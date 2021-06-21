Александр Живайкин: Мы будем готовить конкретную, близкую людям программу только в прямом диалоге с избирателями

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На ХХ Съезде «Единой России» призвали собрать максимальное количество предложений от граждан и отразить в предвыборной программе партии.

«Наша цель — выполнить задачи, поставленные главой государства, максимально быстро, четко, в полном объеме. Вести работу над подготовкой предвыборной Программы нужно на всех уровнях представительной власти, обязательно обсуждая ее с людьми. Это должен понимать каждый наш депутат, каждая фракция и местное отделение «Единой России», — подчеркнул в своем выступлении на Съезде Партии Дмитрий Медведев.

«В работе съезда приняли участие Президент России Владимир Путин, Председатель партии Дмитрий Медведев, высшее руководство партии, главы регионов, секретари региональных отделений, делегаты Съезда. И у всех без исключения мнение едино - Программа партии не должна быть оторвана от реальной жизни. Самарские единороссы по поручению секретаря реготделения партии Дмитрия Азарова продолжают работу над Народной программой – главным документом партии в преддверии осенних выборов. 9 июня на конференции регионального отделения были представлены основные тезисы и алгоритм работы над документом. По инициативе Дмитрия Азарова была создана рабочая группа, которая уже собирает лучшие идеи и предложения жителей, общественников, активистов и сторонников партии в один программный документ», - отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин.

Александр Иванович подчеркнул, что несмотря на большое количество уже собранных предложений - главным критерием оценки будет являться их выполнимость: «Секретарь Самарского реготделения Дмитрий Азаров неоднократно заявлял, что наша принципиальная позиция: брать в работу те идеи, которые имеют под собой финансовую и организационную основу. Мы должны обещать гражданам только то, что реально сможем выполнить. Сегодня на Съезде мы услышали основной проект тезисов программы, с которой партия пойдет на выборы. Далее предстоит новый этап – в регионах, в том числе в Самарской области, пройдет широкое обсуждение идей и проектов, а также сбор предложений».

Напомним, итоговая Народная программа «Единой России» будет принята на втором этапе Съезда партии в августе.