Андрей Турчак провел первое заседание парламентской координационной группы по вопросам СВО

Я нашел ошибку
Главные новости:
Покупка не качественных фейерверков, а также их не грамотное применение, может привести к далеко не праздничным последствиям.
Полицейские предупреждают о соблюдении мер безопасности при использовании пиротехники
В Самаре полицейскими в ходе рейдов в декабре пресечено 27 фактов незаконной реализации пиротехнических изделий.
В Самарской области сотрудники полиции проводят рейды по местам продажи пиротехники
Сейчас в территорию устойчивого покрытия сигналом вошли и соседние населенные пункты.
В селе Малый Каралык Большеглушицкого района появилась мобильная связь и Интернет
Основное внимание участники совещания уделили состоянию аварийности на территории Самарской области.
На заседании облправительства подвели предварительные итоги состояния аварийности на дорогах региона
Приборная база археологов Самарского университета им. Королёва пополнилась новым оборудованием общей стоимостью более 2 млн рублей.
Археологи Самарского университета им. Королёва обновили приборную базу
У школьников появляется возможность приобщиться к футболу на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях.
Школы Самарской области участвуют в проекте «Футбол в школе»
Как отмечают специалисты, после новогодних праздников увеличивается число госпитализаций с обострением гастроэнтерологических проблем.
Главный гастроэнтеролог региона: «Чувство меры – главный помощник за праздничным столом»
Если вы всё-таки получили травму глаза, немедленно обратитесь за специализированной помощью.
Самарские офтальмологи призывают: берегите глаза от "новогодних" травм
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.33
1.4
EUR 75.66
1.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Деды Морозы сыграли с «Крыльями Мечты» на «Металлурге»
«Елка желаний»: в Самаре Дед Мороз специального назначения исполнил заветные мечты детей
В Сызрани Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки детям сотрудников МЧС
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Андрей Турчак провел первое заседание парламентской координационной группы по вопросам СВО

29 декабря 2022 11:59
183
Андрей Турчак провел первое заседание парламентской координационной группы по вопросам СВО
Она будет в режиме онлайн формировать «тепловую карту» проблем в регионах, связанных с обеспечением мобилизованных и их семей, для их оперативного решения и ежемесячно представлять доклад Президенту
 

На площадке парламентской координационной группы также будут рассматривать и дорабатывать вместе с Минобороны и отраслевыми ведомствами законопроекты, которые касаются вопросов СВО, сообщил руководитель группы, секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на первом заседании, в котором принял участие Министр обороны Сергей Шойгу. И после этого они будут вноситься в Госдуму с уже консолидированной позицией всех парламентских партий.

«Цель у нас одна – выявление и решение системных проблем, связанных с проведением специальной военной операции. Устранение любых барьеров на пути к нашей общей Победе. Каждый из членов рабочей группы находится в зоне СВО, знает эти вопросы. Мы с вами в постоянном режиме на протяжении 10 месяцев этим занимаемся. Консолидированное мнение всех присутствующих: одна из ключевых проблем сегодня – это инерция. Какие-то решения, в том числе законодательные, запаздывают. Поэтому рабочая группа сформирована, чтобы максимально оперативно убирать бюрократию и посредников при их принятии», - сказал Андрей Турчак.

При этом рабочая группа не должна рассматриваться как «жалобная книга», подчеркнул Андрей Турчак. По его словам, это инструмент контроля полноты и своевременности выплат военнослужащим, оснащения бойцов, обеспечения членов их семей – всего того, что гарантировано государством в соответствии с решениями, принятыми Президентом.

«Группа будет заниматься, в том числе, контролем полноты и своевременности выплат, правильности их начислений. У нас уже была рабочая поездка в Единый расчетный центр Министерства обороны. Мы посмотрели, как производятся начисления. Есть, безусловно, большой запрос по цифровизации этого процесса, а также системы наших военкоматов. Есть конкретные предложения в этой части, которые мы представим», - сообщил Андрей Турчак.

Он отметил также, что задача группы – обеспечить синергию для оперативного получения проблемных вопросов с мест, их обсуждения и выхода на конкретные управленческие или законодательные решения.

