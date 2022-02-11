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Дмитрий Азаров и Максим Акимов подписали соглашение о запуске крупного клиентского центра Почты России

11 февраля 2022 15:39
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Более 500 новых рабочих мест будет создано в Самаре благодаря соглашению.

В пятницу, 11 февраля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, генеральный директор Почты России Максим Акимов и депутат Государственной Думы Александр Хинштейн подписали соглашение о запуске совместного инвестиционного проекта - Операционного центра поддержки клиентов и осмотрели площадку Самарского сортировочного центра, где уже до конца 2022 года будет открыт новый центр, услугами которого будут пользователи жители всей страны.

«Всегда отмечаю, что важно каждое новое рабочее место, созданное на самарской земле. В прошлом году мы запустили логистический центр на территории индустриального парка «Преображенка», а сегодня мы принимаем решение о создании клиентского центра, что позволит создать 500 новых высокооплачиваемых рабочих мест, - подчеркнул Дмитрий Азаров, отметив, что в последние годы взаимодействие с Почтой России в Самарской области выстраивается самым конструктивным образом. – Отсюда, из Самары, все клиенты Почты, а это все жители Российской Федерации, будут получать поддержку. Для нас, в первую очередь, это новые высокооплачиваемые рабочие места, это и престиж нашего региона. Я очень рад, что наши усилия по созданию благоприятного инвестиционного климата приводят к тому, что мы ежегодно создаем в регионе не менее 10 тысяч рабочих мест».

Новый центр клиентской поддержки, который будет принимать и обрабатывать обращения физических и юридических лиц со всей России, разместится на территории Самарского магистрального сортировочного центра Почты России по адресу ул. Льва Толстого, 135 на площади более 3000 кв. метров. Для этого компания отремонтирует помещения и организует рабочие места в формате открытого офисного пространства. Центр будет рассчитан на одновременную работу 500 специалистов: 250 из них будут работать с физическими лицами, 200 – с юридическими лицами, 20 - окажут поддержку в социальных сетях, еще 30 – будут проводить выплаты клиентам.

Новое подразделение консолидирует все каналы поддержки. Сотрудники центра будут круглосуточно отвечать на обращения физических и юридических лиц со всей страны, поступающие с официального сайта компании, из социальных сетей, чатов, а также из почтовых отделений. Кроме того, специалисты будут взаимодействовать с иностранными почтовыми администрациями, чтобы решать возникающие вопросы с международными отправлениями. Планируется, что открытие нового контактного центра в Самаре позволит к 2024 году сократить время предоставления ответа на обращения претензионного характера в среднем в 4 раза.

«Мы ежедневно обслуживаем миллионы людей. Многие из них нуждаются в помощи или консультации по почтовым услугам. К тому же, за время пандемии число официальных обращений, принятых в почтовых отделениях, по почте и в электронном виде, выросло почти вдвое и на сегодня составляет более 130 000 в месяц. Поэтому глобальная перестройка службы клиентской поддержки – одна из первоочередных задач Почты. Мы хотим сократить количество шагов клиента, максимально закрывать его потребности при первом же обращении, - сообщил генеральный директор Почты России Максим Акимов. - Открытие единого центра поддержки именно в Самаре - это совершенно осознанный выбор, который мы сделали исходя из благоприятного инвестиционного климата, квалификации людей, которые здесь работают, и той поддержки, которую оказывает руководство региона».

«Самарская область является хорошим примером коллаборации между Почтой и всеми органами власти. Я очень рад тому, что у нас это получается, – отметил Александр Хинштейн. – Как член профильного комитета, как член совета директоров Почты России я, конечно, стараюсь максимально вовлекать нашего крупнейшего оператора в работу на территории региона и в создание новых рабочих мест. Очень приятно, что эти инициативы находят поддержку».

Напомним, создание Операционного центра поддержки клиентов - это не первый крупный проект, реализованный Почтой России в Самарской области за последнее время. В сентябре прошлого года на территории индустриального парка «Преображенка» был открыт один из самых современных в России логистический центр Почты России, который позволил создать новые рабочие места и сократить сроки доставки до адресатов писем и посылок.

Также благодаря совместной работе с Правительством региона в Самаре был открыт первый в России почтовый культурный центр в Доме купца Иванова. Сейчас там работает почтовое отделение в ретро-стиле, выставочная зона, посвященная истории почтовой связи, площадка для филателистов.

Кроме того, в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики начала работу базовая кафедра Почты России. ПГУТИ стал первым в стране учебным заведением, в котором можно получить профильное высшее образование в сфере почтовой связи. На кафедре готовят ИТ-специалистов для разработки цифровых почтовых решений.

Отдельно Губернатор поблагодарил Максима Акимова за совместную работу по ремонту почтовых отделений по всей территории области.

«Благодарю вас и за нашу совместную многолетнюю работу по приведению в порядок почтовых отделений. Она была отдельно отмечена на федеральном уровне. Вы знаете, что партия «Единая Россия» рекомендовала этот опыт как модельный, и сегодня он начал тиражироваться по всей стране, получил поддержку Президента», - подчеркнул Губернатор.

 

Фото:   правительство СО

 

 

Теги: Дмитрий Азаров

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