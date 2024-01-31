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Андрей Турчак: Представители «Единой России» собрали почти 2,1 миллиона подписей в поддержку Президента

31 января 2024 11:58
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Андрей Турчак: Представители «Единой России» собрали почти 2,1 миллиона подписей в поддержку Президента
Итоги сбора подписей на площадках партии подвели на заседании Президиума Генсовета.
 

Подписная кампания проходила с 23 декабря по 21 января. Кульминацией процедуры стал Единый день сбора подписей, который прошел на всех площадках партии 16 января.

«Нашими партийцами собрано без малого 2,1 миллионов подписей (за весь период — прим.). Назову регионы-лидеры — Кемеровская область, где было собрано более 74 тысяч подписей; Чувашская Республика — 64 тысячи и Республика Башкортостан, где собрали 58,5 тысяч подписей», — отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что в Единый день сбора подписей работали около четырёх тысяч пунктов сбора — региональные и местные исполкомы, общественные приёмные, штабы МГЕР.

«В этот день было собрано рекордное число подписей — 316 тысяч», — сообщил Андрей Турчак.

На удалённых территориях, где нет представительств «Единой России», волонтёры партии собирали подписи по месту жительства избирателей.

«Регионы-лидеры, которые собрали больше всего подписей именно 16 января: Ставропольский край, Республика Крым, Хабаровский край, Ненецкий автономный округ, Томская область, Алтайский край, Нижегородская область, Оренбургская область, Чувашская Республика и Тюменская область», — сказал секретарь Генсовета.

По его словам, поддержать Президента приходили люди разных возрастов и социального статуса, национальностей и профессий.

«Приходили зачастую целыми семьями, трудовыми коллективами. Безусловно, их объединяло одно желание — желание видеть нашу страну сильной, независимой и великой. Такой, какой Россию делает наш Президент», — подчеркнул Андрей Турчак.

В Самарской области Единый день сбора подписей стартовал на базе региональной и местной общественных приёмных партии «Единая Россия»,  в крупнейших торговых центрах Самары и губернии. В Сызрани и Тольятти активное участие в Едином дне сбора подписей приняли врачи, участники спецоперации, представители казачьего общества, молодёжных, профсоюзных и общественных организаций.

В Самаре свои подписи в поддержку кандидата оставляли студенты, служащие, пенсионеры, жители областной столицы приходили целыми семьями, а на площадке Региональной общественной приёмной «Единой России» свой голос в поддержку президента оставили депутаты регионального парламента, волонтёры, активисты «Молодой Гвардии», секретари местных и первичных отделений, координаторы партийных проектов.

Также на Президиуме Генсовета определили план работы по Году первичных отделений «Единой России» и приняли решение о создании совета «первичек». Он позволит секретарям принимать более активное участие в выработке партийных решений на федеральном уровне.

«В него войдут наиболее эффективно работающие на местах коллеги. Они будут формулировать предложения, основываясь на своем опыте, по партстроительству, работе с избирателями, актуальной в регионах повестке. Это будет канал оперативной «обратной связи» между секретарями первичек и руководством партии», — сообщил секретарь Генсовета.

В течение 2024 года также пройдет серия региональных и федеральных мероприятий, где секретари первичных отделений смогут напрямую обсудить с руководством партии различные вопросы. В ближайшее время также будут организованы региональные форумы «первичек». Помимо этого, состоятся региональные конкурсы для секретарей «первичек» по различным номинациям и общероссийский конкурс лучших практик реализации народной программы. Он пройдет под патронажем Председателя партии Дмитрия Медведева.

 

Теги: Единая Россия

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