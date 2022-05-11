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Депутат-единоросс Сергей Иванов помог благоустроить территорию городского кладбища

11 мая 2022 14:09
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Городской портал «Маленькая Сызрань» опубликовал жалобу жительницы города на состояние некоторых участков кладбища Фомкины Сады.

Городской портал «Маленькая Сызрань» опубликовал жалобу жительницы города на состояние некоторых участков кладбища Фомкины Сады.

Депутат думы городского округа Сызрань, член фракции «Единая Россия» Сергей Иванов прочитал в новостной ленте и не остался равнодушным.

«Как отметила женщина, чем глубже заходишь на территорию кладбища, тем меньше там порядка. Горы мусора свалены буквально вплотную к местам захоронений. Не мог оставить такое без внимания», - отметил депутат-единоросс.

Сергей Иванов инициировал экстренный выезд на место. 

«Вместе с волонтерами и партийным активом приехали на Фомки, убедились, что таких участков довольно много: поваленные деревья, неубранный валежник, много мусора. Некоторые могилы заброшены. Засучили рукава, принялись за работу, постарались до наступления темноты разобраться с мусорными свалками и попилили деревья», - рассказал депутат. 

Экологический десант поддержали волонтеры из АНО «Путь истины», но за несколько часов убрать все не смогли.  

«Объем работы довольно большой, решили вернуться сюда в ближайшее время. О времени наших субботников сообщим дополнительно, инструментами обеспечим. Будем признательны всем, кто решит к нам присоединиться», - написал Иванов в социальных сетях 

Депутат связался с руководством кладбища и администрацией города. Работа по уборке аварийных деревьев ведется, но территория значительная, и есть места, куда невозможно добраться спецтехнике, поэтому все работы надо производить вручную. Есть определенные трудности по вывозу мусора и спиленных деревьев, необходима автотехника в большом количестве, отметил Сергей Иванов. 

Готовность помочь в благоустройстве кладбища Фомкины сады выразили и активисты местного отделения партии, депутат Самарской губернской думы Сергей Гринько, главный инженер завода «Тяжмаш» в Сызрани. Субботник запланирован в ближайшие выходные. пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

 

Теги: Единая Россия

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