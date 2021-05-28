Александр Живайкин предложил участникам слёта «Моторы войны» сотрудничество с партийным проектом «Историческая память»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Власти Самары помогают инициативной группе жителей реализовать проект экологического оздоровления территории.
В Самаре решают как сохранить систему озер «Дубовый ерик»
Потенциальный резидент планирует вложить в проект 1,2 млрд руб. и создать порядка 140 рабочих мест.
Новый резидент: в ОЭЗ «Тольятти» откроется завод по выпуску автокомпонентов
Условием развития центральной части Самары должно стать сохранение уникальной исторической среды.
Виктор Кудряшов провел совещание по развитию исторической части Самары
Образцовый поток производства теперь работает как часы: время протекания процесса уменьшилось вдвое.
«Производительность труда»: Тольяттинская компания «ЮниФлэйкс» подвела итоги реализации нацпроекта
В начале июня в Кировской области традиционно проходит один из крупнейших ежегодных крестных ходов России
По мнению Губернатора, СБЕР ЕАПТЕКА – это шаг вперед по доступности лекарств для всех жителей Самарской области.
Дмитрий Азаров и Ольга Голодец дали старт работе одной из крупнейших онлайн-аптек России
После оказания первой помощи косуля была доставлена в вольер для животных поселка Новоягодное Красноярского района для дальнейшего лечения и восстановления.
В Красноярском районе спасли раненую в ДТП косулю
В этом году в Самаре в Струковском саду для детей одновременно будут работать несколько тематических площадок.
В Струковском саду пройдет фестиваль, посвященный Международному Дню защиты детей
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.59
0.13
EUR 89.67
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В региональном центре «Мой бизнес» обсудили вопросы подготовки специалистов в сфере высоких технологий
Самарская областная библиотека отмечает Общероссийский день библиотек
В Самаре рядом со стадионом "Солидарность Арена" состоится полумарафон «ЗаБег.РФ»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Александр Живайкин предложил участникам слёта «Моторы войны» сотрудничество с партийным проектом «Историческая память»

28 мая 2021 17:00
222
Людей объединивших любовь к истории и к технике объединил ретро-фестиваль и ралли на технике времён Второй мировой войны.

Уже в десятый раз проходит военно-патриотический слёт «Моторы войны», аналогов которому нет в мире.

В нем участвуют военно-исторические клубы, частные коллекционеры техники, военно-патриотические музеи и объединения.  Здесь можно увидеть уникальные автомобили 1930-1940-х годов, произведенные в СССР, США, Германии и столь же уникальных людей, увлеченных воссозданием техники с поистине великой историей. 

Коллекционер, реставратор и организатор фестиваля Вячеслав Лен рассказывает, что впервые было решено провести фестиваль в выездном формате: «Для всех коллекционеров военной техники это самое знаковое событие. Самарская область не случайно выбрана первой для открытия сезона: именно здесь находятся две самые значимые коллекции – внедорожников и мотоциклов. Их собирали десятилетия и гордиться ими может вся Россия, весь мир». 

Лучшие мировые коллекции мотоциклов и внедорожников времён Второй Мировой войны находятся в нашей губернии. Это «МОТОМИР Вячеслава Шеянова» и «Музей внедорожных машин» Павла Иванова. 

Вся техника – на ходу и готова к новым испытаниям – почти тридцатикилометровому маршруту ретро-ралли. Участником соревнования по технике вождения на пересечённой местности с преодолением препятствий и ориентированию стал и руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин. Сегодня он впервые сел за руль автомобиля «Бантам» образца 40-х годов. И по жеребьёвке должен стартовать первым. 

«Не дай бог никому соприкоснуться с теми событиями, которые пройдены нашими прадедами. Но на мгновение представить себя в том времени и в тех условиях, в которых они находились – это очень волнительно. Организаторы, конечно же, большие молодцы, что дают возможность испытать такие эмоции и поделиться потом с подрастающим поколением. Передать им настрой, что мы — это нация победителей, что Россия - это великая страна, которая была, есть и будет. Всех этих людей объединяет любовь к истории и к технике. Это настоящие энтузиасты! Я считаю, что такие акции должны поддерживаться, и с фракцией мы обсудим возможность взаимодействия, один из вариантов - объединить эти мероприятия с нашим партийным проектом «Историческая память», - поделился впечатлениями Александр Живайкин.

В гонке приняли участие почти два десятка автомобилей времён Второй мировой, самому молодому из которых - 75 лет. Для них были подготовлены специальные маршруты по лесным дорогам, пройти которые сможет не каждый современный внедорожник, но без труда одолеют военные автомобили, передает пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".

 

Фото:   пресс-служба реготделения партии "Единая Россия"

Теги: партийный проект «Историческая память» слёт «Моторы войны» Александр Живайкин

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Депутаты оценили четкость задач, поставленных Дмитрием Азаровым перед законодательной властью, и эффективность инструментов их реализации.
18 мая 2021, 18:59
Александр Живайкин: Послание губернатора СО станет главным ориентиром для фракции «Единой России» в регпарламенте
Депутаты оценили четкость задач, поставленных Дмитрием Азаровым перед законодательной властью, и эффективность инструментов их реализации. Политика
638
Накануне Послания губернатора руководитель фракции «ЕР» рассказал о видимых социальных результатах реализации Стратегии лидерства Самарской области. 
14 мая 2021, 15:50
Александр Живайкин прокомментировал итоги трехлетней работы главы региона перед ежегодным Посланием
Накануне Послания губернатора руководитель фракции «ЕР» рассказал о видимых социальных результатах реализации Стратегии лидерства Самарской области.  Политика
675
В центре внимания
Глава Самары выступила с ежегодным отчетом перед городской Думой
28 мая 2021  13:12
Глава Самары выступила с ежегодным отчетом перед городской Думой
Общество
228
В Самаре продлят два автобусных маршрута № 30 и 35 и сократят №56
28 мая 2021  10:58
В Самаре продлят два автобусных маршрута № 30 и 35 и сократят №56
Транспорт
219
Стало известно, когда Фрунзенский мост в Самаре введут в эксплуатацию
28 мая 2021  10:22
Стало известно, когда Фрунзенский мост в Самаре введут в эксплуатацию
Транспорт
217
27 мая 2021  15:53
Дмитрий Азаров поставил задачу выработать план дополнительных действий для безопасности школ
Политика
527
В СУ СКР по Самарской области сменилось руководство
27 мая 2021  13:34
В СУ СКР по Самарской области сменилось руководство
Политика
557
Весь список