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«Безопасные дороги»: активисты партпроекта и общественники проинспектировали ремонт улицы Ново-Вокзальной в Самаре

13 августа 2024 16:14
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Представители проекта партии «Единая Россия» с особым вниманием относятся к ходу работ на этом объекте дорожно-транспортной сети в областной столице.

Представители проекта партии «Единая Россия» с особым вниманием относятся к ходу работ на этом объекте дорожно-транспортной сети в областной столице.

Улица Ново-Вокзальная - самый протяжённый объект ремонта в текущем дорожно-строительном сезоне в Самаре. Длина участка составляет порядка 5,26 км. Её обновляют в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В нормативное состояние автодорогу  в границах улиц Ново-Садовой и Красных Коммунаров приводят специалисты компании ООО «АВС». Работы близятся к завершению.

«Мы контролируем работу подрядных организаций на всех этапах, начиная с заключения контракта и заканчивая сдачей объекта. В настоящее время на улице Ново-Вокзальной ведется укладка асфальтобетона – это один из самых финальных этапов работы. Ранее подрядная организация отфрезеровала старый асфальтобетон, заменила смотровые колодцы на сетях, которые находятся под дорогой и сейчас проводит укладку. Насколько качественно уложат покрытие, определит лаборатория заказчика. Будут взяты керны на проведение соответствия требуемым физико-механическим свойствам, а затем проведут контроль ровности», – рассказал координатор партийного проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» по Самарской области Алексей Степанов.

Из-за того, что улица насыщена объектами социальной инфраструктуры и по ней проходит значительный дорожный трафик, укладка выравнивающего слоя проезжей части выполняется по ночам, когда движение снижается.

Уже уложено более 75 тысяч квадратных метров асфальта. Кроме того, обновляется дорожное полотно между трамвайных путей. Обновлен тротуар от улицы Карла Маркса до Стара-Загоры – около 1360 квадратных метров, заменены около 700 поребриков, установлен новый бортовой камень.

«Сделали пандусы для комфортного передвижения граждан с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения. Кроме того, заменили люки 200 смотровых и дождеприемных колодцев», – отметил начальник отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.

«Улица Ново-Вокзальная – один из самых крупных объектов, которые приводятся в порядок в Самаре в 2024 году. На данный момент наша организация отремонтировала около 80% проезжей части. По моему мнению, ремонт на Ново-Вокзальной особенно значим для горожан, ведь здесь располагается множество социальных объектов - школы, больницы, учреждения дополнительного образования», – пояснил генеральный директор ООО «АВС» Олег Советкин.

Актуальность проведения ремонтных работ отмечают и местные жители – от состояния проезжей части и тротуаров зачастую зависит и их безопасность.

«По поводу состояния Ново-Вокзальной поступало много обращений, это значимая дорога для нашего города. Тротуар, который здесь привели в порядок, играет большую роль для жителей микрорайона: по нему они ходят на остановки общественного транспорта, по своим повседневным делам. Хорошие дороги и тротуары – это наша безопасность и мечта любого пешехода», – уверена председатель Совета ТОС «9 микрорайон» Ирина Хмырова.

Напомним, что по итогам обработки предложений жителей региона в народную программу «Единой России» в 2021 году наиболее важными для самарцев направлениями  работы были названы качество автомагистралей при  ремонте и строительстве дорог, а также наличие и обновление дорожно-транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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