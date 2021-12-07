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Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с Постоянным представителем Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадием Гатиловым.
Дмитрий Азаров обсудил с Постпредом РФ при Отделении ООН в Женеве Геннадием Гатиловым перспективы сотрудничества региона с Организацией Объединенных Наций  
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Дмитрий Азаров обсудил с Постпредом РФ при Отделении ООН в Женеве Геннадием Гатиловым перспективы сотрудничества региона с Организацией Объединенных Наций  

7 декабря 2021 20:19
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Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с Постоянным представителем Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадием Гатиловым.

Во вторник, 7 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с Постоянным представителем Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадием Гатиловым. Предметом обсуждения стали перспективы сотрудничества нашего региона с Организацией Объединенных Наций. Общение состоялось в режиме видео-конференц-связи.

«Спасибо, что нашли время для личной встречи. К сожалению, она проходит в формате ВКС, но в этом есть и плюсы: не отрываясь от региональной повестки, можно и работать на площадке ООН, и в то же время многое успевать в Самаре, - поблагодарил Губернатор Геннадия Гатилова. – У меня был опыт работы в Совете Европы, в Конгрессе местных и региональных властей Европы, когда я был членом Совета Федерации, и я понимаю, насколько важно такое взаимодействие, межрегиональное народное сотрудничество». 

«Самарская область - в передовиках, у вас есть серьезные перспективы. Вчера состоялись полезные встречи в ООН, в Европейской экономической комиссии ООН, на которых были намечены направления возможного сотрудничества между ООН и Самарской областью», - отметил Постпред РФ при Отделении ООН.

Напомним, вчера, 6 декабря в Женеве Дмитрий Азаров презентовал Седьмое издание доклада программы «Регионы России и цели устойчивого развития ООН». Мероприятие также прошло в формате ВКС между Правительством Самарской области и отделением ООН в Женеве.

Самарской области впервые доверено представить перспективные проекты нашей страны, реализуемые на территории, в том числе международные, на столь авторитетной мировой площадке. Вдвойне важно, что встреча прошла в год 170-летия Самарской губернии и 60-летия первого полета человека в космос. Для нашего региона это – знак доверия и оценка успешной деятельности по различным направлениям. Доклад 2021 года был посвящен усилиям и результатам работы Самарской области на пути реализации «Повестки-2030».

Презентация региона в ООН – это также возможность наладить деловые связи и установить новые контакты. Кроме самой презентации, в рамках мероприятия было проведено несколько результативных встреч с представителями структурных подразделений ООН. В том числе, по рекомендации Генерального директора Отделения Организации Объединённых Наций в Женеве Татьяны Валовой были оперативно организованы переговоры с Европейской экономической комиссией ООН, в ходе которых обсудили несколько сфер, которые могут представлять взаимный интерес. Среди них экологические проекты, сфера энергетики, транспортная сфера, проекты государственно-частного партнерства.

 «Очень рад тому, что вы и ваши коллеги подсказали целый ряд идей по сотрудничеству. Вчера по рекомендации Татьяны Дмитриевны мы провели встречи, на которых уже обсудили ряд перспективных направлений», - обратился к Геннадию Гатилову Дмитрий Азаров, напомнив о том, что два проекта государственно-частного партнерства, реализуемые в Самарской области, были отмечены Европейской экономической комиссией ООН. 

На протяжении последних четырех лет Самарская область входит в пятёрку регионов с наивысшими показателями по развитию государственно-частного партнерства. В прошлом году регион по этому показателю был признан абсолютным лидером среди субъектов страны.

Европейской экономической комиссией был разработан новый стандарт государственно-частного партнерства с учетом целей устойчивого развития, и Самарской области было предложено взять эти передовые принципы на вооружение и поделиться своими наработками в данной сфере.

 «Мы готовы брать новые практики и тиражировать их, потому что к нам действительно сегодня многие обращаются за этим опытом. Мы с удовольствием делимся своими наработками и что-то полезное берем для себя. Надеюсь, это будет полезно и для других регионов РФ, с которыми мы находимся в постоянном взаимодействии по этой тематике», - выразил желание сотрудничать по данному направлению Губернатор.

Также в ходе встреч представители Европейской экономической комиссии ООН и Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) предложили нашему региону участие в Форуме по устойчивому развитию, который пройдет весной следующего года.

Дмитрий Азаров проявил интерес к форуму, отметив, что это возможность не только региону показать себя, но и увидеть успешные проекты, кейсы других стран и территорий. Кроме того, это площадка для поиска инвесторов.

«Для нас это крайне интересно. У нас 1,5 тысячи предприятий работают с иностранным капиталом. 76 стран официально участвуют в этой работе. Есть масштабные проекты последних лет в таких сферах как солнечная энергетика, стройматериалы, химия. Есть желание использовать наш максимальный потенциал, который у территории есть благодаря уникальному географическому положению, развитой транспортной инфраструктуре и тех режимов опережающего развития, которые нам приданы благодаря решению Президента Владимира Владимировича Путина – Особая Экономическая Зона Тольятти, ТОСЭР, Технопарк. Очень надеюсь, что это будет полезное для развития региона сотрудничество. Надеюсь, вы нам подскажете, как эту работу правильно, эффективно организовать», - обратился к Геннадию Гатилову Губернатор.

«Хорошо, что установили прямые рабочие контакты. Мы готовы оказывать всяческое содействие при координирующей роли Министерства иностранных дел России. Давайте не будем терять темпа и будем эти идеи воплощать», - прокомментировал Геннадий Гатилов.

 

Фото:   правительство СО

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

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