Я нашел ошибку
Главные новости:
В Штабе общественной поддержки развеяли мифы о «цифровом рубле»
В Штабе общественной поддержки развеяли мифы о «цифровом рубле»
В Самаре продолжают работу пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО Губернатора Самарской области
В Самаре продолжают работу пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО Губернатора Самарской области
В День физкультурника приглашают на матчевые встречи по боксу среди мужчин и юниоров
В День физкультурника приглашают на матчевые встречи по боксу среди мужчин и юниоров
В Алексеевском районе девочку сбила машина
В Алексеевском районе девочку сбила машина
В "РКС-Самара" напомнили о том, что нужно сделать прямо сейчас, чтобы начисления были корректными
В "РКС-Самара" напомнили о том, что нужно сделать прямо сейчас, чтобы начисления были корректными
Самарские полицейские снова нашли нелегальных мигрантов
Самарские полицейские снова нашли нелегальных мигрантов
Двое самарцев лишились автомобилей за пьяное вождение
Двое самарцев лишились автомобилей за пьяное вождение
В России проходит онлайн-марафон для семейных пар и молодоженов
В России проходит онлайн-марафон для семейных пар и молодоженов
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.16
0.21
EUR 93.03
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «Куйбышев – дипломатическая столица»
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

«Безопасные дороги»: активисты партийного проекта продолжают следить за качеством работ на объектах дорожного строительства Самары и губернии

7 августа 2024 10:25
140
«Безопасные дороги»: активисты партийного проекта продолжают следить за качеством работ на объектах дорожного строительства Самары и губернии
В областной столице на улице Елизарова проходит приёмка основных работ, выполненных подрядчиком.
 

В этом году одну из городских магистралей Кировского района комплексно обновляют в границах проспекта Металлургов и улицы Победы. Исполнением муниципального контракта занимается ООО «АВС». Работы переходят в стадию завершения.

«Особенно важно, чтобы в результате ремонта повысились комфорт и безопасность всех участников дорожного движения – и автомобилистов, и пешеходов. Для этого и оценка необходима комплексная. Это касается не только дорожного покрытия, но и размещения дорожных знаков, светофорных объектов, нанесения разметки, создания безбарьерной среды для маломобильных групп населения. Ещё не все завершено в части устройства технических средств организации движения на улице Елизарова, но подрядная организация заверила, что доделает это в ближайшее время. Здесь действительно требовался комплексный ремонт», – сообщил координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» по Самарской области Алексей Степанов.

Как рассказали в профильном городском департаменте, комплексный ремонт улицы Елизарова включает в себя не только обновление покрытия проезжей части.

«Это и монтаж новых бортовых камней, обустройство пешеходных зон, газонов, замена пешеходных направляющих ограждений, люков смотровых и дождеприемных колодцев и другие мероприятия по благоустройству территории. На участке улицы Елизарова, ремонтируемом по дорожному нацпроекту, выполнено устройство асфальтобетонного покрытия на площади порядка 10,5 тысяч квадратных метров, из которых 600 квадратных метров – это парковочные пространства. Дополнительно они были организованы у значимых объектов социальной инфраструктуры – в частности, возле детского сада и военкомата. Кроме того, подрядчик закончил работы на тротуарах, площадь которых составляет порядка 3 тысяч квадратных метров. Заменено около 790 погонных метров бордюров вдоль тротуаров, а также 1 300 погонных метров бортового камня вдоль автодороги. Люки смотровых колодцев выведены в проектную отметку. Они установлены в соответствии с требованиями к реализации нацпроекта, которые, в том числе, заключаются в применении современных материалов и технологий: новые люки оснащены резиновой вставкой и замком, для минимизации краж крышек и шумозащиты при проезде транспорта по ним», – пояснил Кирилл Рябов, заместитель директора МБУ «Дорожное хозяйство» г. о. Самара.

Улица насыщена объектами социальной инфраструктуры и дорожный трафик значительный, рабочим приходилось трудиться в стеснённых условиях. Основные работы: устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части из высокотехнологичнойщебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси и укладка выравнивающего слоя на ряде локаций выполнялись по ночам, когда трафик снижался.

