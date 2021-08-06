Я нашел ошибку
Главные новости:
За одно место придется заплатить минимум $450 тыс. или 32,9 млн руб.
Всем желающим: Virgin Galactic начала продавать билеты на полеты в космос
Беглецов ищут не только в Подмосковье, но и в Москве и соседних регионах.
Побеге заключенных из ИВС в Истре: что известно
В Самаре заболели 184 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В составе команды - Ольга Фомина из тольяттинской "Лады".
Российские гандболистки - в финал Олимпийских игр
 Расписание менялось в связи с проведением ремонтных работ.
"Ласточка"  по маршруту Самара – Жигулевское Море вернулся к привычному расписанию
Александр Живайкин рассказал, что почти 11 тысяч жителей региона внесли свои предложения и инициативы для включения в народную программу партии.
Дмитрий Азаров провел встречу с Александром Живайкиным
Обсудили ход возведения ключевых для региона объектов.
Накануне Дня строителя Дмитрий Азаров встретился с работниками и ветеранами отрасли
По выявленным недостаткам сотрудниками Госавтоинспекции собран административный материал в отношении собственника автомобильной дороги.
Госавтоинспекция выявила дефекты дорожного покрытия на транспортной развязке в Тольятти
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.13
-0.04
EUR 86.46
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре продолжаются мониторинги объектов потребрынка на соблюдения антиковидных мер
Тольяттинцев приглашают на бесплатный концерт профессиональных оркестров
«Самара театральная»: пешеходная экскурсия Музея имени Алабина.
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Азаров провел встречу с Александром Живайкиным

6 августа 2021 20:23
126
Александр Живайкин рассказал, что почти 11 тысяч жителей региона внесли свои предложения и инициативы для включения в народную программу партии.

Почти 11 тысяч жителей региона внесли свои предложения и инициативы для включения в народную программу партии.

Об этом на встрече с секретарем Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» Дмитрием Азаровым рассказал руководитель фракции в Самарской губернской думе Александр Живайкин

Дмитрий Азаров провел встречу с руководителем парламентской фракции в региональном заксобрании. Живайкин рассказал об итогах отчетной деятельности депутатов «Единой России» по закрепленным территориальным округам и представил Дмитрию Азарову список наиболее острых вопросов от жителей губернии.

Многие из этих обращений стали отправной точкой для формирования инициатив в сфере ЖКХ, здравоохранения, первичной медпомощи, образования и мер социальной и экологической поддержки и были взяты в дальнейшую работу.  10 900 предложений от жителей самарского региона включения в народную программу партии.

«Уже сейчас мы можем получить некий срез мнений самарцев, чтобы понять общие тенденции, сформировать приоритеты в работе партии и в подготовке предвыборной программы», - рассказал Александр Живайкин главе региона.

«Каждое направление – важно и уникально: жилищная программа, здравоохранение, комфортная среда, аграрный сектор, развитие экономики, образование и наука, экология, культура, развитие региона. В каждой инициативе, которую мы одобрили, есть рациональное зерно и принцип человекоцентричности. Мы старались ориентироваться именно на эти составляющие», - отметил руководитель фракции единороссов в региональном заксобранпи.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что каждый житель Самарской области может стать участником этого творческого процесса, внедрить свои идеи и проекты в партийную программу, сделав ее по-настоящему народной.

Напомним, принять участие в формировании народной программы можно на сайтe np.er.ru. Можно направить свои предложения через специальную форму на сайте или проголосовать за предложения, которые уже есть на портале.

 

Теги: Акценты Александр Живайкин В центре внимания встреча Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Обсудили ход возведения ключевых для региона объектов.
06 августа 2021, 20:07
Накануне Дня строителя Дмитрий Азаров встретился с работниками и ветеранами отрасли
Обсудили ход возведения ключевых для региона объектов. Общество
116
Спортсмены вернулись домой буквально на днях, по их словам, на Родине их ожидал самый восторженный прием. 
06 августа 2021, 14:10
Дмитрий Азаров и Елена Шмелева встретились с призёрами Олимпийских игр 2020
Спортсмены вернулись домой буквально на днях, по их словам, на Родине их ожидал самый восторженный прием.  Общество
222
Предприятия корпорации занимаются разработкой и выпуском высокоточного оружия, а также продукции двойного и гражданского назначения
20 июля 2021, 18:28
Дмитрий Азаров и глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов  обсудили развитие завода «Салют» в Самаре
Предприятия корпорации занимаются разработкой и выпуском высокоточного оружия, а также продукции двойного и гражданского назначения Экономика
2718
В центре внимания
Александр Живайкин рассказал, что почти 11 тысяч жителей региона внесли свои предложения и инициативы для включения в народную программу партии.
6 августа 2021  20:23
Дмитрий Азаров провел встречу с Александром Живайкиным
117
Спортсмены вернулись домой буквально на днях, по их словам, на Родине их ожидал самый восторженный прием. 
6 августа 2021  14:10
Дмитрий Азаров и Елена Шмелева встретились с призёрами Олимпийских игр 2020
233
В Самаре снова перекроют ряд дорог
6 августа 2021  13:37
В Самаре снова перекроют ряд дорог
330
В Самарской области в Волге гибнет осетровая рыба
6 августа 2021  13:18
В Самарской области в Волге гибнет осетровая рыба
400
Еще 466 жителей Самарской области заболели коронавирусом
6 августа 2021  12:41
Еще 466 жителей Самарской области заболели коронавирусом
307
Весь список