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Дмитрий Азаров объявил о возможном введении дополнительных антиковидных мер в регионе

22 июня 2021 19:18
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Усилят контроль за действующими в регионе ограничениями.

Во вторник, 22 июня, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провёл оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Центральной его темой стало обсуждение необходимости ужесточения контроля за действующими в регионе ограничениями и возможность введения дополнительных мер. 

Открывая заседание, Глава региона отметил, что негативная тенденция по распространению коронавирусной инфекции сегодня характерна для большинства регионов страны, в том числе, и соседних с Самарской областью.

«Целый ряд регионов уже принял специальные решения, в том числе и ограничительные. Большинство из них действует в Самарской области, мы их не отменяли. Взвешенно подходили к развитию ситуации и понимали, что негативные тенденции ещё возможны», – акцентировал Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, что, в отличии от абсолютного большинства субъектов РФ, оперштаб не отменял ограничительных мер, таких как, например, перевод на «удалёнку» 30% коллективов, а также беременных женщин, запрет на посещение целого ряда учреждений людям старшего возраста, самоизоляция лиц 65+, а также ограничения, связанные с наполняемостью залов концертных и спортивных организаций, кинотеатров, учреждений общественного питания, организации работы торговых центров, особых режимов в социальных учреждениях и другие меры. 

«Всё это действовало и действует, и, вполне возможно, эти решения позволяют нам удерживать более благополучную ситуацию на территории Самарской области», – отметил Дмитрий Азаров.

Также по мнению Главы региона позитивное влияние на ситуацию оказало проведение масштабной вакцинации, в том числе, на дачных участках и в общественных местах.

«Специалисты считают, что свою роль сыграла и прививочная кампания от пневмококка – у нас фактически 30 тысяч привитых начиная с 4 квартала прошлого года», – отметил Губернатор.

В то же время, ситуация в большинстве регионов страны, а также тенденция к росту заболеваемости в нашей области задаёт необходимость принятия дополнительных решений.

«Коллеги, сохраняя ограничительные меры в регионе, установленные ранее, мы обязаны сегодня в рамках штаба рассмотреть и дополнительные меры для того, чтобы сохранить общественную безопасность. Это касается и дополнительных стимулов по вакцинации, это касается и дополнительных ограничений, это касается и контроля исполнения тех запретов и ограничений, которые мы приняли в предыдущий период. На мой взгляд, контроль за соблюдением этих норм сегодня в целом ряде муниципальных образований ослаб. Понятно, сейчас тяжелее контролировать ситуацию. Высокие температуры атмосферного воздуха не располагают к ответственному отношению и защите себя от коронавируса, в том числе, и ношения средств индивидуальной защиты. Коллеги, мы должны тем не менее, дополнительные меры предпринять, чтоб защитить здоровье людей, в том числе тех, которые недооценивают угрозу. Ну а разъяснительная работа должна быть переведена на качественно более высокий уровень», – резюмировал Губернатор. 

Кроме того, Дмитрий Азаров обратился ко всем главам муниципальных образований своим примером призывать жителей городов и районов прививаться, защищая свои семьи и общественное здоровье. Ближайшая поставка вакцины состоится уже завтра, ежедневно наращиваются темпы вакцинации и на сегодня это уже 10 тысяч вакцинированных в день, работают стационарные, мобильные и круглосуточные пункты.

Проведена инспекция 17 медицинских учреждений Самарской области на наличие резервов лекарств и необходимого оборудования. Уже завтра оперативно будет дополнительно развернуто 629 мест для ковид пациентов в медучреждениях на случай необходимости. Силы и средства, лекарственные запасы подготовлены. 

Напоминаем основные действующие ограничения, установленные в Самарской области по COVID-19, введённые ранее. 

- Сохранён масочный режим 

- Действуют меры социального дистанцировался не менее 1,5 метра

- Работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, в том числе с хроническими заболеваниями, а также перенесших инфаркт или инсульт, беременных женщин, граждан 65+

- Неработающие граждане 65+ обязаны соблюдать режим самоизоляции, за исключением ряда случаев жизненной необходимости 

- Ограничен доступ граждан 65+ в бассейны, фитнес-центры, спортклубы и залы, театрально-концертные организации, кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, цирковые организации.

- Ограничена до особого распоряжения работа бассейнов, фитнес-центров, объектов физкультуры и спорта. Их заполняемость разрешена не более 50%. 

- Ограничен до особого распоряжения режим работы социальных и медицинских учреждений.

- Ограничения действуют в отношении театров, кинотеатров, концертных залов, цирка. Их заполняемость разрешена не более 50%.

- Проведение в Самарской области профессиональных, официальных спортивных соревнований, а также региональных и муниципальных физкультурных мероприятий возможно на открытом воздухе или с количеством участников не более 50% от общей вместимости спортивного сооружения.

- Церемония бракосрчетания может проводиться только с ограниченным числом участников исходя из площади зала – 4 кв. метра на 1 человека, но не более 10 человек.

- Ограничения действуют в системе организации летнего детского отдыха. 

- Ограничения действуют в системе организации торговли при соблюдении условия нахождения одновременно не более одного покупателя на 4 кв. метра площади торгового зала, в работе зон фуд-кортов в торговых, торгово-развлекательных центрах и офисных центрах.

 

Теги: Акценты В центре внимания дополнительные меры контроль коронавирус

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