«Все настроены на работу. Сергей Кужугетович подробно сформулировал ожидания Минобороны от группы, показал глубочайшую погруженность в повестку, в том числе в проблемную, и готовность эти проблемы решать. Мы объединяем усилия законодательной и исполнительной власти, Министерства. Очень важна вовлеченность регионов, работа с военными корреспондентами, которые также вошли в состав группы. Такие, скажем, аксиомы «Народ и армия едины» и «Все для фронта, все для Победы» все участники первого заседания группы продемонстрировали», - сказал по его итогам Андрей Турчак и отметил, что, приняв решение о создании группы, Президент оказал всем ее членам «высокое доверие и возложил высокую ответственность».

На первом заседании было принято решение о создании внутри группы пяти подгрупп по основным направлениям. Это развитие мобилизационных мощностей, мобилизационный учет граждан, материально-техническое обеспечение участников СВО, поддержка членов их семей и военно-патриотическое образование и воспитание граждан. Их возглавят соответственно председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-Оол, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, вице-спикер Госдумы, глава партийного штаба по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова, первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике, секретарь Херсонского отделения «Единой России» Игорь Кастюкевич.

Депутат Госдумы от Самарской области, член рабочей Группы Владимр Гутенев высказал мнение, что сегодняшние внешние угрозы и вызовы диктуют необходимость изменений в организации и тактике действий наших войск. 

«Перенос на более зрелый возраст призыва (с 18 до 21 года) даст дополнительный шанс молодым людям поступить на желаемую специальность - они смогут более качественно подготовившись сдать вступительные экзамены через год. Обороноспособности также послужит увеличение численности вооружённых сил до 1,5 миллионов человек, включая 670 тысяч контрактников, и изменение структуры от бригадной к дивизионной. Поскольку именно дивизии традиционно являлись основными тактическими формированиями сухопутных войск. СВО показала, что поставляемая в последнее время противнику современная западная техника предполагает её использование кадровыми военными, и это может положительно отразиться на уровне боеспособности армии и увеличение самого срока службы по призыву с одного года до двух лет», - считает Гутенев.

Ранее по распоряжению Президента была создана рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей, которую возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Рабочая группа, в состав которой вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты, будет осуществлять постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан и ряда других вопросов, связанных с СВО.

Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам, связанным с мобилизационной подготовкой и мобилизацией, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодежи и подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований.

 

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарская область - среди лидеров по реализации программы капремонта школ, которая рассчитана на 5 лет.
28 декабря 2022, 16:29
Дмитрий Азаров: комплексно решаем проблемы каждой школы, которая попала в программу капремонта
Самарская область - среди лидеров по реализации программы капремонта школ, которая рассчитана на 5 лет. Политика
408
Из них 363 — объекты двухлетнего цикла, где ремонт начался в 2022 году.
28 декабря 2022, 15:54
«Единая Россия»: В 2023 году по программе капремонта сдадут более 1,5 тысяч школ
Из них 363 — объекты двухлетнего цикла, где ремонт начался в 2022 году. Политика
362
А под окнами весёлое представление для ребят устроили клоуны «Живчики».
28 декабря 2022, 15:18
В Самаре деды Морозы взяли штурмом детскую больницу
А под окнами весёлое представление для ребят устроили клоуны «Живчики». Политика
430
В центре внимания
Появилось расписание работы самарских больниц в новогодние праздники
29 декабря 2022  13:18
Появилось расписание работы самарских больниц в новогодние праздники
147
Что изменится в жизни россиян с 1 января
29 декабря 2022  11:52
Что изменится в жизни россиян с 1 января
178
В дневную смену службы благоустройства привлекут к уборке Самары порядка 3,5 тысяч человек
29 декабря 2022  10:40
В дневную смену службы благоустройства привлекут к уборке Самары порядка 3,5 тысяч человек
403
Перед Новым годом в Самару пришел снег.
29 декабря 2022  10:34
Перед Новым годом в Самару пришел снег
201
В Самарской области ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы
29 декабря 2022  10:25
В Самарской области ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы
196
Весь список