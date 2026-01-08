«Борец» на передовой: как спортивная закалка и поддержка земляков помогают громить врага 

Партийный проект «Единой России» «Выбор сильных» давно перерос рамки только спорта. Это система воспитания сильного духом человека, готового встать на защиту Родины. И лучшим подтверждением этой работы стал боевой путь нашего земляка, воспитанника самарской школы борьбы, а ныне — командира гранатомётного взвода гвардии лейтенанта Рема Худика с позывным «Борец».

С детства занимаясь классической борьбой, Рем впитал тот самый «сильный настрой и спортивный дух», которые сегодня, по его словам, помогают ему на службе. Этот дух и воспитывает проект «Выбор сильных», работая с тысячами самарских ребят.

«Опыт, который передали мне тренеры, пригодился здесь. Я так до сих пор живу этим. Поддерживаю отношения с Федерацией спортивной борьбы, в отпуск приезжаю, выхожу на ковёр побороться», — делится офицер.

Сегодня «Борец» командует отдельным гранатомётным взводом в 10-м гвардейском танковом полку. Его подчинённые — опытные бойцы мастерски подавляют огневые точки противника, прокладывая путь штурмовикам.

Один из эпизодов — яркая иллюстрация их работы. Ночью беспилотник засек группу вражеской пехоты, скрытно подбирающуюся к нашим позициям. Чёткий приказ, заранее выстроенная система огня — и короткая очередь из АГС-17 навсегда остановила диверсантов.

«Мы прикрыли наших. Это один из самых ярких эпизодов... здесь отчётливо видно, насколько мы нужны», — говорит командир.

Но настоящая проверка на прочность — это взаимовыручка. Когда его ребята получили ранения после атаки вражеского дрона, именно «Борец» возглавил группу эвакуации. Под миномётным огнём, на квадроцикле, они прорвались к товарищам и вывезли их с передовой, спасая жизни. За свои подвиги «Борец» стал кавалером Георгиевского Креста, награждён медалями «За храбрость» и Жукова.

Понимая, что такое передовая, партия и партпроект «Выбор сильных» действуют по принципу прямой и адресной помощи. Когда от «Борца» поступил запрос на мобильный транспорт для взвода, координатор проекта в Самарской области, депутат Александр Живайкин оперативно организовал покупку и доставку современного квадроцикла с полной комплектацией.

«Наш новогодний подарок прибыл», — лаконично сообщил тогда Рем Худик с передовой.

Ранее, благодаря совместным усилиям партпроекта и бизнеса региона, на фронт были отправлены критически важные квадрокоптеры и рации. Всё это — не просто техника. Это «глаза», «уши» и «ноги» подразделения, которые напрямую влияют на выполнение боевых задач и сохранение жизней наших солдат.

История «Борца» и его взвода — это живая цепочка ценностей, которую выстраивает проект: спортивное воспитание → крепкий характер → защита Отечества → действенная поддержка земляков.

«Каждое исполненное желание с фронтовой «Ёлки» — это ещё один уверенный шаг к нашей общей Победе. Мы помним о вас, гордимся вами и с нетерпением ждём возвращения домой», — подчеркивает Александр Живайкин.

Работа по поддержке самарских военнослужащих продолжается. Это и есть настоящий «Выбор сильных»: выбор в пользу конкретных дел, взаимной ответственности и нерушимой связи между тылом и фронтом, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"