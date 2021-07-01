Дмитрий Азаров принял участие в работе форума, посвящённого научно-техническому сотрудничеству России и Беларуси

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В четверг, 1 июля, в формате видеоконференции прошло пленарное заседание VIII форума регионов России и Беларуси, на котором выступили Президенты двух стран – Владимир Путин и Александр Лукашенко. В работе форума, посвящённого научно-техническому сотрудничеству России и Беларуси в эпоху цифровизации, принял участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В своём выступлении Владимир Путин отметил, что экономики России и Белоруссии глубоко взаимосвязаны. «Наша страна является главным зарубежным инвестором в Республику Беларусь, это 30 процентов иностранных инвестиций. На белорусском рынке работает около 2 400 российских компаний. На Россию приходится почти половина всей внешней торговли Белоруссии», – отметил Президент РФ.

Россия и Белоруссия давно и успешно взаимодействуют также в области науки и техники, сообща решают стратегическую задачу создания единого научно-технологического и цифрового пространства Союзного государства. «Важно, чтобы к реализации цифровой повестки активнее подключались и наши регионы», – заявил Владимир Путин.

Президент РФ отметил, что сейчас уже осуществляется целый ряд совместных инновационных программ и проектов в таких сферах, как информационно-вычислительные технологии, геологоразведка и энергетика, геномные и медицинские исследования. В этом году в Белоруссии было налажено производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

Крупнейшим российско-белорусским высокотехнологичным проектом является строительство Белорусской АЭС силами госкомпании «Росатом». Важное соглашение было заключено в этом году между Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт» и Национальной академией наук Белоруссии, которое предусматривает создание инфраструктуры совместных фундаментальных и прикладных исследований под эгидой Союзного государства.

Активно развивается сотрудничество в космической области. «И, конечно, нам необходимо объединять усилия по такой стратегической теме, как климатическая повестка, – подчеркнул Владимир Путин. – Включая сокращение объёмов выбросов парниковых газов и создание индустрии их утилизации».

В своём выступлении Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил эффективность такого формата регионального взаимодействия как форум: за 6 лет подписано более 300 соглашений, заключено контрактов на сумму свыше $2 млрд.

«Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства, например, до 2030 года, наполнить её конкретными проектами с учётом ключевых приоритетов и векторов развития», – сказал Александр Лукашенко, выступая на пленарном заседании Форума регионов двух стран.

Развитие сотрудничества с Республикой Беларусь является приоритетным направлением для Самарской области.

«С каждым годом мы находим всё больше точек соприкосновения, – отметил Губернатор Дмитрий Азаров. – Так, сегодня мы совместно и активно развиваем научно-технологическую повестку в рамках Научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».

В деятельность НОЦ уже вовлечены Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Национальная академия наук Беларуси, Барановичский университет, Белорусский государственный университет.

Особое внимание в направлении работы с коллегами из Белорусской сельскохозяйственной академии уделяется экспертизе и поддержке формата коллективной работы «Проектный реактор» на базе Самарского университета и Самарского государственного аграрного университета.

С Барановичским государственным университетом усилия сконцентрированы на освоении и развитии наукоёмких производств, создании конкурентоспособной продукции на мировых рынках.

С Белорусским государственным университетом, достигнута договоренность о проведении совместных фундаментальных и прикладных космических исследований с помощью космических аппаратов нанокласса с привлечением средств грантовой поддержки.

С Национальной академией наук (НАН) Беларуси достигнуты предварительные договоренности о создании единого Центра трансфера технологий, вовлечение в работу проектных комитетов учёных из организаций НАН.

Дмитрий Азаров отметил, что в условиях пандемии приобретает особую значимость сотрудничество в сфере развития медицины, которое сегодня налаживает коллектив Самарского государственного медицинского университета с коллегами из Витебского государственного медицинского университета.

«Наше сотрудничество позволит реализовать взаимовыгодные технологические проекты и придаст дополнительный импульс развитию межрегиональных связей в научно-технической сфере», – резюмировал Губернатор.