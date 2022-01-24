Борьба со снегом и коронавирусом: работа Волонтерского центра не прекращается

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Добровольцы и активисты местных отделений партии «Единой России» объединяются для помощи жителям региона.

Этой зимой коммунальные службы и управляющие компании города и области не всегда успевали справляться с последствиями аномальных снегопадов. В минувшие выходные помочь персоналу Самарской областной гериатрической больницы, расположенной на Комсомольской улице, в уборке снега и сделать безопасным вход в медучреждение вызвались активисты ««Молодой Гвардии Единой России» и волонтерского центра Партии.

«Это поможет сотрудникам больницы и пожилым пациентам передвигаться по территории медицинского учреждения безопасно. Особенно сложно через сугробы и лед передвигаться пожилым людям и пациентам с инвалидностью. Для нас это всего несколько часов работы, а пользы – максимум для всех», - рассказал ученик 11-класса Александр Данилевский, активист волонтерского центра «ЕР».

Напомним, что на прошлой неделе добровольцы местных отделений партии вышли на борьбу со снеговыми заносами во всех муниципалитетах губернии, которые пострадали от разгула стихии. Среди них и секретарь Самарского реготделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров, и депутаты Самарской губернской думы.

Ранее добровольцы волонтерского центра партии «Единая Россия» прошли инструктаж в Самарском медицинском колледже имени Н. Ляпиной вместе с волонтерами акции взаимопомощи #МыВместе.

В последнее время нагрузка на медработников возрастает и требуется помощь волонтеров в большем объеме, считают ребята.

Волонтерам предстоит работать в информационных системах и заполнять данные, как о вакцинированных пациентах, так и о заболевших. Ещё одно направление – работа в кол-центре или в регистратуре поликлиник: ребята могут принимать вызовов от пациентов, которые заболели, и обзванивать пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении. Есть необходимость и в доставке лекарств неинфекционным больным. Еще одна услуга, где волонтеры просто незаменимы - работа по навигации в лечебных учреждениях.

«Мы просим участия волонтеров в некоторых производственных процессах, которые сопровождают пациентов в ходе лечения. Мы предполагаем, что они помогут снять ту нагрузку на систему здравоохранения, которая возникла в пандемию новой коронавирусной инфекции», - отметила руководитель Управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина.

Напоминаем, что в Самаре волонтеры продолжат оказывать помощь пожилым и маломобильным людям на самоизоляции. Присоединиться к работе волонтеров можно по телефону 8-937-100-35-05.