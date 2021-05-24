Белоруссия высылает посла Латвии и других дипломатов из-за инцидента с государственным флагом в Риге

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Белоруссия высылает посла Латвии и других сотрудников диппредставительства из-за инцидента с государственным флагом в Риге, сообщил в понедельник, 24 мая, глава белорусского МИДа Владимир Макей, передают "Известия".

Дипломату предложено покинуть республику в течение суток.

«Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием», — приводит БелТА слова министра.

Ранее в этот день, во время проведения ЧМ по хоккею вместо государственного флага Белоруссии в центре Риги подняли бело-красно-белый флаг, традиционно используемый оппозицией республики. Как заявил мэр города Мартиньш Стакис, Рижская дума выражает солидарность народу Белоруссии.

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко/"Известия"