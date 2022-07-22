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Дмитрий Азаров c командой самарских добровольцев форсирует восстановительные работы на Донбассе

22 июля 2022 16:46
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Сегодня, 22 июля, губернатор Дмитрий Азаров работает в г.Снежное Донецкой Народной Республики.

Сегодня, 22 июля, губернатор Дмитрий Азаров работает в г.Снежное Донецкой Народной Республики. Глава региона проводит выездные совещания по вопросам подготовки объектов социальной сферы к новому учебному году и инфраструктуры к отопительному сезону на территории ДНР, с которой у Самарской области заключено Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

Напомним, Самарская область стала первым регионом страны, который заключил соглашение о взаимодействии с конкретной территорией Донбасса. С мая текущего года, сразу после подписания соглашения между губернией и городом, началась практическая работа по содействию восстановлению мирной жизни в Снежном совместно с Главой ДНР Денисом Пушилиным, представителями городской Администрации, учреждений и предприятий. В работе регионального оперативного штаба задачи по городу Снежное рассматриваются на регулярной основе, установлены сроки завершения работ, ведется координация сил и средств, осуществляется постоянный контроль. 

Напомним, сразу после определения объемов восстановительных ремонтов и первоочередной помощи Дмитрий Азаров вместе с передовыми профессиональными командами добровольцев из Самары прибыл на территорию Снежного для распределения по объектам, установления коммуникаций с местными коллегами.

Почти два месяца добровольные бригады медицинских работников, дорожников, строителей, коммунальщиков Самарской области посменно несут вахту в населенном пункте ДНР. На сегодняшний день более 100 специалистов разных отраслей задействованы в процессе восстановления школ, детских садов, больниц, объектов ЖКХ, благоустройства. 

На встрече с земляками после рабочего дня Губернатор обсудит, что ещё необходимо для скорейшего выполнения поставленных задач, какие есть сложности, осмотрит условия проживания и обеспечения безопасности.  

«Мои земляки, самарцы, выполняют в ДНР важную, ответственную и благородную миссию. Работают вдали от дома и не всегда в спокойных условиях. Территория подвергается обстрелам. Для меня очень важно поддержать земляков, которые добровольно приехали восстанавливать мирную жизнь на Донбассе. Каждый из них демонстрирует не только профессиональные навыки, но и гражданскую позицию, самарский характер, выдержку», - поделился Дмитрий Азаров.

Сегодня же для нужд снежнянцев Дмитрий Азаров вместе с председателем Комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Владимиром Гутеневым и депутатом Госдумы от Самарской области Андреем Трифоновым передал очередную партию гуманитарной помощи из Самарской области. Более 18 тонн продуктов питания, тонны питьевой воды, бытовая химия, инструменты для строительных работ, компьютеры и оргтехника, медицинское оборудование, книги – более 40 тонн всего необходимого собрали благодаря поддержке социально ответственных организаций и предприятий, благотворительной помощи жителей региона. Кроме товаров первой необходимости, в Снежное была дополнительно отправлена строительная и дорожная техника. 

В рабочем графике губернатора запланирована еще серия встреч и совещаний на территории ДНР. Также в составе рабочей группы в Снежном работает депутат Губернской думы Самарской области Роман Балтер и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара" Михаил Смирнов.

 

Теги: Дмитрий Азаров

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