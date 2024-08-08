Большая семья: в Штабе общественной поддержки «Единой России» впервые прошёл День муниципалитета

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Цель проекта - познакомить жителей разных районов губернии с достижениями своих родных территорий и лучше узнать друг друга. Такой формат инициировала "Единая Россия".

Многочисленных гостей встречали по традиции хлебом солью и задорными волжскими песнями ансамбля народной песни «Миринка».

Самарская жемчужина - с любовью называют Волжский район его жители. Так и решили назвать центральную фотовыставку, посвящённую красивейшим и знаковым местам муниципалитета, где природа национального парка Самарская Лука соседствует с историческими достопримечательностями муниципального района Волжский.

Рядом - выставка-ярмарка работ мастеров декоративно-прикладного искусства и ремёсел, а в зоне коворкинга - мастер-классы от народных умельцев Волжского района.

В молодежной локации волонтеры объединения «Дети фронту» показали всем желающим как плести маскировочные сети и мастерить тактические носилки, которые ребята постоянно отправляют на передовую, на выставке оружия члены военно- патриотического клуба «Легион» продемонстрировали экипировку и снаряжение современного бойца. Рядом - интерактивная площадка «Движение первых» - сегодня на территории это направление объединило свыше 1,5 тысяч детей и молодых людей.

В спикер-зале все желающие смогли продегустировать молочные и мясные продукты из Дубового Умета, натуральные колбасы и рыбные деликатесы из Смышляевки, сыры из Рождествено, варенье и мед, соленья из разных поселений Волжского района, и даже протеиновые батончики и сладости без сахара для спортсменов - тоже родом из Волжского района.

Были представлены на Дне муниципалитета и ведущие промышленные предприятия района.

Лучшие практики и партийные проекты, которые позволяют территории уверенно держаться в лидерах, озвучил секретарь МО партии «Единая Россия», глава администрации Волжского района Владимир Медведев: «Считаю наш район самым богатым и прежде всего - людьми. Талантливыми, энергичными, целеустремлёнными, которые меняют жизнь к лучшему. И все условия для этого в районе сегодня есть. Работают сельхоз - и промышленные предприятия, активно развивается туризм, многого добились с помощью проектов «Единой России», которые мы вместе с однопартийцами реализуем у себя на территории».

Владимир Медведев вручил награды победителям партийных проектов. Среди лидеров конкурса социальных проектов «Гражданин» - проект учеников школы п. Самарский «Центр притяжения - школьный двор». Ребята вместе со своим куратором благоустроили пришкольный двор,седлав его точкой сборки не только учеников, но и родителей, а также местных жителей. «Главное, что у ребят есть стремление решить самим проблемы родного поселка, - отметила куратор проекта, учитель местной школы Татьяна Кудинова. - Вместо того, чтобы просить и ждать , что кто-то поработает за них, подростки заняли активную позицию созидателей. И это самое лучше, что мог сделать этот проект».

Успешным опытом развития местного самоуправления поделились муниципальные депутаты, а единороссы района рассказали о том, как эффективно выстраивать диалог с жителями. В ходе встречи наградами также были отмечены победители творческого конкурса в рамках федерального партийного проекта « Историческая память» и волонтеры Волжского района - за многолетнюю добровольческую деятельность.

Это был самый первый День муниципалитета в Штабе общественной поддержки «Единой России» . Каждый район, каждый муниципалитет может представить то, чем гордится, на площадке Штаба в Самаре, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"