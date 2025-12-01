Депутаты пригласили Долину на заседение ГД для обсуждения проблемы сделок с жильем на вторичном рынке

В Госдуме создали рабочую группу по выработке решений о защите покупателей вторичного жилья в России, принять участие в её работе пригласили народную артистку РФ Ларису Долину, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

"Если завтра, честно исполнив все условия, покупатель может лишиться собственности из-за махинаций прошлого владельца - значит, фундамент рыночных отношений дал трещину. Именно поэтому мы создали не просто рабочую, а антикризисную группу. Мы объединяем всех, кто на практике сталкивается с этой проблемой, чтобы выработать не точечные решения, а комплексный "противокризисный щит". Направлено приглашение и Ларисе Долиной", - сказал Свищев.

Парламентарий отметил, что в рабочую группу вошли не только депутаты и юристы, но и представители правоохранительных органов, Росреестра, банковского сектора, риелторского и страхового сообществ.

"Наша цель - раз и навсегда вернуть гражданам уверенность: если ты действовал добросовестно, закон будет на твоей стороне", - подчеркнул он.

Свищев добавил, что кризис доверия, который наблюдается сегодня на вторичном рынке, касается не только квартир. По его словам, это системная угроза всему гражданскому обороту: от автомобиля до дачи, от гаража до ценной вещи.

В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников ("схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья.

Как передает ТАСС, в повестке круглого стола - анализ слабых мест в Гражданском и Гражданско-процессуальном кодексах, позволяющих оспаривать легитимные сделки, предложение поправок, в том числе о введении презумпции добросовестности покупателя, если сделка прошла нотариальное удостоверение и банковский контроль, а также стимулирование использования эскроу-счетов с периодом охлаждения в три-шесть месяцев.