Александр Живайкин: Послание губернатора СО станет главным ориентиром для фракции «Единой России» в регпарламенте

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Губернатор Самарской области в своем Послании обозначил исчерпывающий перечень инструментов для ускорения раскрытия лидерского потенциала региона. Такое мнение высказал руководитель фракции «Единой России» в губернской думе Александр Живайкин — он особенно подчеркнул, что выступление Дмитрия Азарова станет основным ориентиром для депутатов-единороссов в ходе работы над законодательными инициативами и их принятием.

По мнению народного избранника, Послание в очередной раз определило главные направления для работы всех ветвей власти и жителей региона

«В центре внимания должен быть устойчивый социально-экономический рост. Дальнейшее повышение инвестиционной привлекательности Самарской области, повторение лучших практик государственно-частного партнерства, комплексное пространственное развитие региона за счёт всех доступных источников — все это базовые принципы проводимой властью последовательной политики», — сказал Александр Живайкин.

Он добавил, что важнейшим успехом признаны результаты, достигнутые за последние годы в области в условиях сохранения и даже наращивания всех социальных обязательств.

«Человекоцентричность, решение конкретных проблем наших жителей, оправдание чаяний и надежд самарцев всех возрастных категорий — ориентир для работы нашей фракции на ближайшие годы», — отметил глава фракции.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к депутатскому корпусу, сотрудникам правительства, руководителям организаций и ведомств, а также ко всем жителям региона с традиционным Посланием 18 мая. Он подвёл промежуточные итоги реализации Стратегии опережающего развития – Стратегии лидерства, сформированной в губернии в 2018 году, и определил направления для работы на ближайшие годы.

Стратегия лидерства была создана по инициативе Дмитрия Азарова, в её формировании приняли участие тысячи жителей региона – в каждом муниципалитете проходили стратегические сессии по вопросу развития территории. По решению губернатора волнующие людей вопросы были преобразованы в целевые направления и стали планом действий для исполнительной и законодательной власти на ближайшие годы. Главной целью документа является повышение качества жизни каждого человека, в каком бы городе и поселке губернии он не жил.