Дмитрий Азаров призвал земляков принять участие в акции «Диктант Победы»

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Самарская область готовится к проведению Международной патриотической акции «Диктант Победы». В этом году она пройдет в четверг, 27 апреля. Сегодня член Бюро высшего совета, секретарь регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров обсудил ход подготовки площадок для проведения диктанта с организаторами акции – представителями общественного совета партийного проекта "Историческая память".

Всего в регионе организовано 1211 пунктов проведения акции общей вместимостью свыше 50 тысяч человек. Самарская область по числу желающих написать «Диктант Победы» и количеству площадок на данный момент занимает второе место в стране.

К написанию диктанта можно будет присоединиться в школах, колледжах, вузах, учреждениях культуры, центрах социального обслуживания населения, а также на базе органов правопорядка, промышленных предприятий и воинских частей. Помимо прочего, точками сбора участников акции станут ресурсные центры поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, волонтерские штабы, которые оказывают дополнительную гуманитарную помощь для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. С перечнем площадок для написания диктанта можно ознакомиться на сайте диктантпобеды.рф.

Центральной площадкой акции в этом году станет Региональный штаб комитета семей воинов Отечества Самарской области, расположенный на базе Окружного Дома Офицеров Самарского гарнизона им. Ворошилова. Также по поручению Дмитрия Азарова площадки для проведения акции организованы в городе-побратиме Донецкой народной республики – Снежное.

Член Бюро высшего совета, секретарь реготделения партии «Единая Россия» отметил, что сегодня как никогда важно сохранить историческую правду, память о событиях Великой Отечественной войны, о героях, которые есть буквально в каждой семье. Именно на это и нацелена акция «Диктант Победы». По мнению Дмитрия Азарова, важно передавать знания новым поколениям, чтобы не допустить искажения истории, противостоять любым попыткам возрождения фашизма, который сегодня поднимает голову у самых границ России.

«Я очень надеюсь, что тенденция ежегодного увеличения количества площадок проведения «Диктанта Победы», а также его участников, – сохранится, чтобы акция оставалась по-настоящему всенародной», – подчеркнул Дмитрий Азаров и призвал всех земляков стать активными участниками акции.

Напомним, патриотическая акция «Диктант Победы» состоится 27 апреля. Начало тестирования, которое включает в себя 25 вопросов, – в 13.00 по самарскому времени, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"