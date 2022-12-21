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Андрей Турчак возглавил парламентскую координационную группу по вопросам СВО

21 декабря 2022 12:28
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Андрей Турчак возглавил парламентскую координационную группу по вопросам СВО

Она сформирована по распоряжению Президента и станет для главы государства инструментом получения объективной информации с передовой.

Рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей, которую возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, будет осуществлять постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан и ряда других вопросов, связанных с СВО.

«По своей сути, эта группа — инструмент обратной связи для Президента с передовой. Инструмент постоянного мониторинга и получения объективной информации об обеспечении мобилизованных граждан, о получении ими и членами их семей установленных выплат, других положенных по закону мер помощи. И что еще важно — это инструмент выработки необходимых законодательных решений, на которые формируется запрос в обществе и в среде военнослужащих. Которые обеспечат дополнительную поддержку ребятам на передовой и после того, как они возвращаются из зоны СВО», — пояснил Андрей Турчак.

Он сообщил, что в состав парламентской координационной группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

«Все они с начала специальной военной операции глубоко погружены в повестку — и с точки зрения поддержки участников СВО, в том числе системной — государственной, и с точки зрения работы с их семьями. Не понаслышке знакомы с ситуацией — выезжают «за ленточку», общаются с бойцами, на связи с их близкими. Те же военкоры находятся в зоне СВО, можно сказать, постоянно. Своими глазами видят, в каких условиях выполняют задачи военнослужащие, как они живут, с какими трудностями, помимо непосредственно боевых действий, сталкиваются», — сказал он.

Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам, связанным с мобилизационной подготовкой и мобилизацией, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодежи и подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований.

Андрей Турчак отметил, что рабочая группа будет ежемесячно представлять аналитический доклад Президенту по результатам всестороннего мониторинга.

 

«Основная цель нашей работы — обратить внимание на существующие проблемы и оперативно принять необходимые решения для их устранения. Проблемы объективно есть. И, с учетом масштабов СВО, их немало. Именно поэтому на площадке группы мы будем объединять усилия всех неравнодушных людей, общественных объединений, гражданских активистов, ведомств — всех, кто верит в силу русской армии, в нашу Победу и готов делать все, чтобы ее приблизить», — заключил Андрей Турчак.

 

Депутат Госдумы от Самарской области, председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, вошедший в состав Рабочей группы,  отметил, что начальный период специальной военной операции и первые дни частичной мобилизации выявили ряд "разрывов" в управлении и несоответствие имеющейся "эффективности" внешним вызовам и угрозам нашей национальной безопасности.  

 

«Необходимо приложить совместные усилия для восполнения обнаруженных пробелов (в том числе и в законодательстве) в ходе частичной мобилизации, синхронизации правого поля новых регионов, интенсификации работы ОПК. Уверен, что работа прикладных специалистов, вошедших в состав рабочей группы во главе с первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком, выйдет далеко за периметр закреплённых за ними направлений для достижения целей, поставленных нашим Президентом», - считает Владимир Гутенев.

 

В состав парламентской координационной группы вошли:

Николай Журавлев — заместитель Председателя Совета Федерации, (заместитель руководителя рабочей группы)

Шолбан Кара-оол — заместитель председателя Государственной Думы, (заместитель руководителя рабочей группы)

Анна Кузнецова — заместитель председателя Государственной Думы, (заместитель руководителя рабочей группы)

Александр Захаренко — директор департамента Госкорпорации «Роскосмос», (секретарь руководителя рабочей группы)

Вячеслав Бочаров — первый заместитель секретаря Общественной Палаты Российской Федерации, член общественного совета при Минобороны России

Виктор Водолацкий — первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

Валерий Востротин — лидер Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России», член Общественного совета при Минобороны России

Дмитрий Вяткин — член Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству

Виктор Горемыкин — заместитель Министра обороны Российской Федерации — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации

Олег Горшенин — начальник Национального центра управления

Владимир Гутенев — председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле

Михаил Звинчук — создатель военного телеграм-канала «Рыбарь»

Александр Карелин — член Комитета Совета Федерации по международным делам

Игорь Кастюкевич — первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по молодежной политике

Александр Колмаков —  председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»

Андрей Красов — первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне

Яна Лантратова — первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по просвещению

Сергей Мартынов — первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

Андрей Медведев — журналист, заместитель генерального директора ВГТРК

Ярослав Нилов — председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Семён Пегов — журналист, военный корреспондент

Евгений Поддубный — журналист, ведущий информационного канала «Россия-24» ВГТРК

Ирина Рукавишникова — первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству

Саблин Дмитрий — заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне

Саралиев Шамсаил — первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам

Святенко Инна — председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике

Сладков Александр — журналист, специальный корреспондент ВГТРК, член Общественного совета при Минобороны России

Тайсаев Казбек — первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

Ткачев Антон — член Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Хубезов Дмитрий — председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья.

Теги: Единая Россия

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