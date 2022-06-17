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Дмитрий Азаров: По инициативе «Единой России» бюджет на социальные контракты в Самарской области за два года увеличен в 20 раз

17 июня 2022 13:59
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Дмитрий Азаров: По инициативе «Единой России» бюджет на социальные контракты в Самарской области за два года увеличен в 20 раз

Секретарь реготделения, член бюро Высшего совета партии Дмитрий Азаров. выступил на площадке «Единой России» «Развитие социальной инфраструктуры регионов через реализацию Народной программы партии» на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Благодаря предложениям партии усилена поддержка предпринимательства и меры соцподдержки по региону, секретарь регионального отделения «Единой России». 

«В доковидные времена у нас суммарная поддержка бизнеса была 45 миллиардов рублей. В этом году, комплекс мер поддержки, который принят Единой Россией, увеличил ее до 66 миллиардов. Это то, что касается повышения доступности кредитов, субсидий, гарантий. Налоговые льготы и поддержка отдельных отраслей были бы невозможны без инициатив «Единой России», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он особо отметил поддержку, которую дают предпринимателям партийные проекты. 

«Для Самарской области это более 600 тысяч человек, занятых в малом и среднем бизнесе. Это от трудоспособного населения каждый четвертый. Это не про олигархов, а, часто, про семейный бизнес. И здесь эффективнейший инструмент, который реализуется в регионах при поддержке «Единой России», — это соцконтракты. Мы выдаем их на развитие своего дела. Человек получает устойчивый доход для своей семьи и это колоссальная поддержка, этим последовательно занимается «Единая Россия». Самарская область не исключение, за последние два года мы в 20 раз увеличили бюджеты на соцконтракты», — заявил Дмитрий Азаров. 

Большую часть мер поддержки удается реализовывать благодаря принятию Народной программы партии и обеспечению ее бюджетными средствами. 

«Народная Программа «Единой России» - сама по себе является драйвером развития и поддержки экономики в этот непростой период. Потому что Народная программа обеспечена народным бюджетом. И мы знаем, что каждое наше обязательство обеспечено средствами», — добавил Дмитрий Азаров. 

Кроме того, Самарская область стала пилотным регионом, в котором происходит трансформация почтовых отделений связи. Идет их модернизация и расширение спектра предоставляемых услуг. 

«В отделениях предоставляют дополнительную помощь в выдаче справок о размере пенсий и иных выплат, информируют по пенсионным вопросам, занимаются продажей лекарств, оказанием банковских услуг, предоставлением мобильного интернета. Два года назад мы договорились с «Почтой России», что и некоторые медицинские услуги также эти почтовые отделения оказывают», — рассказал Дмитрий Азаров.

Участниками проекта партии в регионе в этом году станут 47 почтовых отделений, а опыт Самарской области по организации работы почтовых отделений может быть использован в рамках инициированного «Единой Россией» проекта модернизации почты.

Кроме того, участники дискуссии - губернаторы, депутаты Госдумы, общественные деятели и политики - на площадке «Развитие социальной инфраструктуры регионов через реализацию Народной программы партии» -  обсудили реализацию масштабных проектов, инициированных "Единой Россией". В том числе, значительно внимание уделили социальной газификации.

Теги: Дмитрий Азаров Единая Россия

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