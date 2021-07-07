Александр Живайкин: Мы продолжим создавать в регионе условия для занятий физкультурой и профессиональным спортом 

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19 летний самарец Павел Белкин одержал победу на молодежном первенстве Европы по греко-римской борьбе и привез из Германии заветный кубок победителя.

На перроне вокзала родной Самары чемпиона встречали тренеры, наставники и друзья.

Среди встречающих депутат Самарской губдумы, Президент региональной Федерации по греко-римской борьбе Александр Живайкин:

«В последние годы, у нас еще не было призера такого высокого уровня. Это стало возможным благодаря напряженной работе спортсмена, его тренеров и существенной поддержки материальной базы спортивных клубов на областном и федеральном уровне. В прошлом году на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в РФ он указал, что между увеличением числа занимающихся спортом и повышением качества, продолжительности жизни - прямая связь. В нашей области губернатор Дмитрий Игоревич Азаров создает все необходимые условия для формирования возможностей спортивной самореализации людей. Запрос на здоровый образ жизни, занятие физкультурой и спортом, отказ от вредных привычек - одна из позитивных тенденций развития самарской молодежи».

В большой спорт Павла в 13 лет привел отец, занимавшийся вольной борьбой. С тех пор у юноши по две тренировки в день. В неделю один выходной, да и тот без гимнастики и плавания не обходится. «Если честно и слезы были и пот, и кровь была, все было. И долго очень шел к этому, ничего не получалось, но, главное терпение и труд - все перетрут», - смущаясь рассказал Павел.

«Начали с этим мальчиком работать, когда он был 38 килограммовым малышом, вот с маленькими ножками и спустя, получается, 6 лет смогли выйти на международный уровень», - радуется за воспитанника Александр Кропотов, тренер Федерации греко-римской борьбы Самарской области.

Президент региональной Федерации по греко-римской борьбе Александр Живайкин, отметил, что в современной истории Самарской области, это первый победитель молодежного первенства Европы, а это хороший стимул для дальнейших побед: «Появился свой мастер спорта международного класса, а это по-моему 30 лет назад было, чтобы мастер спорта международного класса. Мы приложим все усилия для того, чтобы создавать на территории Самарской области именно условия для занятий физкультурой и профессиональным спортом, потому что мы видим отдачу».

Заветная цель Павла - золото на олимпийских играх, ну а пока, впереди первенство Мира, которое пройдет в августе, в столице Башкортостана

«Я уверен, - продолжил Александр Иванович, - золотая медаль Павла Белкина – не последняя высокая награда самарских спортсменов. Фракция «Единой России» в Самарской Губернской Думе, спортивные федерации продолжат создавать на территории области условия для занятий физкультурой и профессиональным спортом. Средства областного бюджета, за которые голосуют депутаты, выделяет губернатор не уходят впустую. Мы видим замечательный результат, например, такой как золотая медаль на международном первенстве! Мне отрадно, что Самара готовит чемпионов! Победа прославляет Самарскую область и нашу великую страну!»

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"