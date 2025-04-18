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Звёзды отечественного баскетбола проведут мастер-классы в рамках Суперфинала Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»

18 апреля 2025 22:17
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С 23 по 25 апреля в Самарской области пройдут семь мастер-классов.

С 23 по 25 апреля в Самарской области пройдут семь мастер-классов в рамках Суперфинала Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Это рекордное количество мастер-классов в рамках главного старта сезона за всю историю спортивного проекта, который с 2007 года реализуется при поддержке компании «Т Плюс».

Свои знания и опыт юным баскетболистам передадут олимпийская чемпионка Светлана Антипова, бронзовые призёры Олимпийских игр Ольга Артешина, Мария Степанова, Наталья Водопьянова, Сергей Моня, Виталий Фридзон, а также чемпион Европы Алексей Саврасенко. Помимо областной столицы они посетят железнодорожную станцию Клявлино, посёлок Рощинский, сёла Хрящёвка и Новосемейкино.

Напомним, что финальные игры сезона среди команд девушек и юношей пройдут 26 апреля в Универсальном комплексе «МТЛ Арена» (г. Самара, ул. Советской Армии, 253а). Матчи стартуют в 12:30.

В этот день для зрителей и участников будет работать фан-зона: магазин брендовой одежды Kesmagaz, игра корнхол, баскетбольный тир, NBA 2K24, а также выступит кавер-группа Blackberry и пройдёт автограф-сессия с легендами баскетбола. Завершит главный старт сезона торжественная церемония награждения и концерт хедлайнера Суперфинала – финалиста популярного проекта «Голос» Антона Токарева.

Расписание мастер-классов по баскетболу в Самарской области:

23 апреля (среда)

Клявлинский район, ж/д станция Клявлино, ул. Ленина, 4б (спорткомплекс)
Начало: 11:00
Наставники: Мария Степанова, Ольга Артешина

Самара, ул. Коммунистическая, 25 (школа № 148)
Начало: 11:00
Наставники: Наталья Водопьянова, Светлана Антипова

Волжский район, пгт Рощинский, 25б (СБ «Черноречье»)
Начало: 17:00
Наставники: Светлана Антипова, Никита Косяков из БК «Самара»

24 апреля (четверг)

Самара, ул. Димитрова, 17 (гимназия №1)
Начало: 11:00
Наставники: Сергей Моня, Наталья Водопьянова, Виталий Фридзон

Красноярский район, пгт Новосемейкино, ул. Мира, 2 (СОШ)
Начало: 11:30
Наставники: Мария Степанова, Ольга Артешина

Ставропольский район, с. Хрящёвка, ул. Полевая, 7/1 (лицей)
Начало: 12:30
Наставники: Алексей Саврасенко, Светлана Антипова

25 апреля (пятница)

Самара, ул. Чернореченская, 67 (СОШ № 25)
Начало: 10:00
Наставники: Алексей Саврасенко, Сергей Моня

 

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

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