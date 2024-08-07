«Безопасные дороги»: активисты партийного проекта продолжают следить за качеством работ на объектах дорожного строительства Самары и губернии

В этом году одну из городских магистралей Кировского района комплексно обновляют в границах проспекта Металлургов и улицы Победы. Исполнением муниципального контракта занимается ООО «АВС». Работы переходят в стадию завершения.

«Особенно важно, чтобы в результате ремонта повысились комфорт и безопасность всех участников дорожного движения – и автомобилистов, и пешеходов. Для этого и оценка необходима комплексная. Это касается не только дорожного покрытия, но и размещения дорожных знаков, светофорных объектов, нанесения разметки, создания безбарьерной среды для маломобильных групп населения. Ещё не все завершено в части устройства технических средств организации движения на улице Елизарова, но подрядная организация заверила, что доделает это в ближайшее время. Здесь действительно требовался комплексный ремонт», – сообщил координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» по Самарской области Алексей Степанов.

Как рассказали в профильном городском департаменте, комплексный ремонт улицы Елизарова включает в себя не только обновление покрытия проезжей части.

«Это и монтаж новых бортовых камней, обустройство пешеходных зон, газонов, замена пешеходных направляющих ограждений, люков смотровых и дождеприемных колодцев и другие мероприятия по благоустройству территории. На участке улицы Елизарова, ремонтируемом по дорожному нацпроекту, выполнено устройство асфальтобетонного покрытия на площади порядка 10,5 тысяч квадратных метров, из которых 600 квадратных метров – это парковочные пространства. Дополнительно они были организованы у значимых объектов социальной инфраструктуры – в частности, возле детского сада и военкомата. Кроме того, подрядчик закончил работы на тротуарах, площадь которых составляет порядка 3 тысяч квадратных метров. Заменено около 790 погонных метров бордюров вдоль тротуаров, а также 1 300 погонных метров бортового камня вдоль автодороги. Люки смотровых колодцев выведены в проектную отметку. Они установлены в соответствии с требованиями к реализации нацпроекта, которые, в том числе, заключаются в применении современных материалов и технологий: новые люки оснащены резиновой вставкой и замком, для минимизации краж крышек и шумозащиты при проезде транспорта по ним», – пояснил Кирилл Рябов, заместитель директора МБУ «Дорожное хозяйство» г. о. Самара.

Улица насыщена объектами социальной инфраструктуры и дорожный трафик значительный, рабочим приходилось трудиться в стеснённых условиях. Основные работы: устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части из высокотехнологичнойщебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси и укладка выравнивающего слоя на ряде локаций выполнялись по ночам, когда трафик снижался.

В ходе работ не забыли и о потребностях маломобильных граждан. Сходы с тротуаров и пешеходных переходов оборудованы в формате пандусов. Для этого специально был понижен бортовой камень. А самыми трудоемкими, с точки зрения подрядчика, были работы по устройству новых парковочных карманов.

«Под некоторыми локациями проходят теплосети. Но необходимые технические решения были найдены. К настоящему времени остается закончить работы по восстановлению пешеходных барьерных ограждений. Установим их в соответствии с ГОСТом. Ограждения будут оцинкованными. Помимо этого, благоустроим газоны: уберем непригодный грунт – слой толщиной 15 сантиметров, завезем плодородную почву. Затем предусмотрен посев газонной травы, с последующим поливом. Рассчитываем, что на оставшиеся работы уйдет 10-12 дней, и к середине августа мы будем готовы сдавать объект», - – сообщил генеральный директор подрядной организации Олег Советкин.

«Реализация партийного проекта нацелена, в первую очередь, на качество производства работ. В течение ближайших 5 лет будет окончательно понятно, насколько добросовестно произведён ремонт. Мы следим за тем, чтобы подрядчики выполняли свои обязательства, если потребуются гарантийные работы. Наиболее отчётливая картина весной, после схода снега. Мы посещаем объекты, ориентируясь на обращения жителей, предписания Госавтоинспекции. Кроме того, находимся во взаимодействии с заказчиком и подрядчиками. И к нашему мнению прислушиваются. К каждому обращению мы подходим досконально, ни одна жалоба и впредь не останется без внимания», - отметил координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Алексей Степанов.

Напомним, что более 205 тысяч жителей Самарской области внесли свыше 340 тысяч наказов в народную программу партии «Единая Россия» в 2021 году. По итогам обработки предложений жителей региона были выявлены наиболее важные для самарцев направления работы, среди них качество, наличие и обновление дорожно-транспортной инфраструктуры занимает одну из ведущих позиций.