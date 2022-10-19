Андрей Турчак высоко оценил вклад Самарской области в восстановление мирной жизни на Донбассе

«Единая Россия» и секретарь регионального отделения партии, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с первого дня проведения специальной военной операции включились в оказание всесторонней помощи Донбассу, отметил Андрей Турчак.

«Самарская область была в первых рядах. Регион одним из первых подписал соглашение о сотрудничестве с городом Снежное в Донецкой Народной Республике. Был утвержден совместный план по восстановлению жилищно-коммунальной инфраструктуры, социальных объектов. Большая часть работ уже выполнена. Восстановлены 3 школы, 2 больницы, 13 котельных, объекты тепло и водоснабжения, несколько многоквартирных домов, дороги.

Глава региона вместе с командой неоднократно выезжал в Снежное, чтобы контролировать проведение работ, решать вновь возникающие проблемы.

Более 1,5 тысячи тонн гуманитарных грузов отправили на Донбасс из Самарской области. Гуманитарную помощь собирали всем миром – помогали жители, бизнес, общественные организации. Поддержка, которую сегодня Самарская область оказывает Снежному, получила высокую оценку и благодарность Президента. Ну и, конечно, слова благодарности в адрес Дмитрия Азарова и всех жителей региона звучат и от жителей Снежного. Я тоже хотел бы сказать большое человечке спасибо всем, кто эту помощь оказывает. Она сегодня очень нужна жителям наших новых регионов – нужна для налаживания мирной жизни, нужна для нашей Победы!», - подчеркнул секретарь Генерального совета «Единой России»