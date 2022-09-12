Дмитрий Азаров принял решение о дополнительном финансировании социальной сферы

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В понедельник, 12 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вышел с инициативой о внесении изменений в региональный бюджет с учетом поступления значительной суммы средств из федеральной казны и Пенсионного фонда страны.

Системная и целенаправленная работа команды Правительства региона, которую возглавляет губернатор, его результативное взаимодействие с федеральными министерствами и ведомствами позволяет добиваться привлечения дополнительных средств из бюджета страны. Так, в этом году в областном бюджете законопроектом, который поступил на рассмотрение в Самарскую губернскую думу, предлагается учесть 23 млрд 975 млн рублей.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что главный финансовый документ региона сохраняет четкую социальную направленность и полностью гарантирует выполнение всех обязательств. Большую часть поступивших средств руководителем области предлагается направить на развитие сфер здравоохранения, образования, строительство социальной и различного рода инженерной инфраструктуры, оказание комплекса мер поддержки граждан.

Руководитель области предложил направить поступившие средства, а также ранее зарезервированные в областном бюджете на целый ряд направлений. Прежде всего, это повышение уровня заработной платы работников здравоохранения, образования, социального обслуживания населения. На эти цели предусматривается 2,6 млрд рублей. Кроме того, более 1,7 млрд в этом году будет выделено на реализацию мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда и содействие занятости населения.

Более 692 миллионов рублей предлагается направить на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в этом году. В частности, речь идет о дополнительных средствах на обеспечение жильем детей-сирот и переселение граждан из аварийного жилфонда.

111,4 млн рублей будет запланировано в текущем году на проектирование и строительство объектов здравоохранения и более 170 миллионов – в 2023 году. Деньги предусмотрены на продолжение работ по строительству нового корпуса детской инфекционной больницы в Самаре, проектирование и возведение детского отделения №5 Самарской психиатрической больницы, а также строительство инфекционного корпуса в Сызранской городской больнице №2. Помимо прочего, 92,3 млн рублей в 2022 году планируется направить на оснащение мебелью вновь построенных, реконструированных и отремонтированных объектов здравоохранения.

Дополнительные 890 миллионов рублей уже в этом году планируется направить на проектирование, строительство и реконструкцию объектов образования, в том числе на возведение школы на 1600 мест в Автозаводском районе Тольятти.

На модернизацию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Самарской области, сокращение доли загрязненных сточных вод законопроектом запланировано дополнительно 1 млрд 291 млн рублей в 2022 году и 83,4 млн – в следующем.

Дополнительные средства предусмотрены на этот и на следующий год – всего порядка 120 млн рублей – на строительство набережной в Автозаводском районе Тольятти.

Кроме того, в этом году дополнительно планируется направить 231 млн рублей, а в следующем – 287 млн на проектирование и возведение спортивных объектов в регионе. В их числе – крытый футбольный манеж в Самаре, «Немов-центр» в Тольятти, спорткомплексы в Ставропольском, Сергиевском и Волжском районах.

Значительная часть денег предусмотрена на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства – дополнительно на эти цели выделено 20 млрд 938 млн рублей, из них 19,5 млрд – на строительство ключевого для региона и для всей страны объекта – мостового перехода через Волгу и дороги «Обход Тольятти» в рамках международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай». Это самый крупный проект в стране, который успешно реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Общая длина моста составит 3,7 км, а протяженность новой трассы – порядка 100 километров. Текущий уровень технической готовности объекта составляет более 60%.

В связи с повышением цен на строительные материалы, логистику и их доставку руководитель области обратился к Президенту России Владимиру Путину за помощью при дальнейшей реализации этого проекта, преодоления текущих сложностей. Благодаря прямой поддержке главы государства в августе было принято постановление Правительства страны, и региону дополнительно выделено 19,5 млрд рублей. Завершить строительство моста через Волгу и новой дороги планируется в 2024 году.

«Несмотря на экономические сложности, вызванные несправедливыми и беспрецедентными по своему масштабу санкциями со стороны Запада, мы продолжаем наращивать доходную часть бюджета и четко соблюдаем наши обязательства перед жителями региона. Мы выделяем значительные дополнительные средства за счет поступлений из федерального бюджета на финансирование социальной сферы. Строительство новых и реконструкция ранее построенных детских садов, школ, объектов здравоохранения, дорожной инфраструктуры, переселение граждан из аварийного жилья, обеспечение жилплощадью детей сирот – по-прежнему остаются нашими первоочередными задачами. Их решение позволит значительно улучшить качество жизни людей, которые трудятся, создают семьи и растят детей на самарской земле. Убежден, что совместными усилиями мы преодолеем все трудности, невыполнимых задач для нас нет», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Фото: пресс-служба правительства СО