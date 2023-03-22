Дмитрий Азаров обсудил вопросы поддержки военнослужащих и их семей с командармом Андреем Колотовкиным

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с командующим 2-й Гвардейской Армией Андреем Колотовкиным, во время которой обсуждались насущные потребности военнослужащих в предстоящем весенне-летнем сезоне.

Глава региона подчеркнул, что в прошлом году благодаря ценным советам генерала Колотовкина самарские бойцы заблаговременно были обеспечены теплыми сапогами еще до наступления холодов. «Вы как заботливый отец-командир загодя подумали о том, что понадобится военнослужащим осенью и зимой. И когда слышишь благодарность от бойцов, понимаешь, что в первую очередь она адресована вам», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Андрей Колотовкин поблагодарил Главу региона и в его лице всех жителей губернии за поддержку Армии. «Благодарю вас от всего личного состава 2-й Гвардейской армии за ту поддержку, которую вы лично и жители Самарской области нам оказываете. Военнослужащие штатно обеспечены, но дополнительная помощь, письма поддержки вселяют уверенность, вдохновляют солдат и офицеров. К нам регулярно приходит гуманитарная помощь от фонда «Звезда и Лира», других общественных организаций и органов местного самоуправления. Конечно, этого всего не было бы если не консолидация общества, если не ваше непосредственное участие», – сказал командарм. Также командующий похвалил студентов кулинарного техникума, которые совсем недавно приготовили для бойцов три тонны квашенной капусты.

«Помогают, кто чем может. И то, что ребята так откликнулись, это придумали – замечательно. Ведь для бойца самое главное – забота, понимание, что о них здесь помнят и ждут», – поддержал инициативу студентов Губернатор.

Глава региона и командарм также обсудили аспекты программы «Возвращение», которая была подготовлена в регионе для оказания комплексной поддержки военнослужащим и их семьям и получила высокую оценку Президента страны. Сейчас Правительством детально прорабатывается одно из направлений программы, касающееся организации отпуска бойцов.

«Распоряжение Президента, Верховного Главнокомандующего безусловно выполняем. При формировании графика отпусков учитывается и срок нахождения на службе, и боевые заслуги», – отметил генерал.

«Понятно, что оперативная боевая обстановка является определяющим фактором. И то, о чем вы сказали, очень важно», – резюмировал Губернатор.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области.