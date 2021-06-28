Дмитрий Азаров и Александр Порядин обсудили взаимодействие Росгвардии и облправительства

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В понедельник, 28 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с командующим Приволжским округом Росгвардии генерал-полковником Александром Порядиным. Во встрече также приняли участие начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко и герой России, депутат Госдумы Игорь Станкевич.

«Самарская земля для меня близкая – здесь когда-то служил, прожил 4 года. Был здесь начальником штаба дивизии и отсюда поступил в академию генерального штаба», — отметил Александр Порядин. Также командующий поблагодарил Губернатора за содействие в установке на территории округа памятника «Слава Героям Росгвардии». На нем высечены тридцать имен Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, которые в разные годы служили в войсках правопорядка на территории Приволжья. 11 из них удостоены этого высокого звания посмертно. Среди них – самарец, рядовой Евгений Золотухин, участник второй чеченской кампании, которому посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. «Всего в округе при исполнении задач в ходе спецопераций погибло 364 человека. Очень важно помнить о наших товарищах, благодарю вас за оказанное содействие», — подчеркнул командующий.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия Правительства региона, федеральных органов законодательной и исполнительной власти, а также участие Росгвардии в обеспечении правопорядка и общественной безопасности в регионе. Отдельное внимание — защите прав самих военнослужащих и их семей.

«Решение целого ряда вопросов, касающихся военнослужащих, сотрудников силовых органов, Игорь Валентинович Станкевич традиционно отстаивает на федеральном уровне, понимая, что такое служба и служение Родине, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Он готов реагировать на запросы Росгвардии в отработке тех или иных проблемных тем – не только в части внесения изменений в законодательство, но и защиты прав сотрудников и их семей».

Игорь Станкевич подчеркнул, что всегда готов к взаимодействию с командованием по любым возникающим вопросам.