Дмитрий Азаров принял участие в работе XXI Форума добровольцев Самарской области

202

Губернатор поприветствовал всех участников встречи и подчеркнул особую роль волонтеров в условиях СВО:



- Мы знаем с вами, что многие наши земляки добровольцами ушли в зону проведения СВО, где они защищают мирное небо над нашей самарской землей, над всей Россией.



Кроме того, сотни специалистов региона – врачей, учителей, инженеров, дорожников, строителей – восстанавливают мирную жизнь на Донбассе, в городе-побратимом Снежном.



- Мы восстановили 82 крупных объекта и нам не стыдно за свою работу. Все жители Снежного за оказанную помощь благодарят жителей области, добровольно принявших решение помочь в восстановлении города. Там и сейчас находятся сотни земляков, которые поехали туда по зову души и сердца.



Отдельно глава региона вместе с участниками форума поприветствовали Антона Птичкина. Он, как и десятки мужчин и женщин, девчонок и мальчишек из нашей области, отправился добровольцем на Донбасс, участвуя в сопровождении и распределении гуманитарной помощи. Он вместе с другими добровольцами и жителями ДНР попал под обстрел.



- Антон несмотря на контузию помогал другим людям, в том числе во время эвакуации, организовывал спасательные действия, проявив настоящее мужество, - отметил Дмитрий Азаров.



За смелость и решительность, проявленный героизм Антон Птичкин был награжден Орденом Мужества.



- Антон – спасатель в душе. Некоторое время назад он работал на предприятии инженером, но вновь вернулся к своему основному занятию, и сейчас работает в спасательном отряде. Восхищаясь вашим мужеством, поздравляем вас с присуждением высокой награды, которая дается не просто так, - подчеркнул Дмитрий Азаров.



Глава региона напомнил, что наши добровольцы, рискуя собственной жизнью, оказывают людям самую разную помощь. К сожалению, среди них есть и погибшие. Дмитрий Азаров и участники форума почтили память героев минутой молчания.



Дмитрий Азаров подчеркнул, что добровольчество в Самарской области - это мощнейшее движение, которое сегодня объединяет более 160 тысяч человек.



- Это движение добрых сердец, людей, для которых нет чужой беды. Огромное спасибо всем, кто приходит на помощь человеку. Все, кто по зову своего сердца творит добро здесь, на Самарской земле и далеко за ее пределами, показывают, что такое настоящий самарский характер, что такое наше самарское сердце, которого точно хватит на всех, потому что своих мы не бросаем и людей в беде не оставляем.



Дмитрий Азаров отметил, что в "ковидные" годы Самарская область справилась с вызовами с честью и достоинством, в том числе благодаря добровольцам. Так было и, когда регион встречал вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. В первую очередь волонтеры в едином душевном порыве помогали и словом, и делом.



- Так происходит и сегодня, когда наша страна отстаивает собственные интересы, защищает все что свято и дорого, противостоит распространению по-настоящему, как сказал Президент России, чуждых идей, противостоит страна сатанизму. И совершенно точно – Россия на стороне светлых сил, на стороне добра. И мощнейшее движение добровольцев, волонтеров этому не лишнее подтверждение.



Участники форума – ими стали более 1,5 тысяч человек – поделились с губернатором направлениями развития добровольчества в Самарской области, новыми идеями и проектами, достойными для широкого распространения.



- Уверен, что все они нацелены на помощь людям, на развитие нашего региона, на сохранение и приумножение достижений Самарской области, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Фото: пресс-служба правительства СО