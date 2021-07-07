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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Александр Живайкин: депутаты «Единой России» в областном парламенте работали плодотворно и эффективно

7 июля 2021 11:18
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Александр Живайкин: депутаты «Единой России» в областном парламенте работали плодотворно и эффективно

Руководитель партийной фракции подвел итоги деятельности VI созыва Самарской губернской думы и выразил уверенность, что обновленный депутатский конкурс также будет работать в интересах жителей региона.

Руководитель фракции «Единой России» в Самарской губернской думе Александр Живайкин назвал эффективной и плодотворной работу однопартийцев в VI созыве, который завершил свою деятельность 6 июля. Глава депутатского объединения напомнил, что 22 инициативы, разработанные единороссами, получили статус региональных законов. 

«Одной из наиболее важных задач нашей фракции считаю работу над областным бюджетом: ведь за каждой статьей расходов стоят люди с их нуждами и чаяниями. Только в 2020 году были учтены 35 поправок, предложенных депутатами «Единой России». Благодаря этому удалось сделать многое: перераспределить средства на ремонт дворов, профинансировать обновление лифтового хозяйства, приступить к решению тех проблем, о которых на встречах с нами говорят люди», — сказал парламентарий. 

Александр Живайкин напомнил, что фракция активно проявила себя и в самый сложный период пандемии.

«Депутаты-единороссы первыми вступили в ряды волонтеров. Мы развозили по ковид-госпиталям бытовую технику, продукты питания, чайные наборы, питьевую воду. Все то, что могло хоть как-то облегчить работу героев нашего времени — медиков. Мы помогали людям, оказавшимся в самоизоляции, привозили им лекарства и продукты, работали автоволонтерами, развозили по вызовам медиков», — отметил депутат.

Депутаты фракции поддержали инициативу губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и подключились к акции «Помоги учиться дома». Нуждающиеся семьи губернии получили около 200 единиц компьютерной техники.

Несмотря на сложную обстановку, подчеркнул руководитель фракции, в регионе не останавливалась реализация крупных инфраструктурных проектов. Депутаты «Единой России» выезжали на места, контролируя ход строительства. В своих округах народные избранники следили за благоустройством территорий.  

«Впереди — новый созыв Самарской губернской думы. И у меня есть уверенность, что обновленный депутатский корпус продолжит эстафету добрых и полезных дел, которыми запомнилась работа нынешней фракции «Единой России»», — сказал Александр Живайкин.

 

 Напомним, депутатский корпус губернской думы VI созыва приступил к работе 27 сентября 2016 года. Подавляющее большинство парламентариев — 41 из 50 — входят в состав фракции «Единая Россия». За время работы созыва депутаты приняли 693 закона. Обращаясь к депутатам на завершающем заседании, губернатор Дмитрий Азаров высоко оценил работу думы и поблагодарил парламентариев за плодотворную и эффективную работу. 17-19 сентября  пройдут выборы – жители региона определят, каким будет новый созыв регионального парламента.

Теги: «Единая Россия» Александр Живайкин

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