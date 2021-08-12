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Латвия направила на границу с Белоруссией батальон спецназначения
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Латвия направила на границу с Белоруссией батальон спецназначения

12 августа 2021 22:09
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Там наблюдается наплыв нелегальных мигрантов.

Государственная полиция Латвии направила на границу с Белоруссией, где наблюдается наплыв нелегальных мигрантов, 71 сотрудника батальона специального назначения, передает ТАСС

"Учитывая чрезвычайную ситуацию на латвийско-белорусской границе, для предотвращения незаконного пересечения границы Госполиция будет оказывать поддержку Государственной службе пограничной охраны и мобилизовала как свои возможные человеческие ресурсы, так и материально-техническую поддержку. Сейчас Госполиция направила к границе на четыре недели 71 сотрудника батальона специального назначения со всех регионов Латвии, кроме Рижского региона", - говорится в сообщении Госполиции.

Сотрудники батальона специального назначения Госполиции приступили к выполнению своих обязанностей - патрулированию границы Латвии с Белоруссией вместе с пограничниками - 12 августа. Кроме того, дополнительную поддержку погранохране ежедневно оказывают 36 сотрудников Латгальского региона управления Госполиции.

Латвия вслед за Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии. С 6 по 10 августа были задержаны 295 человек, а всего с начала года - 355. Рига для охраны границы ввела усиленный контроль и мобилизовала ресурсы погранохраны и армии. Премьер-министр республики Кришьянис Кариньш на прошлой неделе заявил о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией. Правительство Латвии ввело до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов назад в Белоруссию.

В целях борьбы с нелегальной миграцией Латвия несколько лет назад объявила о намерении обустроить 173 км границы с Белоруссией, в том числе возвести заграждение протяженностью 135 км. Стоимость проекта оценивалась в 27,6 млн евро, а работы планировалось завершить в 2021 году, однако из-за недочетов, выявленных Государственным контролем, процесс строительства встал. На прошлой неделе власти республики сообщили о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией. На этой неделе правительство одобрило выделение финансирования в размере €1,7 млн на установку ограждения из колючей проволоки на границе.

 

Фото:   соцсети

Теги: граница с Белоруссией Латвия нелегальные мигранты

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