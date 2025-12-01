Я нашел ошибку
Главные новости:
В ГД создали рабочую группу по выработке решений о защите покупателей вторичного жилья в России, принять участие в её работе пригласили Ларису Долину.
Депутаты пригласили Долину на заседение ГД для обсуждения проблемы сделок с жильем на вторичном рынке
Кульминацией мероприятия стало приготовление рекордной порции салата в форме символа 2026 года - лошади.
В Москве 1 декабря прошел кулинарный фестиваль «Селедка под шубой»
Клавдия Гадючкина пережила важнейшие события в истории России: Октябрьскую революцию, Первую мировую, Великую Отечественную войну, становление и преобразования нашего государства.
Умерла старейшая жительница России Клавдии Гадючкиной из Ярославской области, ей было 114 лет
29 ноября в многоквартирном доме в Советском районе Самары произошло отравление угарным газом.
В регионе за неделю  произошло 47 техногенных пожаров
Мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества и 35-й годовщине начала возрождения казачества в Самаре, Самарской области и Поволжье.
Первый Фестиваль казачьей культуры «Слава Богу, что мы – казаки!» состоялся в Самаре
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева дорогу от ул. Ташкентская до «Самара Арена» отремонтируют. 
Вячеслав Федорищев в Самаре провел оперативное совещание правительства
В понедельник, 1 декабря, в ходе оперативного совещания под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева были рассмотрены результаты и планы работы Единого института развития Самарской области (ЕИР).
В Самаре рассмотрели результаты работы Единого института развития Самарской области
Горячую линию проводят в рабочие дни специалисты Роспотребнадзора СО совместно с сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии,
 С 24 ноября по 5 декабря в регионе работает "горячая линия" по профилактике ВИЧ-инфекции
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.7
-0.53
EUR 90.34
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Депутаты пригласили Долину на заседение ГД для обсуждения проблемы сделок с жильем на вторичном рынке

160
В ГД создали рабочую группу по выработке решений о защите покупателей вторичного жилья в России, принять участие в её работе пригласили Ларису Долину.

В Госдуме создали рабочую группу по выработке решений о защите покупателей вторичного жилья в России, принять участие в её работе пригласили народную артистку РФ Ларису Долину, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

"Если завтра, честно исполнив все условия, покупатель может лишиться собственности из-за махинаций прошлого владельца - значит, фундамент рыночных отношений дал трещину. Именно поэтому мы создали не просто рабочую, а антикризисную группу. Мы объединяем всех, кто на практике сталкивается с этой проблемой, чтобы выработать не точечные решения, а комплексный "противокризисный щит". Направлено приглашение и Ларисе Долиной", - сказал Свищев.

Парламентарий отметил, что в рабочую группу вошли не только депутаты и юристы, но и представители правоохранительных органов, Росреестра, банковского сектора, риелторского и страхового сообществ.

"Наша цель - раз и навсегда вернуть гражданам уверенность: если ты действовал добросовестно, закон будет на твоей стороне", - подчеркнул он.

Свищев добавил, что кризис доверия, который наблюдается сегодня на вторичном рынке, касается не только квартир. По его словам, это системная угроза всему гражданскому обороту: от автомобиля до дачи, от гаража до ценной вещи.

В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников ("схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья. 

Как передает ТАСС, в повестке круглого стола - анализ слабых мест в Гражданском и Гражданско-процессуальном кодексах, позволяющих оспаривать легитимные сделки, предложение поправок, в том числе о введении презумпции добросовестности покупателя, если сделка прошла нотариальное удостоверение и банковский контроль, а также стимулирование использования эскроу-счетов с периодом охлаждения в три-шесть месяцев.

Теги: Россия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Клавдия Гадючкина пережила важнейшие события в истории России: Октябрьскую революцию, Первую мировую, Великую Отечественную войну, становление и преобразования нашего государства.
01 декабря 2025, 21:54
Умерла старейшая жительница России Клавдии Гадючкиной из Ярославской области, ей было 114 лет
Клавдия Гадючкина пережила важнейшие события в истории России: Октябрьскую революцию, Первую мировую, Великую Отечественную войну, становление и... Общество
149
Теперь владельцы обязаны платить по ставкам, которые раньше действовали только для компаний.
01 декабря 2025, 15:12
С 1 декабря вступили в силу новые правила утильсбора в России
Теперь владельцы обязаны платить по ставкам, которые раньше действовали только для компаний. Общество
263
Это необходимо для того, чтобы владельцы зарубежных SIM-карт могли сразу же начать пользоваться интернетом и SMS в России без периода охлаждения в 24 часа.
30 ноября 2025, 19:49
Российские операторы запустили мгновенную верификацию иностранных SIM-карт, чтобы избежать периода охлаждения
Это необходимо для того, чтобы владельцы зарубежных SIM-карт могли сразу же начать пользоваться интернетом и SMS в России без периода охлаждения в 24 часа. Общество
2210
В центре внимания
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева дорогу от ул. Ташкентская до «Самара Арена» отремонтируют. 
1 декабря 2025  20:42
Вячеслав Федорищев в Самаре провел оперативное совещание правительства
217
Губернатор Вячеслав Федорищев поручил расширить финансирование государственной региональной программы «Народный бюджет Самарской области».
1 декабря 2025  19:21
По программе «Народный бюджет» в 2025 году будет реализовано более 280 проектов жителей Самарской области
231
Иван Носков: «Задача – наполнить каждый район Самары интересными и комфортными общественными пространствами»
1 декабря 2025  14:02
Иван Носков: «Задача – наполнить каждый район Самары интересными и комфортными общественными пространствами»
278
В Самарской области запущен чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг. 
1 декабря 2025  13:25
В Самарской области запущен чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг
533
Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Дачной в Самаре
30 ноября 2025  13:09
Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Дачной в Самаре
1890
Весь список