – все это плоды нелегкого труда работников и ветеранов отрасли связи, которые дарят нам массу технологических возможностей и делают нашу жизнь качественной и интересной.

Завершилось мероприятие праздничным концертом.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
8 мая сильный ветер в Самарской области сохранится
7 мая 2024  17:07
8 мая сильный ветер в Самарской области сохранится
93
В Большом Кремлевском дворце сегодня состоится церемония вступления в должность президента России
7 мая 2024  11:33
В Большом Кремлевском дворце сегодня состоится церемония вступления в должность президента России
283
Дмитрий Азаров поздравил самарских сотрудников связи с Днем радио
7 мая 2024  11:28
Дмитрий Азаров поздравил самарских сотрудников связи с Днем радио
213
В Самарской области в мае изменят расписание электричек
6 мая 2024  22:34
В Самарской области в мае изменят расписание электричек
349
В Самарской области опять заморозки и сильный ветер
6 мая 2024  18:27
В Самарской области опять заморозки и сильный ветер
621
Весь список