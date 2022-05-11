Депутат-единоросс Сергей Иванов помог благоустроить территорию городского кладбища

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Городской портал «Маленькая Сызрань» опубликовал жалобу жительницы города на состояние некоторых участков кладбища Фомкины Сады.

Депутат думы городского округа Сызрань, член фракции «Единая Россия» Сергей Иванов прочитал в новостной ленте и не остался равнодушным.

«Как отметила женщина, чем глубже заходишь на территорию кладбища, тем меньше там порядка. Горы мусора свалены буквально вплотную к местам захоронений. Не мог оставить такое без внимания», - отметил депутат-единоросс.

Сергей Иванов инициировал экстренный выезд на место.

«Вместе с волонтерами и партийным активом приехали на Фомки, убедились, что таких участков довольно много: поваленные деревья, неубранный валежник, много мусора. Некоторые могилы заброшены. Засучили рукава, принялись за работу, постарались до наступления темноты разобраться с мусорными свалками и попилили деревья», - рассказал депутат.

Экологический десант поддержали волонтеры из АНО «Путь истины», но за несколько часов убрать все не смогли.

«Объем работы довольно большой, решили вернуться сюда в ближайшее время. О времени наших субботников сообщим дополнительно, инструментами обеспечим. Будем признательны всем, кто решит к нам присоединиться», - написал Иванов в социальных сетях

Депутат связался с руководством кладбища и администрацией города. Работа по уборке аварийных деревьев ведется, но территория значительная, и есть места, куда невозможно добраться спецтехнике, поэтому все работы надо производить вручную. Есть определенные трудности по вывозу мусора и спиленных деревьев, необходима автотехника в большом количестве, отметил Сергей Иванов.

Готовность помочь в благоустройстве кладбища Фомкины сады выразили и активисты местного отделения партии, депутат Самарской губернской думы Сергей Гринько, главный инженер завода «Тяжмаш» в Сызрани. Субботник запланирован в ближайшие выходные. пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"