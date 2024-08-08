Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Шигонский район.
Вячеслав Федорищев: «Шигонский район – место с большим туристическим потенциалом»
Президент подчеркнул, что текущая ситуация требует от главы региона не только профессиональных навыков, но также мужества и собранности.
Владимир Путин провел совещание с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым
Предварительные итоги были озвучены на отчетно-выборном собрание ассоциации «Союз работодателей Самарской области».
Индекс промышленного производства в Самарской области за 6 месяцев 2024 года составил 110,7%
В Самарской области вводят единый стандарт поддержки участников СВО и их семей.
Ветеранам труда Самарской области вернут выплаты вне зависимости от размера пенсии
Сборная Самарской области завоевала пять медалей.
Сборная региона заняла третье место в командном зачете первенства РФ по спортивному туризму
Предмет Соглашения – организация взаимодействия и осуществление мероприятий, направленных на достижение в субъектах РФ, находящихся в ПФО, стабильности в экономической и социально-трудовой сферах, обеспечение контроля соблюдения прав и законных интересов
Игорь Комаров принял участие в подписании трехстороннего соглашения с окружными объединениями профсоюзов и работодателей
В настоящее время в паллиативной помощи нуждаются более 25 тысяч взрослых и 305 детей.
Вячеслав Федорищев и Анна Федермессер обсудили развитие в регионе паллиативной помощи и строительство хосписа
Цель проекта - познакомить жителей разных районов губернии с достижениями своих родных территорий и лучше узнать друг друга. Такой формат инициировала "Единая Россия".
Большая семья: в Штабе общественной поддержки «Единой России» впервые прошёл День муниципалитета
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.95
0.79
EUR 93.84
0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «Куйбышев – дипломатическая столица»
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Большая семья: в Штабе общественной поддержки «Единой России» впервые прошёл День муниципалитета

8 августа 2024 17:44
193
Цель проекта - познакомить жителей разных районов губернии с достижениями своих родных территорий и лучше узнать друг друга. Такой формат инициировала "Единая Россия".

Цель проекта - познакомить жителей разных районов губернии с достижениями своих родных территорий и лучше узнать друг друга. Такой формат инициировала "Единая Россия".

Многочисленных гостей встречали по традиции хлебом солью и задорными волжскими песнями ансамбля народной песни «Миринка».

Самарская  жемчужина -  с любовью называют Волжский район его жители. Так и решили назвать центральную фотовыставку, посвящённую красивейшим и знаковым местам муниципалитета, где природа национального парка Самарская Лука соседствует с историческими достопримечательностями муниципального района Волжский.

Рядом - выставка-ярмарка работ мастеров декоративно-прикладного искусства и ремёсел, а в зоне коворкинга - мастер-классы от народных умельцев Волжского района.

В молодежной локации  волонтеры объединения  «Дети фронту»  показали всем желающим как плести маскировочные сети и мастерить тактические носилки, которые   ребята постоянно отправляют на передовую, на выставке оружия члены военно- патриотического клуба «Легион» продемонстрировали экипировку и снаряжение современного бойца. Рядом - интерактивная  площадка «Движение первых» - сегодня на территории это направление объединило свыше 1,5 тысяч детей и молодых людей.

В спикер-зале все  желающие смогли продегустировать  молочные и мясные продукты из Дубового Умета, натуральные колбасы и рыбные деликатесы из Смышляевки, сыры из Рождествено, варенье и мед, соленья из разных поселений Волжского района, и даже протеиновые батончики и сладости без сахара для спортсменов - тоже родом из Волжского района.

Были представлены на Дне муниципалитета и ведущие промышленные  предприятия  района.

Лучшие практики и партийные проекты, которые позволяют территории  уверенно держаться в лидерах, озвучил  секретарь МО партии «Единая Россия», глава администрации Волжского района Владимир Медведев: «Считаю наш район самым богатым и прежде всего - людьми. Талантливыми, энергичными, целеустремлёнными, которые меняют жизнь к лучшему. И все условия для этого в районе сегодня есть. Работают сельхоз - и промышленные предприятия, активно развивается туризм, многого добились с помощью проектов «Единой России», которые мы вместе с однопартийцами реализуем у себя на территории».

Владимир Медведев вручил награды победителям партийных проектов. Среди лидеров   конкурса социальных проектов «Гражданин» - проект учеников школы п. Самарский «Центр притяжения - школьный двор». Ребята вместе со своим куратором благоустроили пришкольный двор,седлав его точкой сборки не только учеников, но и родителей, а также местных жителей.  «Главное, что у ребят есть  стремление решить самим проблемы родного поселка, - отметила куратор проекта, учитель местной школы Татьяна Кудинова. - Вместо того, чтобы просить  и ждать , что кто-то поработает за них, подростки заняли активную позицию созидателей. И это самое лучше, что мог сделать этот проект».

Успешным опытом развития местного самоуправления поделились  муниципальные депутаты, а единороссы района рассказали о том, как эффективно выстраивать диалог с жителями.  В ходе встречи  наградами также были отмечены победители творческого конкурса в рамках федерального партийного проекта « Историческая память» и волонтеры Волжского района - за многолетнюю добровольческую деятельность.

Это был самый первый День муниципалитета в Штабе общественной поддержки «Единой России» . Каждый район, каждый муниципалитет может представить то, чем гордится, на площадке Штаба в Самаре, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
10 августа в рамках партийных проектов «Единой России» на набережной Волги пройдёт финал фестиваля борьбы «Новая высота».
06 августа 2024, 16:27
В День физкультурника Самару ждёт фестиваль спортивной борьбы
10 августа в рамках партийных проектов «Единой России» на набережной Волги пройдёт финал фестиваля борьбы «Новая высота». Политика
570
Так творчески решили отметить Международный день тигра в Штабе общественной поддержки «Единой России».
29 июля 2024, 18:21
В Самаре прошел мастер-класс по рисованию тигров
Так творчески решили отметить Международный день тигра в Штабе общественной поддержки «Единой России». Политика
735
С такой инициативой выступили активистки партпроекта «Женское движение Единой России» в Самарской области.
26 июля 2024, 15:26
В Самарской области открыли первый «Женский Клуб»
С такой инициативой выступили активистки партпроекта «Женское движение Единой России» в Самарской области. Политика
1050
В центре внимания
В Самарской области вводят единый стандарт поддержки участников СВО и их семей.
8 августа 2024  19:39
Ветеранам труда Самарской области вернут выплаты вне зависимости от размера пенсии
201
В настоящее время в паллиативной помощи нуждаются более 25 тысяч взрослых и 305 детей.
8 августа 2024  17:54
Вячеслав Федорищев и Анна Федермессер обсудили развитие в регионе паллиативной помощи и строительство хосписа
217
Первый слет многодетных семей пройдет в Самарской области
8 августа 2024  14:04
Первый слет многодетных семей пройдет в Самарской области
250
10 августа в Самаре на улице Демократической не будут работать светофоры
8 августа 2024  13:59
10 августа в Самаре на улице Демократической не будут работать светофоры
257
У ряда пользователей в России лег YouTube
8 августа 2024  13:08
У ряда пользователей в России окончательно лег YouTube
232
Весь список