Белоруссия высылает посла Латвии и других дипломатов из-за инцидента с государственным флагом в Риге

Белоруссия высылает посла Латвии и других сотрудников диппредставительства из-за инцидента с государственным флагом в Риге, сообщил в понедельник, 24 мая, глава белорусского МИДа Владимир Макей, передают "Известия".
Дипломату предложено покинуть республику в течение суток.
«Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием», — приводит БелТА слова министра.
Ранее в этот день, во время проведения ЧМ по хоккею вместо государственного флага Белоруссии в центре Риги подняли бело-красно-белый флаг, традиционно используемый оппозицией республики. Как заявил мэр города Мартиньш Стакис, Рижская дума выражает солидарность народу Белоруссии.
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко/"Известия"