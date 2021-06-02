Александр Хинштейн среди лидеров предварительного голосования ЕР

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Предварительное голосование «Единой России» продемонстрировало повышенный интерес жителей региона к внутрипартийному отбору. Среди лидеров по количеству отданных самарцами голосов - Александр Хинштейн

Претендентами на выдвижение от партии власти в Государственную Думу и Самарскую Губернскую Думу стали 322 человека. Такого уровня конкуренции в прежние годы у нас не было, подчеркнул секретарь Самарского реготделения партии Дмитрий Азаров на подведении итогов работы регионального комитета по предварительному голосованию партии 31 мая.

Он отметил, что кандидаты предварительного голосования прошли настоящую проверку в открытой конкуренции за поддержку людей наряду с действующими депутатами, политиками со стажем.

Депутат Государственной Думы РФ от Самарской области Александр Хинштейн занял первое место в своем 158 Самарском избирательном округе, набрав свыше 57 тысяч голосов избирателей. Всего по данному округу баллотировалось 20 кандидатов. По итогам предварительного голосования Александр Хинштейн вышел в лидеры с колоссальным отрывом, опередив конкурентов.

«Итоги праймериз подведены. Более 57 тыс. жителей Самарского 158-го избирательного округа (84,5% участников) проголосовали за мою кандидатуру. Огромное спасибо за поддержку! Буду стараться оправдывать такое высокое доверие!», — сообщил депутат Госдумы в социальных сетях.

Среди лидеров предварительного голосования партии в Государственную думу–волонтер из Тольятти Ирина Долгополова, генеральный директор сызранского «Тяжмаша» Андрей Трифонов, действующий депутат нижней палаты парламента Виктор Казаков.

Появление новых, молодых лиц и высокий уровень конкуренции привлекли избирателей – и Самарский регион оказался одним из самых активных в ходе предварительного голосования: 355 483 избирателя проявили гражданскую сознательность и активную политическую позицию. Это почти 15 процентов от общего количества избирателей в Самарской области. В списках партии на выборах в Госдуму – яркие представители общественных и некоммерческих организаций, волонтеры, медики, подчеркнул секретарь Самарского реготделения партии Дмитрий Азаров.

«Проведение предварительного голосования в таком формате - действенный инструмент для развития политической системы страны в целом. Это наш вклад в реальную, работающую демократию. Ведь предварительное голосование расширяет доступ всех граждан к избирательным процедурам, поощряет открытое соревнование кандидатов и идей. А кроме того, дает избирателям возможность сделать не только свободный, но и хорошо информированный выбор», прокомментировал итоги предварительного голосования на территории региона Дмитрий Азаров на заседании регионального оргкомитета.

Предварительное голосование в 2021 году проходило по самой открытой и конкурентной модели в самарском регионе и по всей стране, с 24 по 30 мая. Окончательно итоги процедуры подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят участники Съезда партии — он состоится 19 июня. Кандидатов на выборы в Самарскую губернскую Думу выдвинут по итогам Конференции регионального отделения «Единой России». Единый день голосования пройдет в сентябре.