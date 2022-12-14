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Дмитрий Азаров принял участие в работе XXI Форума добровольцев Самарской области

14 декабря 2022 21:28
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Губернатор поприветствовал всех участников встречи и подчеркнул особую роль волонтеров в условиях СВО.

Губернатор поприветствовал всех участников встречи и подчеркнул особую роль волонтеров в условиях СВО:

- Мы знаем с вами, что многие наши земляки добровольцами ушли в зону проведения СВО, где они защищают мирное небо над нашей самарской землей, над всей Россией.

Кроме того, сотни специалистов региона – врачей, учителей, инженеров, дорожников, строителей – восстанавливают мирную жизнь на Донбассе, в городе-побратимом Снежном.

- Мы восстановили 82 крупных объекта и нам не стыдно за свою работу. Все жители Снежного за оказанную помощь благодарят жителей области, добровольно принявших решение помочь в восстановлении города. Там и сейчас находятся сотни земляков, которые поехали туда по зову души и сердца.

Отдельно глава региона вместе с участниками форума поприветствовали Антона Птичкина. Он, как и десятки мужчин и женщин, девчонок и мальчишек из нашей области, отправился добровольцем на Донбасс, участвуя в сопровождении и распределении гуманитарной помощи. Он вместе с другими добровольцами и жителями ДНР попал под обстрел.

- Антон несмотря на контузию помогал другим людям, в том числе во время эвакуации, организовывал спасательные действия, проявив настоящее мужество, - отметил Дмитрий Азаров.

За смелость и решительность, проявленный героизм Антон Птичкин был награжден Орденом Мужества.

- Антон – спасатель в душе. Некоторое время назад он работал на предприятии инженером, но вновь вернулся к своему основному занятию, и сейчас работает в спасательном отряде. Восхищаясь вашим мужеством, поздравляем вас с присуждением высокой награды, которая дается не просто так, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона напомнил, что наши добровольцы, рискуя собственной жизнью, оказывают людям самую разную помощь. К сожалению, среди них есть и погибшие. Дмитрий Азаров и участники форума почтили память героев минутой молчания.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что добровольчество в Самарской области - это мощнейшее движение, которое сегодня объединяет более 160 тысяч человек.

- Это движение добрых сердец, людей, для которых нет чужой беды. Огромное спасибо всем, кто приходит на помощь человеку. Все, кто по зову своего сердца творит добро здесь, на Самарской земле и далеко за ее пределами, показывают, что такое настоящий самарский характер, что такое наше самарское сердце, которого точно хватит на всех, потому что своих мы не бросаем и людей в беде не оставляем.

Дмитрий Азаров отметил, что в "ковидные" годы Самарская область справилась с вызовами с честью и достоинством, в том числе благодаря добровольцам. Так было и, когда регион встречал вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. В первую очередь волонтеры в едином душевном порыве помогали и словом, и делом.

- Так происходит и сегодня, когда наша страна отстаивает собственные интересы, защищает все что свято и дорого, противостоит распространению по-настоящему, как сказал Президент России, чуждых идей, противостоит страна сатанизму. И совершенно точно – Россия на стороне светлых сил, на стороне добра. И мощнейшее движение добровольцев, волонтеров этому не лишнее подтверждение.

Участники форума – ими стали более 1,5 тысяч человек – поделились с губернатором направлениями развития добровольчества в Самарской области, новыми идеями и проектами, достойными для широкого распространения.

- Уверен, что все они нацелены на помощь людям, на развитие нашего региона, на сохранение и приумножение достижений Самарской области, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Дмитрий Азаров

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