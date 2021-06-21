Александр Живайкин: Мы будем готовить конкретную, близкую людям программу только в прямом диалоге с избирателями

Я нашел ошибку
Главные новости:
В нем принимали участие 115 команд из 46 регионов РФ,
Команда Самарской области заняла 2 место во всероссийском финале фестиваля Гимнастрада в Москве
Открыть флагманский корпоративный центр по рационализации планируется уже в этом году.
«ОДК-Кузнецов» в числе первых в России откроет в Самаре корпоративный центр «Точка кипения Hi-Tech»
Офтальмолог рассказала об опасности ношения линз в жару
Офтальмолог рассказала об опасности ношения линз в жару
ЭкоСтройРесурс вывез 148 тонн отходов после ликвидации гаражного массива в Кировском районе Самары
ЭкоСтройРесурс вывез 148 тонн отходов после ликвидации гаражного массива в Кировском районе Самары
В Санкт-Петербурге зацвела уникальная Царица Ночи
В Санкт-Петербурге зацвела уникальная Царица Ночи
Абитуриенты будут поступать в военные вузы, не выезжая из региона
Абитуриенты будут поступать в военные вузы, не выезжая из региона
Грушинский фестиваль состоится в Самаре
Грушинский фестиваль состоится в Самаре
Военнослужащие Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии сняли видеоролик в поддержку сборной России по футболу
Военнослужащие Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии сняли видеоролик в поддержку сборной России по футболу
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.22
-0.28
EUR 85.99
-0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Грушинский фестиваль-2021 пройдет в формате городских концертов в Самарской области
На самарском стадионе "Салют" состоялись первые региональные официальные соревнования
«Гонка Героев» пройдет 19 июня в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Александр Живайкин: Мы будем готовить конкретную, близкую людям программу только в прямом диалоге с избирателями

21 июня 2021 13:09
91
Александр Живайкин: Мы будем готовить конкретную, близкую людям программу только в прямом диалоге с избирателями

На ХХ Съезде «Единой России» призвали собрать максимальное количество предложений от граждан и отразить в предвыборной программе партии.

«Наша цель — выполнить задачи, поставленные главой государства, максимально быстро, четко, в полном объеме. Вести работу над подготовкой предвыборной Программы нужно на всех уровнях представительной власти, обязательно обсуждая ее с людьми. Это должен понимать каждый наш депутат, каждая фракция и местное отделение «Единой России», — подчеркнул в своем выступлении на Съезде Партии Дмитрий Медведев.

«В работе съезда приняли участие Президент России Владимир Путин, Председатель партии Дмитрий Медведев, высшее руководство партии, главы регионов, секретари региональных отделений, делегаты Съезда.  И у всех без исключения мнение едино - Программа партии не должна быть оторвана от реальной жизни.  Самарские единороссы по поручению секретаря реготделения партии Дмитрия Азарова продолжают работу над Народной программой – главным документом партии в преддверии осенних выборов. 9 июня на конференции регионального отделения были представлены основные тезисы и алгоритм работы над документом. По инициативе Дмитрия Азарова была создана рабочая группа, которая уже собирает лучшие идеи и предложения жителей, общественников, активистов и сторонников партии в один программный документ», - отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин.

Александр Иванович подчеркнул, что несмотря на большое количество уже собранных предложений - главным критерием оценки будет являться их выполнимость: «Секретарь Самарского реготделения Дмитрий Азаров неоднократно заявлял, что наша принципиальная позиция: брать в работу те идеи, которые имеют под собой финансовую и организационную основу. Мы должны обещать гражданам только то, что реально сможем выполнить. Сегодня на Съезде мы услышали основной проект тезисов программы, с которой партия пойдет на выборы. Далее предстоит новый этап – в регионах, в том числе в Самарской области, пройдет широкое обсуждение идей и проектов, а также сбор предложений».

Напомним, итоговая Народная программа «Единой России» будет принята на втором этапе Съезда партии в августе.

Теги: «Единая Россия» Александр Живайкин ХХ Съезд Партии

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Андрей Трифонов: поддержка самозанятых и бизнеса приведет к росту экономики в регионах и созданию новых рабочих мест
21 июня 2021, 11:58
Андрей Трифонов: поддержка самозанятых и бизнеса приведет к росту экономики в регионах и созданию новых рабочих мест
Гендиректор АО «ТЯЖМАШ» подчеркнул, что в этом направлении за последние годы партийцы уже продемонстрировали достойные результаты работы. Политика
117
Дмитрий Азаров: президент расставил приоритеты в работе «Единой России» на ближайшие годы
21 июня 2021, 10:37
Дмитрий Азаров: президент расставил приоритеты в работе «Единой России» на ближайшие годы
Идея человекоцентричности должна стать главным принципом партийной работы, отметил секретарь Самарского регионального отделения после выступления президента... Политика
147
Спасибо, что спасаете жизни! - массовая кампания благодарности медработникам региона проходит в Самарской области
20 июня 2021, 13:27
Спасибо, что спасаете жизни! - массовая кампания благодарности медработникам региона проходит в Самарской области
С инициативой провести акцию «Спасибо, доктор! » выступило региональное отделение «Единой России». Общество
673
В центре внимания
Грушинский фестиваль состоится в Самаре
21 июня 2021  13:45
Грушинский фестиваль состоится в Самаре
53
В Самарской области изменится расписание электричек
21 июня 2021  12:54
В Самарской области изменится расписание электричек
107
Дмитрий Азаров: президент расставил приоритеты в работе «Единой России» на ближайшие годы
21 июня 2021  10:37
Дмитрий Азаров: президент расставил приоритеты в работе «Единой России» на ближайшие годы
144
Сильная жара вернулась в Самарскую область
21 июня 2021  09:12
Сильная жара вернулась в Самарскую область
193
В программе - спартакиада медработников и образовательные мастер-классы для руководителей и молодых учёных, а также вечерняя концертная программа. 
20 июня 2021  15:18
Для сотрудников медицинских учреждений региона организовано праздничное мероприятие
585
Весь список