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Аллея яблонь появилась в Самарском кадетском корпусе

21 мая 2024 11:49
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Аллея яблонь появилась в Самарском кадетском корпусе

Новую традицию от воспитанников будущего пятого юбилейного выпуска – высаживание деревьев на «Аллее выпускников» - поддержали активисты партпроектов «Единой России».

В Самарском кадетском корпусе МВД России зародилась новая традиция. Руководство учебного заведения уверено: посадка деревьев – это не только озеленение территории и забота об окружающей среде, но и возможность оставить след на земле, память о себе, своеобразный наказ для последующих поколений.

Посаженные ребятами яблони будут расти и крепнуть, а выпускники будут приходить в родную альма-матер и делиться друг с другом рассказами о взрослой курсантской жизни, вспоминать беззаботные кадетские годы, считают здесь.

Саженцы яюлонь подарили кадетам вице-спикер Думы г.о. Самара, координатор партпроекта «Историческая память» в Самарской области Сергей Рязанов, первый заместитель главы г.о. Самара Елена Атанова, координатор партпроекта «Женское движение Единой России» в Самарской области Светлана Макушева. Посадочный материал передал женсовету коллектив  Самарского НИИ садоводства и лекарственных растений «Жигулевские сады». Приняли участие в посадке деревьев на территории кадетского корпуса не только учащиеся, но и представители многодетных семей, родители кадетов.

«В прошлом году мы с нашими активистками в рамках проекта «Из Самары с любовью» посадили  более 400 яблонь в образовательных и культурных учреждениях Самарской области. Появились аллеи наставников и участников СВО, семейные сады. В этом году продолжаем акцию», - рассказала координатор проекта «Женское движение Единой России» в регионе Светлана Макушева.

Теги: Единая Россия

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