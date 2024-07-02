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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Анна Кузнецова: Общественные приёмные «Единой России» стали настоящим фронтом борьбы за интересы людей – семей, детей, пенсионеров, участников СВО

2 июля 2024 11:47
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Анна Кузнецова: Общественные приёмные «Единой России» стали настоящим фронтом борьбы за интересы людей – семей, детей, пенсионеров, участников СВО
Институту общественных приёмных Председателя партии 2 июля исполнилось 16 лет.
 

По сравнению с 2020 годом количество обращений в приёмные «Единой России» выросло почти на 50%, сообщила глава комиссии по работе с обращениями граждан, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузне

«На первом месте – вопросы социального обеспечения – 38,5%. Второе место - 14,6% обращений – занимают вопросы ЖКХ, благоустройство придомовых и дворовых территорий, работа ТСЖ, управляющих компаний, тарифы и оплата ЖКУ. Третья позиция – вопросы воинской службы, 4,1%», - рассказала она.

По её словам, участники СВО, их родственники обращаются по поводу получения выплат, оказания медицинской помощи, материально-технического оснащения.

«В каждом вопросе стараемся разобраться и помочь, некоторые темы решаем на федеральном уровне, так как они носят системный характер, проводим прямые линии с профильными министрами, привлекаем экспертов по разным вопросам», - отметила Анна Кузнецова.

Обращения и запросы граждан – это драйвер изменений, на их основании строится работа народной программы партии, принимаются федеральные законы, а также отслеживается их исполнение, подчеркнула замсекретаря Генсовета партии.

Помимо этого, общественные приёмные постоянно совершенствуют форматы работы.

«На базе приёмных действуют штабы общественной поддержки, центры гражданских инициатив «Единые», активно взаимодействуем с некоммерческими организациями – это обсуждение социально-значимых предложений, помощь и поддержка в реализации проектов, обучающие семинары и мастер-классы», - резюмировала Анна Кузнецова.

«16 лет назад  августа была открыта Региональная общественная приёмная партии «Единая Россия» по Самарской области. За это время  было принято 44 734 обращения от жителей региона, из них почти 14 тысяч - положительно решённые вопросы.  Квалифицированные ответы и профильные консультации получили более 29 тысяч человек. Сотрудники общественных приёмных по всему региону  уже много лет ежедневно помогают жителям губернии в решении самых насущных вопросов: выплата пособий, получение субсидий, проведение газа.Кроме того, помощь получают семьи мобилизованных и члены их семей, а специалисты приёмных в местных отделениях партии помогают собирать гуманитарную помощь», - рассказали специалисты Региональной общественной приёмной.

 

Теги: Единая Россия

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