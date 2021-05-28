Александр Живайкин предложил участникам слёта «Моторы войны» сотрудничество с партийным проектом «Историческая память»

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Уже в десятый раз проходит военно-патриотический слёт «Моторы войны», аналогов которому нет в мире.

В нем участвуют военно-исторические клубы, частные коллекционеры техники, военно-патриотические музеи и объединения. Здесь можно увидеть уникальные автомобили 1930-1940-х годов, произведенные в СССР, США, Германии и столь же уникальных людей, увлеченных воссозданием техники с поистине великой историей.

Коллекционер, реставратор и организатор фестиваля Вячеслав Лен рассказывает, что впервые было решено провести фестиваль в выездном формате: «Для всех коллекционеров военной техники это самое знаковое событие. Самарская область не случайно выбрана первой для открытия сезона: именно здесь находятся две самые значимые коллекции – внедорожников и мотоциклов. Их собирали десятилетия и гордиться ими может вся Россия, весь мир».

Лучшие мировые коллекции мотоциклов и внедорожников времён Второй Мировой войны находятся в нашей губернии. Это «МОТОМИР Вячеслава Шеянова» и «Музей внедорожных машин» Павла Иванова.

Вся техника – на ходу и готова к новым испытаниям – почти тридцатикилометровому маршруту ретро-ралли. Участником соревнования по технике вождения на пересечённой местности с преодолением препятствий и ориентированию стал и руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин. Сегодня он впервые сел за руль автомобиля «Бантам» образца 40-х годов. И по жеребьёвке должен стартовать первым.

«Не дай бог никому соприкоснуться с теми событиями, которые пройдены нашими прадедами. Но на мгновение представить себя в том времени и в тех условиях, в которых они находились – это очень волнительно. Организаторы, конечно же, большие молодцы, что дают возможность испытать такие эмоции и поделиться потом с подрастающим поколением. Передать им настрой, что мы — это нация победителей, что Россия - это великая страна, которая была, есть и будет. Всех этих людей объединяет любовь к истории и к технике. Это настоящие энтузиасты! Я считаю, что такие акции должны поддерживаться, и с фракцией мы обсудим возможность взаимодействия, один из вариантов - объединить эти мероприятия с нашим партийным проектом «Историческая память», - поделился впечатлениями Александр Живайкин.

В гонке приняли участие почти два десятка автомобилей времён Второй мировой, самому молодому из которых - 75 лет. Для них были подготовлены специальные маршруты по лесным дорогам, пройти которые сможет не каждый современный внедорожник, но без труда одолеют военные автомобили, передает пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".

Фото: пресс-служба реготделения партии "Единая Россия"