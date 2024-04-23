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2 года работы: Гуманитарный штаб «Единой России» направил в новые регионы десятки тысяч тонн помощи

23 апреля 2024 17:51
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13 миллиардов рублей партия собрала на помощь фронту.

Итоги работы гуманитарного штаба «Единой России» за два года подвели на заседании с участием секретаря Генсовета партии Андрея Турчака.

«С начала СВО региональные отделения «Единой России» собрали и доставили в новые регионы более 110 тысяч тонн гуманитарной помощи. Почти 13 миллиардов рублей собрали и направили на закупку автомобилей, беспилотников, средств связи, систем радиоэлектронной борьбы и разведки, тепловизоров, экипировки для наших бойцов», – отметил секретарь Генсовета.

Он также подчеркнул, что «Единая Россия» отправила на лечение и реабилитацию в федеральные клиники более 1,5 тысячи детей из Донбасса, Новороссии и Белгородской области.

«В новых регионах также открыты 12 детских досуговых центров «Единой России». С «Молодой Гвардией» и фондом «Своих не бросаем» партия проводит работу в медицинских учреждениях. Сотни наших медицинских десантов отработали в фронтовых и прифронтовых госпиталях, оказывали помощь раненым, медицинским работникам. Доставлены сотни тонн медицинского, реабилитационного оборудования, медикаментов», – сказал секретарь Генсовета.

Глава штаба, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова напомнила – партия запустила программу медико-психологической реабилитации детей в Белгородской области. Также организовала выезд на отдых и оздоровление более 500 детей и их законных представителей из прифронтовых городов и посёлков, членов семей военных в Краснодарский край, Ставрополье, Москву, Подмосковье и другие регионы.

При реализации медицинского направления гуманитарной миссии партия уделяет отдельное внимание организации работы волонтёров-медиков.

«Многие люди не могут получить медицинскую помощь в месте проживания. Вместе с докторами мы регулярно выезжаем в новые регионы, проводим полную диагностику, затем, благодаря ФМБА и Минздраву России, вывозим людей на лечение», – отметила Анна Кузнецова.

Помимо этого, «Единая Россия» организовала поддержку для пожилых жителей новых регионов. На постоянной основе волонтёры партии также работают в ПВР, куда доставляют бытовую технику, лекарства, медицинское оборудование.

Отдельное направление работы гуманитарного штаба партии – помощь фронту.

На базе Центра беспилотных систем, который был создан при поддержке «Единой России» и фонда «Наша Правда», организовано производство FPV-дронов «Скворец».

«Уже тысячи «Скворцов» переданы войскам и помогли сохранить множество жизней наших парней», – сообщил Андрей Турчак.

Как сообщил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, в ближайшее время военнослужащим направят ещё две тысячи «Скворцов».

«В ходе гуманитарной миссии на фронт передаём средства передвижения, разведки, рации, тепловизоры, лодки. Стараемся разделять помощь равномерно, чтобы она попадала в различные соединения разных родов войск по всей линии боевого соприкосновения», – добавил он.

Вклад партии в обеспечение жителей новых регионов гуманитарной помощью отметили представители Минобороны, МЧС, ФМБА. Замначальника национального центра управления обороной Олег Искусков также подчеркнул, что «Единая Россия» уделяет особое внимание поддержке участников СВО, ветеранов боевых действий, решению социальных вопросов и проблем членов их семей.

Секретарь Генсовета партии, в свою очередь, поблагодарил всех участников гуманитарного штаба. Он отметил, что штаб объединил общественные организации, бизнес, благотворительные фонды, волонтеров МГЕР, «Волонтерской роты», партнерских организаций.

«Отдельные слова благодарности – Министерству обороны, МЧС. Ещё до начала СВО мы развернули совместную гуманитарную миссию. Спасибо – Минздраву, Минтруда, Федеральному медико-биологическому агентству», – сказал Андрей Турчак.

В заключение он отметил, что работу гуманитарного штаба «Единой России» нужно продолжать до Победы и полного восстановления мирной жизни в новых регионах.

«Мы со стороны «Единой России», безусловно, как оказывали, так и будем оказывать поддержку», – заключил Андрей Турчак.

«С первых дней спецоперации в регионе мы  старались выстроить системную работу по поддержке жителей Донбасса и участников СВО. Отправлено более 2,5 тысяч тонн гуманитарной помощи. В составе грузов для мирных жителей - питьевая вода, продукты, предметы личной гигиены, бытовая химия, медицинские препараты, одежда, в Снежное - спецавтотехнику и стройматериалы. На постоянной основе помогаем нашим военным, помимо дополнительного обмундирования и спальников, отправляли на фронт генераторы, бензопилы, квадрокоптеры, тепловизоры, другую технику, автомобили. Более 140 наших активистов «Молодой Гвардии» и волонтеров побывали в новых регионах, ребята помогали налаживать мирную жизнь, работали в центрах гуманитарной помощи «Единой России», работали в госпиталях. Несколько наших волонтеров ушли добровольцами на СВО, стали участниками подразделений «Гром-Каскад» и «БАРС». Наши ребята активно работают в тылу и обучают всех желающих плести сети и шить маскхалаты, изготавливать окопные свечи», - рассказал координатор волонтёрского центра Самарского реготделения «Единой России» Антон Родионов.

Напомним, решением Президиума Генсовета гуманитарный штаб «Единой России» был создан 28 апреля 2022 года. Он работает в режиме единого координационного центра – от решения логистических вопросов при доставке гумпомощи до гармонизации законодательств России и ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей и помощи в реализации народной программы партии в новых регионах, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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