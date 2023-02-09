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Дмитрий Азаров: креативные проекты рождаются на самарской земле

9 февраля 2023 19:54
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В Самаре состоялась встреча секретаря Самарского реготделения партии «ЕР» Дмитрия Азарова с победителями конкурса Президентского Фонда культурных инициатив.

За последние годы партия стала точкой сборки для активных и инициативных жителей региона. На базе Самарского регионального отделения «Единой России» был организован обучающий практикум для авторов проектов, консультации профильных специалистов и экспертиза заявок для подачи на конкурсы Фонда культурных инициатив и Фонда президентских грантов. Для многих этот конкурс стал успешным стартом для воплощения их творческих идей.

Глава региона отметил, что с фондом культурных инициатив Самарская область сотрудничает давно, один из ярких примеров – концепция реставрации и приспособления под современное использования Дома купца Маштакова, которую предложили общественники. Сейчас здесь открыт музей-галерея "Заварка".

«Очень рад тому, что креативные, безусловно, общественно значимые проекты, которые вносят свой вклад в развитие культуры, рождаются и здесь, на самарской земле», - отметил Дмитрий Азаров.

Он отметил, что одна из важных задач сегодняшней встречи – подробнее узнать о проектах земляков и понять, какая поддержка для их успешной реализации нужна со стороны региона.

На встрече с главой региона Дмитрием Азаровым участники конкурса ПФКИ обсудили секреты успешной жизнедеятельности проекта - от момента зарождения идеи до грамотной подачи заявки. Обменялись успешными практиками  от авторов проектов - победителей конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Депутат Самарской губернской думы, заслуженный артист РФ, музыкант и  композитор Сергей Войтенко поделился опытом проведения Всероссийского фестиваля «Душа Баяна», родившегося на самарской земле.

Проект «Спектакль-променад по историческим местам города Самары» представили  Игорь Щадрин и Анастасия Захарова - актёры и создатели уличного театра «Пластилиновый дождь».

Интересный проект на стыке экологии и культуры представил руководитель ТОС № 8 Комсомольского района Тольятти Вячеслав Рябцов: «Шлюзовой культурный - не теряя связь с прошлым, меняем настоящее». Это один из редких случаев, когда совет территориального общественного самоуправления не только смог продвинуть свои идеи, но и воплотить их в жизнь благодаря энергии жителей.

Елена Ершихина рассказала о реализации своего проекта на базе ДК в Новокуйбышевске - «Фестиваль народного творчества и ремёсел «Волжские самоцветы».

Межпоселенческий центр культуры из села Исаклы  представил на конкурс Фонда культурных инициатив проект «Мобильная video&voice студия «100 ключей».

 О «Школе юного журналиста «Твёрдый знак» рассказала Вероника Панина из села Приволжье. С оформлением заявки на конкурс Президентского фонда культурных инициатив девушке помогли  в ресурсном центре «Мой дом» партии «Единая Россия».  

«На средства гранта мы смогли приобрести дополнительное оборудование для детей – видео камеры, фотоаппарат, микрофоны, хромакей. Выпустили свой молодёжный журнал, у нас 4 выпуска было – журнал у нас как в печатном варианте, так и в электронном виде», - рассказала Вероника.

Дмитрий Азаров поручил телеканалу «Губерния» оказать поддержку юным коллегам из села Приволжье.

Грантовые проекты всегда дают возможность энергичным и инициативным жителям нашего региона посвятить себя любимому делу, жить, работать и заниматься творчеством в родном городе или селе, на своей малой родине. В каждом муниципалитете - в малых городах и сёлах - в рамках нацпроекта  открываются новые очаги культуры: автоклубы, модельные библиотеки, досуговые центры. Наша общая задача - наполнить их жизнью, дать возможность для творческого развития территорий самарского региона.

Летом  в Самарской области планируется  провести  встречу победителей конкурса Фонда культурных инициатив и Фонда президентских грантов,  а также представителей всех муниципальных образований губернии для обмена опытом реализации проектов, получивших грантовую поддержку и обсуждения перспектив дальнейшего развития в регионе сферы креативных индустрий и гражданских инициатив. Идею проведения такой встречи  глава региона Дмитрий Азаров одобрил, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

 

Теги: Дмитрий Азаров

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