В ходе работ не забыли и о потребностях маломобильных граждан. Сходы с тротуаров и пешеходных переходов оборудованы в формате пандусов. Для этого специально был понижен бортовой камень. А самыми трудоемкими, с точки зрения подрядчика, были работы по устройству новых парковочных карманов.

«Под некоторыми локациями проходят теплосети. Но необходимые технические решения были найдены. К настоящему времени остается закончить работы по восстановлению пешеходных барьерных ограждений. Установим их в соответствии с ГОСТом. Ограждения будут оцинкованными. Помимо этого, благоустроим газоны: уберем непригодный грунт – слой толщиной 15 сантиметров, завезем плодородную почву. Затем предусмотрен посев газонной травы, с последующим поливом. Рассчитываем, что на оставшиеся работы уйдет 10-12 дней, и к середине августа мы будем готовы сдавать объект», - – сообщил генеральный директор подрядной организации Олег Советкин.

«Реализация партийного проекта нацелена, в первую очередь, на качество производства работ. В течение ближайших 5 лет будет окончательно понятно, насколько добросовестно произведён ремонт. Мы следим за тем, чтобы подрядчики выполняли свои обязательства, если потребуются гарантийные работы. Наиболее отчётливая картина весной, после схода снега. Мы посещаем объекты, ориентируясь на обращения жителей, предписания Госавтоинспекции. Кроме того, находимся во взаимодействии с заказчиком и подрядчиками. И к нашему мнению прислушиваются. К каждому обращению мы подходим досконально, ни одна жалоба и впредь не останется без внимания», - отметил координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Алексей Степанов.

Напомним, что более 205 тысяч жителей Самарской области внесли свыше 340 тысяч наказов в народную программу партии «Единая Россия» в 2021 году. По итогам обработки предложений жителей региона были выявлены наиболее важные для самарцев направления работы, среди них качество, наличие и обновление дорожно-транспортной инфраструктуры занимает одну из ведущих позиций.

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Штабе общественной поддержки развеяли мифы о «цифровом рубле»
07 августа 2024, 11:40
В Штабе общественной поддержки развеяли мифы о «цифровом рубле»
Многие издания пугают россиян тем, что скоро пенсии будут выплачиваться цифровыми рублями. Разобраться в том, что такое «цифровой рубль» на площадку Штаба... Политика
11
10 августа в рамках партийных проектов «Единой России» на набережной Волги пройдёт финал фестиваля борьбы «Новая высота».
06 августа 2024, 16:27
В День физкультурника Самару ждёт фестиваль спортивной борьбы
10 августа в рамках партийных проектов «Единой России» на набережной Волги пройдёт финал фестиваля борьбы «Новая высота». Политика
436
Владимир Якушев: «Единая Россия» выдвинула более 36 тысяч кандидатов на все уровни выборов-2024
05 августа 2024, 11:16
Владимир Якушев: «Единая Россия» выдвинула более 36 тысяч кандидатов на все уровни выборов-2024
Кандидаты без политического опыта, среди которых и участники СВО, составляют 61% от общего числа. Политика
379
В центре внимания
В Самаре продолжают работу пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО Губернатора Самарской области
7 августа 2024  11:24
В Самаре продолжают работу пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО Губернатора Самарской области
57
Каждый из претендентов на пост министра представил руководителю региона свои предложения о дальнейшей деятельности профильного ведомства с учетом приоритетов, возможностей.
6 августа 2024  19:43
Вячеслав Федорищев встретился с кандидатами на должность министра молодежной политики Самарской области
1338
Первая укладка асфальтобетона: на верхнем участке улицы XXII Партсъезда в Самаре продолжается реконструкция
6 августа 2024  11:14
Первая укладка асфальтобетона: на верхнем участке улицы XXII Партсъезда в Самаре продолжается реконструкция
965
Обход Тольятти в Самарской области может стать частью трассы М-12
6 августа 2024  10:31
Обход Тольятти в Самарской области может стать частью трассы М-12
369
Самара стала местом корпоративных финальных состязаний уже в четвертый раз, конкурсы на базе АО «Транснефть – Приволга» проходили в 2003, 2009 и 2019 годах.
5 августа 2024  18:50
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии конкурса «Лучший по профессии» среди нефтепроводчиков
535
Весь список