Дмитрий Азаров обсудил главные задачи года с депутатами Госдумы РФ и сенаторами

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Во вторник, 1 февраля, губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с сенаторами и депутатами Государственной Думы РФ, представляющими Самарскую область в Парламенте страны. В ней очно и в режиме ВКС приняли участие Владимир Гутенев, Михаил Матвеев, Виктор Казаков, Андрей Трифонов, Леонид Калашников, Леонид Симановский, Владимир Кошелев, Андрей Кислов и Фарит Мухаметшин, а также члены Правительства региона.

«Встречи во время региональной недели депутатов стали важной традицией. У нас есть возможность обсудить самые актуальные вопросы, которые волнуют людей, сверить часы по планам развития региона», - отметил губернатор, открывая встречу.

Анализ ключевых результатов работы в 2021 году и задачи 2022-го стали одной из главных тем обсуждения.

«Основные показатели уже есть, мы можем их проанализировать, наметить планы на год текущий. Подчеркну, что все наши задачи четко соответствуют Стратегии лидерства, которую мы принимали вместе с вами, вместе с жителями региона. Тем не менее, ежегодно мы их актуализируем. Много в реализации зависит от активной деятельности депутатов – представителей Самарской области и наших сенаторов», - отметил глава региона.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов отметил, что экономика региона адаптировалась к новым условиям. Большинство показателей находятся в зоне роста.

Прошлый год стал рекордным по запуску новых производств. Было запущено 25 новых проектов, создано порядка 10 тысяч рабочих мест. По предварительным данным, численность безработных снизилась почти на треть.

Знаковыми событиями стали досрочный ввод в эксплуатацию моста через реки Сок и нового участка 2 этапа строительства мостового перехода через Самару. Активными темпами продолжаются работы на стратегически важном объекте – мостовом переходе через Волгу, который станет частью международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай». Работает новый Дворец спорта, возведены детские сады, школы, больницы.

Участники встречи затронули тему, которая уже два года продолжает угрожать жизни и здоровью людей, – это пандемия коронавируса, в том числе волна заболеваемости новым штаммом «омикрон».

Министр здравоохранения области Армен Бенян проинформировал о том, как складывается сегодня в регионе ситуация с распространением инфекции. По его словам, штамм «омикрон» вызвал пятую волну в Российской Федерации и четвертую волну на территории Самарской области. Значительное увеличение количества пациентов обусловлено особенностями вируса – его высокой заразностью, способностью поражать взрослых и детей.

Динамика по Самарской области с начала 2022 года демонстрирует пятикратное увеличение пациентов с коронавирусной инфекцией на амбулаторном этапе. Увеличивается и количество пациентов с ОРВИ. Все это сопряжено с очень серьезными нагрузками на систему здравоохранения, в частности на первичное звено медицинской помощи. Количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, тоже увеличивается, но темпы существенно ниже, чем во время предыдущих волн.

Важными элементами тактики в борьбе с новой коронавирусной инфекцией являются широкий охват тестированием и раннее обеспечение противовирусными препаратами. В регионе разработан алгоритм, который позволяет при первом же контакте с больным обеспечивать его лекарственными препаратами. Средства на это выделены из регионального бюджета. Такая мера позволяет ускорить начало лечения. В случае подтверждения COVID-19 дальнейшее обеспечение лекарственными средствами идет на средства из федерального бюджета.

«Основной удар пришелся на амбулаторное первичное звено системы здравоохранения. Мы загодя к этому готовились, но нарастание количества людей, которые болеют не только коронавирусной инфекцией, но и ОРВИ, заставляет нас принимать все более жесткие, сфокусированные решения. Сейчас у нас фиксируются абсолютно рекордные показатели по заболеваемости ОРВИ за весь период наблюдения. Да, это связано с правильной настороженностью населения. Мы людей к этому сами призывали и видим, что люди очень внимательно относятся и к своему здоровью, и к здоровью родных и близких. И, тем не менее, нагрузка на систему здравоохранения крайне велика. У нас двукратное превышение рекордных показателей по ОРВИ, и это требует от нас дополнительных усилий. На федеральном уровне решения принимаются. Мы ожидаем ритмичной поставки лечебных препаратов – что касается коронавирусной инфекции, а что касается ОРВИ, здесь нам придется справляться своими силами. Для этого мобилизовано все здравоохранение», - отметил губернатор.

