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Латвия высылает посла и всех дипломатов посольства Белоруссии в стране в ответ на требование Минска послу и всем сотрудникам диппредставительства республики покинуть Белоруссию. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Латвии Янис Бекерис.

"Можем подтвердить, что посол Латвии в Белоруссии Эйнарс Семанис сегодня был вызван в МИД Белоруссии и ознакомлен с требованием белорусской стороны послу и всем сотрудникам посольства покинуть эту страну", - сказал он. "Реагируя на это решение, в МИД Латвии приглашен временный поверенный в делах Белоруссии в Латвии, чтобы информировать белорусскую сторону об аналогичном шаге в отношении белорусских дипломатов до нормализации отношений между странами", - отметил Бекерис.

По его словам, посол Латвии в Белоруссии должен покинуть страну в течение 24 часов, а остальные сотрудники диппредставительства - в течение 48. В Минске останется один административный работник.