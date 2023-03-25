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Дмитрий Азаров о поездке в зону СВО: "Важно наладить взаимодействие со всеми подразделениями, где служат бойцы из Самарской области"
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Дмитрий Азаров о поездке в зону СВО: "Важно наладить взаимодействие со всеми подразделениями, где служат бойцы из Самарской области"

25 марта 2023 19:42
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Глава региона встретился с бойцами из нескольких подразделений.

На этой неделе губернатор Дмитрий Азаров совершил очередную поездку в зону СВО, чтобы проведать земляков. Глава региона встретился с бойцами из нескольких подразделений. Руководитель региона, как и обещал ранее, передал на нужды защитников Отечества дополнительную спецтехнику, снаряжение, автомобили, гуманитарную помощь. Глава региона отметил, что намерен побывать во всех подразделениях, в которых выполняют задачи спецоперации военнослужащие из Самарской области.

Сегодня бойцы из Самарской области служат практически по всему фронту специальной военной операции. Как отметил Дмитрий Азаров, очень важно поддерживать тесное взаимодействие с подразделениями не только 2-ой гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, штаб которой базируется в Самарской области, но и с другими воинскими объединениями, где служат самарцы. Это позволит быть на постоянной связи с военнослужащими, чтобы оказывать дополнительную помощь им и их семьям.

- Требуются дополнительные усилия, чтобы наладить связь с командирами и постараться дойти до каждого нашего бойца или хотя бы до каждого подразделения, потому что не всегда есть возможность встретиться с каждым военнослужащим - боевые задачи никто не отменяет, - пояснил глава региона, - Но встретиться с представителями того или иного воинского коллектива очень важно, потому что на этих встречах передаются обращения, вопросы, которые мы отрабатываем на территории Самарской области, отрабатываем во взаимодействии с министерством обороны, иногда отрабатываем на территории других регионов Российской Федерации. И конечно, понимаем, что необходимо военнослужащим здесь.

Встречи с бойцами проводятся на разных участках зоны СВО. Такое общение Главы региона с земляками фактически становится приемом по личным вопросам, когда каждый имеет возможность попросить помощи в решении любой проблемы. Также на них губернатору передают предварительно собранные обращения бойцов. Просьбы касаются помощи в лечении родных и близких людей, учебы детей, помощи по ремонту домов, приведению в порядок того или иного объекта жилищно-коммунального хозяйства, содействия с оформлением документов и других вопросов.

- Мы беремся за решение всех вопросов. Приложим все усилия, чтобы военнослужащим и их семьям оказать максимальную помощь в их решении. Чтобы боец понимал - тыл у него прикрыт, его главная задача здесь - это приближение победы. А мы в Самарской области постараемся каждым своим действием, каждым решением, оказанием помощи приближать победу, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Система социальных паспортов семей военнослужащих, реализованная в регионе первой в стране, на сегодняшний момент оцифрована. Это единая система учета, которая позволяет не только систематизировать нужды, но и проконтролировать их отработку.

- Обращения, которые я привожу с фронта, также попадают в эту систему и контролируются, и достаточно жестко, как по конкретным министерствам и ведомствам, так и на уровне контрольного управления, - сообщил глава региона.

Для эффективной отработки вопросов бойцов в процесс включен департамент по работе с обращениями граждан администрации губернатора Самарской области.

- Специальный телефон оператора мы передаем командирам подразделений, вплоть до командиров рот, чтобы ротный, собрав обращения бойцов, мог в тот момент, когда у него есть возможность, выйти на связь, в любое время дня и ночи позвонить и все обращения передать. Но, подчеркну, ничто не может заменить личного общения, - рассказал Дмитрий Азаров.

Личные встречи проводятся и с семьями военнослужащих. Это позволяет получать более полную информацию о том, какая помощь требуется бойцам и их близким.

- Благодаря вот такому "перекрестному опросу" нам удается выявлять проблемные вопросы, которые не отражены в социальных паспортах, которые по тем или иным причинам не смогли отметить и зафиксировать социальные координаторы, работающие с семьями. И если для этого требуется мое личное участие, включенность, мой личный контакт и с военнослужащими, и с семьями, значит, так и будет, так и продолжу работать, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Помимо встреч с военнослужащими губернатор Дмитрий Азаров регулярно привозит в зону СВО дополнительную спецтехнику, экипировку, снаряжение – ее перечень формируется по запросам бойцов и по согласованию с командирами.

- В этот раз мы привезли дополнительное оборудование, средства радиоэлектронной борьбы, прицелы, автомобили. В различные подразделения передали, - сообщил глава региона.

Сами военнослужащие подчеркивают - такая поддержка земляков для них крайне важна. Но самое главное, по общему мнению, и бойцов и их командиров – чувствовать надежное плечо товарищей, которые рядом с ними встают в строй с оружием в руках, чтобы защитить все, что для них дорого и свято.

- Мы воюем за то, чтобы наши дети жили хорошо, так же, как до этого воевали наши прадеды, чтобы мы жили под мирным небом, чтобы мы знали и чтили свою историю, которую сейчас пытаются размыть. Мы постараемся, конечно, поскорее это закончить, чтобы все было хорошо, - отметил один из бойцов добровольческого подразделения.

В зону СВО из Самарской области на постоянной основе поступает гуманитарная помощь. В работу по ее сбору сегодня включено подавляющее большинство жителей региона, самарцы активно участвуют в различных акциях и проектах по поддержке защитников Отечества.

- Все больше и больше людей понимает, с какой угрозой мы столкнулись, что было бы, если бы не встали на защиту миллионов жителей Донбасса, что было бы с ними и в дальнейшем с нашей страной. Именно эта мобилизация общества, мысль о том, что все для фронта, все для победы, охватывает сегодня буквально каждое городское, сельское сообщество, каждый дом и каждый двор. Мы видим, что включенность людей в поддержку наших бойцов, СВО растет из месяца в месяц, - отметил губернатор.

Источник sovainfo.ru

 

Фото: департамент информполитики региона

Теги: Дмитрий Азаров

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