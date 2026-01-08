Я нашел ошибку
Главные новости:
В Усадьбе Деда Мороза 9 января, ребят поздравит морозный гость из Беларуси, 10 января – якутский хранитель холода, а 11 января – татарский зимний волшебник.
На площади Куйбышева зимние волшебники из Беларуси, Якутии и Татарстана поздравят юных самарцев
При видимости 500 м и менее. Водителям и пешеходам советуют быть осторожней.
Ночью и утром 9 января в губернии ожидается туман
Подполковник полиции беседовал с ребятами о важности выбора будущей профессии, рассказал о службе в органах внутренних дел и преимуществах службы, объяснил, какие требования предъявляются к кандидатам и какими качествами должен обладать будущий сотрудник
В Новокуйбышевске подполковник полиции  встретился с курсантами военно-спортивной школы 
Tesla, главный конкурент BYD, на втором.
Китайская BYD заняла первое место в мире по продажам электромобилей в 2025 году
В 2025 году в Самарской области завершено 26 крупных инвестиционных проектов.
Флагманы инвестиционного роста: ключевые площадки Самарской области показали результат
Свое мастерство вновь покажут команды по синхронному фигурному катанию на коньках «Гэлакси» и «Волга Айс», воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 1 и 10.
Сегодня самарские фигуристы выступят на площади Куйбышева
Существенным стимулом среди врачей при выборе нашего региона для переезда стало обеспечение жильем.
Для привлечения в медучреждения региона новых специалистов разработаны беспрецедентные, меры поддержки
Ее прочитает историк, заместитель директора музея по развитию Анастасия Чекмасова.
Музей Эльдара Рязанова: лекция «Электро-театръ: появление кинематографа в Самаре» 
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
«Борец» на передовой: как спортивная закалка и поддержка земляков помогают громить врага 

243
История самарского офицера Рема Худика — наглядный пример того, как партпроект «Выбор сильных» воспитывает характер в спортивном зале и поддерживает его на поле боя. 

Партийный проект «Единой России» «Выбор сильных» давно перерос рамки только спорта. Это система воспитания сильного духом человека, готового встать на защиту Родины. И лучшим подтверждением этой работы стал боевой путь нашего земляка, воспитанника самарской школы борьбы, а ныне — командира гранатомётного взвода гвардии лейтенанта Рема Худика с позывным «Борец».

С детства занимаясь классической борьбой, Рем впитал тот самый «сильный настрой и спортивный дух», которые сегодня, по его словам, помогают ему на службе. Этот дух и воспитывает проект «Выбор сильных», работая с тысячами самарских ребят.

«Опыт, который передали мне тренеры, пригодился здесь. Я так до сих пор живу этим. Поддерживаю отношения с Федерацией спортивной борьбы, в отпуск приезжаю, выхожу на ковёр побороться», — делится офицер.

Сегодня «Борец» командует отдельным гранатомётным взводом в 10-м гвардейском танковом полку. Его подчинённые — опытные бойцы мастерски подавляют огневые точки противника, прокладывая путь штурмовикам.

Один из эпизодов — яркая иллюстрация их работы. Ночью беспилотник засек группу вражеской пехоты, скрытно подбирающуюся к нашим позициям. Чёткий приказ, заранее выстроенная система огня — и короткая очередь из АГС-17 навсегда остановила диверсантов.

«Мы прикрыли наших. Это один из самых ярких эпизодов... здесь отчётливо видно, насколько мы нужны», — говорит командир.

Но настоящая проверка на прочность — это взаимовыручка. Когда его ребята получили ранения после атаки вражеского дрона, именно «Борец» возглавил группу эвакуации. Под миномётным огнём, на квадроцикле, они прорвались к товарищам и вывезли их с передовой, спасая жизни. За свои подвиги «Борец» стал кавалером Георгиевского Креста, награждён медалями «За храбрость» и Жукова.

Понимая, что такое передовая, партия и партпроект «Выбор сильных» действуют по принципу прямой и адресной помощи. Когда от «Борца» поступил запрос на мобильный транспорт для взвода, координатор проекта в Самарской области, депутат Александр Живайкин оперативно организовал покупку и доставку современного квадроцикла с полной комплектацией.

«Наш новогодний подарок прибыл», — лаконично сообщил тогда Рем Худик с передовой.
Ранее, благодаря совместным усилиям партпроекта и бизнеса региона, на фронт были отправлены критически важные квадрокоптеры и рации. Всё это — не просто техника. Это «глаза», «уши» и «ноги» подразделения, которые напрямую влияют на выполнение боевых задач и сохранение жизней наших солдат.
История «Борца» и его взвода — это живая цепочка ценностей, которую выстраивает проект: спортивное воспитание → крепкий характер → защита Отечества → действенная поддержка земляков.

«Каждое исполненное желание с фронтовой «Ёлки» — это ещё один уверенный шаг к нашей общей Победе. Мы помним о вас, гордимся вами и с нетерпением ждём возвращения домой», — подчеркивает Александр Живайкин.

Работа по поддержке самарских военнослужащих продолжается. Это и есть настоящий «Выбор сильных»: выбор в пользу конкретных дел, взаимной ответственности и нерушимой связи между тылом и фронтом, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

Весь список