Особое беспокойство вызывает значительный - четырехкратный рост заболеваемости среди детей. При этом пиковые значения отмечаются в возрастной категории от 15 до 17 лет. Специалисты связывают это с тем, что взрослое население вакцинировано, а детское не защищено от коронавирусной инфекции.

«Мы не принимаем пока решение по переводу на дистанционное обучение всех образовательных учреждений. У нас есть пороговые значения заболеваемости по школам, классам, и директора учебных заведений сами принимают решения. На вчерашний день 24 образовательных учреждения было переведено на дистант в связи с достижением пороговых значений. В дальнейшем будем смотреть. В понедельник внимательно оценим ситуацию и возможно будем принимать решение по всем школам, но хотелось бы этого избежать», - сообщил губернатор и призвал депутатов принять участие в разъяснительной работе о важности защиты взрослых и детей от опасного вируса с помощью вакцины.

В ходе встречи глава региона предложил депутатам обсудить вопросы, с которыми к ним обращаются жители региона.

Так, например, заявители Богатовского района сообщили, что когда на территории закрыли хирургическое отделение местной больницы медицинский персонал остался без работы.

Армен Бенян напомнил, что в ноябре в Богатовской ЦРБ был создан ковидный госпиталь, и многие медицинские сотрудники, которые работали в хирургических и терапевтических отделениях, перешли работать в госпиталь. Губернатор поставил задачу главе регионального минздрава оперативно разобраться в ситуации.

В обсуждении с депутатами был затронут вопрос строительства студенческого кампуса, в качестве площадки для которого рассматривают территорию возле стадиона «Самара Арена». Депутат Михаил Матвеев озвучил мнение, что объект следовало бы разместить в центре Самары, рядом с вузами.

«Стадион «Самара Арена» - это центр Самарско-Тольяттинской агломерации. Это то, куда развивается сегодня город, это район, который в ближайшее время будет активно застраиваться. Это будет развивающаяся территория, где количество постоянно проживающих граждан будет расти год от года. Очень надеюсь, что мы приступим к реализации этих масштабных проектов уже в текущем году», - прокомментировал губернатор.

Депутат Леонид Калашников затронул тему дефицита на рынке электронных компонентов - из-за пандемии автопроизводители всего мира, в том числе АВТОВАЗ, испытывают трудности в получении необходимых комплектующих.

«Тема непростая, здесь не может быть быстрых решений. При этом предпримем все усилия, поскольку это критически важно для экономики региона», - сказал губернатор, отметив, что уже проведен и запланирован ряд встреч по этому вопросу.

Депутат Владимир Гутенев подчеркнул, что несмотря на пандемию, регионом «заложен прочный фундамент для развития на ближайшие годы»:

«Нам предстоит сделать очень многое, завоевать лидерство. Достаточно посмотреть, какая была конкуренция по научно-образовательным центрам мирового уровня. И то, что мы в тяжелейшей борьбе смогли стать лидерами, это только благодаря мобилизации сил, причем не только нашего региона, но и наших партнеров. Но конкуренция будет увеличиваться – сейчас идет борьба за инвестиции, за внимание федерального центра. Считаю, что большой задел у региона появился благодаря яркому выступлению губернатора Дмитрия Игоревича Азарова на Госсовете по науке и образованию. Уверен, что внимание министерства науки и образования будет постоянно сфокусировано на нашем регионе, и мы опережающими темпами будем возводить новые кампусы, обновлять лаборатории, теснее развивать взаимоотношения с нашими индустриальными партнерами».

Встречи с депутатами всех фракций проводятся регулярно. Во многом благодаря конструктивной работе представителей региона в Парламенте по блоку развития промышленности и экономики, удаётся эффективно защищать заявки на реализацию социально значимых проектов для жителей губернии.