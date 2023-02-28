Андрей Турчак раскритиковал регионы за срыв сроков проведения капремонта школ

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В 2023 году по программе должны быть капитально отремонтированы 1527 зданий. Контракты на проведение работ заключены чуть более, чем по половине объектов. До 20 марта процесс определения подрядчиков должен быть завершён во всех регионах, которые участвуют в программе, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» на ВКС с Минпросвещения. При нарушении этого срока финансирование на программу капремонта будет перераспределяться на регионы, которые выполняют работы качественно и в срок.

Андрей Турчак пояснил, что в 1164 школах в этом году ремонт только начнётся. В 363 школах – продолжится в рамках двухлетнего цикла с прошлого года.

«Из 1527 объектов по 803-м все процедуры завершены, и заключены контракты. Это 52%. По 700-м – в стадии завершения, многие уже на подписи», – сообщил Андрей Турчак.

При этом не размещена документация по 28 объектам в девяти регионах: Кабардино-Балкарская Республика, Удмуртия, Алтай, Чувашия, Приморский и Пермский края, Иркутская и Свердловская области и Севастополь.

«По согласованию с Министерством в Севастополе будет замена объекта. Тем не менее, мы договаривались, что 20 марта все контракты должны быть заключены. Просил бы руководителей отстающих регионов срочно принять исчерпывающие меры для исправления ситуации», – подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России».

Он особо выделил приграничные регионы, которые успешно справляются с реализацией программы, несмотря на имеющиеся сложности. Речь идёт о Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областях и Республике Крым.

«В условиях постоянных обстрелов приграничных территорий, необходимости восстанавливать оперативно инфраструктуру, отвлечения сил и средств на строительство оборонительных сооружений, – коллеги блестяще справляются с другими задачами. И эти задачи с нас никто не снимал», – указал Андрей Турчак. Он призвал глав отстающих регионов «перетряхнуть и привести в чувство» свои команды.

В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в зоне риска находятся ещё несколько регионов, где запланировано строительство новых школ.

Он попросил «Единую Россию» организовать партийный контроль по этим объектам. «Республика Дагестан – из 43 объектов по 27-ми у нас риск. Новосибирская область – 12 объектов, 9 – в рисковой зоне. Нижегородская область – 17 объектов, 7 – в зоне риска. Пермский край – всего 14 объектов и 7 рисковых. Якутия – 16 объектов и 8 рисковых, Калининградская область – 7 объектов, 5 в рисковой зоне, Краснодарский край – 17 объектов, 6 рисков. Кировская область, Кабардино-Балкария, Тыва, Омская область отдельно Осетия и Амурская область. Переносы на следующий год недопустимы, мы средства перераспределим на другие регионы», – заявил министр.

В Дагестане Андрей Турчак и Сергей Кравцов проведут выездное заседание с руководством региона и ответственными за строительство и ремонт школ.

«Мы в диалог вступим с главой Республики, непосредственно на месте соберём всех ответственных, разберёмся в этой ситуации. Нужны экстраординарные меры. Вы «завалите» такое количество объектов. Есть, кому за это отвечать. И они должны за это отвечать. А они, к сожалению, слово своё не держат. И не держат уже не первый раз», – отметил секретарь Генсовета.

Говоря о нарушениях сроков по контрактации на капремонт школ в Кабардино-Балкарии, он подчеркнул, что партии не нужны депутаты, которые должным образом не контролируют работы и не выполняют обязательства перед людьми.

«Давайте на примере Кабардино-Балкарии разберём эту ситуацию. И как партия подставляет плечо, и как депутаты отрабатывают то, что они должны отрабатывать. И свои мандаты, которые они получили. Нам не нужны такие депутаты», – заявил Андрей Турчак.

Он также призвал представителей партии в Омской области, которая вошла в перечень регионов с высокими рисками по строительству новых школ, в преддверии выборов подумать над тем, с чем они пойдут на выборы. Отдельно Андрей Турчак подчеркнул, что регион нарушает обязательства и по программе социальной догазификации.

«Одни сказки и рассказы про выпадающие доходы областного бюджета. Выборы губернатора пройдут в соответствии с законом в сентябре 2023 года. Кого мы будем поддерживать? Кандидата, который свои предвыборные обещания не выполняет? Дело не в выборах, а в детях, которые в эти пять школ не могут заселиться и начать образовательный процесс. Вы брали на себя обязательства восстановить эти средства в областном бюджете. Сутки вам – покажите, что вы делали с бюджетом в 2022 году как правящая партия, имеющая большинство в омском заксобрании, и что вы делали на 2023 год. Совесть надо иметь. Людям в глаза как-то надо смотреть, родителям детей», – заявил Андрей Турчак.

Также секретарь Генсовета сообщил, что при проведении предварительного голосования «Единая Россия» проведёт анализ работы действующих депутатов по партийным проектам. Он будет учитываться для тех, кто примет решение переизбраться на новый срок.

«У нас более чем в 50 регионах пройдут выборы разного уровня. И если вы считаете, что долги по школам (программа капремонта школ – прим.) никак не повлияют на волеизъявление наших избирателей, то глубоко заблуждаетесь. В данном контексте вопрос капремонта и строительства новых школ имеет не только хозяйственное и социально-экономическое значение, но и внутриполитическое. Если вы этого не понимаете, значит, не соответствуете тем должностям, которые занимаете в партийных органах», – подчеркнул Андрей Турчак.

Он также отметил, что кадровые решения будут приняты по координаторам партпроектов, руководителям региональных исполкомов, а в некоторых случаях – по секретарям реготделений «Единой России».

В Самарской области в прошлом году по программе капремонта было отремонтировано 22 образовательных учреждения, из них 14 были сданы ранее указанных сроков.

«На капитальный ремонт школ в 2023 году в Самарской области планируется направить 267 649 тыс. руб., из них 171 295 тыс. руб. - средства федерального бюджета. В 2023 году капремонт планируют завершить еще в 5 учебных заведениях Самарской области. Из них две школы - в малых городах, а три учебных заведения находятся в сельских районах: это «Образовательный центр» школы № 7 в Новокуйбышевске, СОШ «Центр образования» в Чапаевске, школа № 2 в поселке Суходол Сергиевского района, СОШ № 1 в селе Приволжье и средняя общеобразовательная школа в селе Челно-Вершины.

От региона сформирована новая заявка на 2024-2025 годы, благодаря которой будут выделены средства на капитальный ремонт объектов образования. На каждом объекте капремонта создана инициативная группа, закреплены депутаты фракции "Единая Россия" всех уровней, которые взаимодействуют с родительскими комитетами, общественниками и попечительскими советами школ», - отметила координатор партийного проекта «Новая школа» в Самарской области, председатель комитета по образованию и науке Самарской Губернской Думы Светлана Ильина.

Напомним, программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована Президентом на Съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует более 7300 школ. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы, передает пресс-служба Самарского регионального отделения партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения партии "ЕР"